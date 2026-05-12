El Knesset aprueba ley para enjuiciar a los terroristas del 7 de octubre en juicios históricos

El Knesset aprueba ley para enjuiciar a los terroristas del 7 de...

El proyecto de ley fue iniciado por el presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia, Simcha Rothman y la legisladora Yulia Malinovsky. Fue formulado a través de la colaboración entre el Ministro de Justicia Yariv Levin y la Fiscal General Gali Baharav-Miara.

El marco legal fue liderado por el ex Fiscal General Militar Sharon Afek, ahora fiscal general adjunto de gestión y roles especiales.

La ley define los actos cometidos entre el 7 y el 10 de octubre de 2023, como crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluyendo asesinato, violación, secuestro y saqueo. También se aplica a delitos cometidos después de esas fechas contra rehenes mantenidos en Gaza, incluidos aquellos asesinados en cautiverio.

Más de 400 sospechosos serán acusados. Una de las disposiciones clave de la ley permite a los tribunales imponer la pena de muerte no solo por el asesinato de 1,164 civiles y soldados el 7 de octubre, sino también por otros delitos graves como la violación, bajo estatutos existentes que incluyen la Ley de Prevención del Genocidio y la Ley Antiterrorista.

La ley también estipula que aquellos condenados a muerte, o acusados de delitos capitales, no serán elegibles para su liberación en futuros acuerdos de intercambio de prisioneros.

Se establecerá un tribunal militar especial en Jerusalén. Se esperan acusaciones contra más de 400 sospechosos, con el número final dependiendo de las investigaciones en curso por el Shin Bet y las FDI en Gaza.

Los juicios serán organizados por ubicaciones geográficas, como los ataques en Be’eri, Nir Oz y el festival de música Nova.

Cada panel estará compuesto por tres jueces, al menos uno de los cuales debe ser un presidente de tribunal militar o un juez de tribunal de distrito en la reserva. Los acusados condenados recibirán un derecho automático de apelación, con un ex magistrado del Tribunal Supremo presidiendo el panel de apelaciones.