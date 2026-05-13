Broncos nominados a 8 premios Hashtag Sports Awards

ENGLEWOOD, Colorado.— Los Broncos están nominados a ocho premios Hashtag Sports Awards 2026, que reconocen la excelencia en el compromiso que inspira experiencias nuevas y creativas para los fanáticos.

El equipo también obtuvo ocho nominaciones hace un año, y el video revelador de la camiseta del equipo ganó el premio a Mejor Publicidad: 61 segundos y más.

Los fanáticos pueden votar por Denver en las siguientes categorías. La votación está abierta hasta el lunes 25 de mayo y los ganadores se anunciarán el 2 de junio en la ciudad de Nueva York.

Mejor asociación deportiva juvenil

Nominación de los Broncos: TODO DENTRO. TODO CUBIERTO. Iniciativa estatal sobre cascos

El programa fue diseñado intencionalmente para involucrar al aficionado a los deportes modernos a través de la transparencia, la narración y el acceso al impacto detrás de la iniciativa. La distribución de cascos de última generación en todos los programas de fútbol americano de las escuelas secundarias de Colorado representó un compromiso sin precedentes, y pocos creían que fuera posible. Guiada por la visión de la Fundación Denver Broncos y ejecutada en asociación con Riddell y la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Colorado, la iniciativa priorizó educar e inspirar a la comunidad sobre este esfuerzo transformador.

Nominación de los Broncos: Playoffs de los Broncos de 2026: suba más alto

Desarrollamos una nueva apariencia creativa de postemporada anclada en el lema Climb Higher; un mensaje destinado a inspirar a los jugadores en el campo, a los fanáticos en las gradas y a los Broncos Country en todas partes. Cada elemento se inclinaba hacia un movimiento ascendente: composiciones elevadas, texturas ascendentes, gradientes amplificados y fotografías de jugadores que se sentían intensas, crudas y enfocadas. La campaña fue diseñada para reflejar visualmente el ascenso psicológico del fútbol de postemporada.

Mejor arte gráfico o diseño

Nominación de los Broncos: Campaña de retroceso

Para celebrar nuestros uniformes inspirados en 1977, desarrollamos una campaña creativa totalmente integrada que combinaba la estética vintage con un toque moderno. El objetivo era crear una experiencia visual que rompiera con el desorden de contenido diario de los fanáticos y brindara un momento social y de juego nostálgico pero fresco.

Nominación de los Broncos: Retratos de la reunión de 10 años del Super Bowl 50

Los Broncos celebraron el décimo aniversario del Super Bowl 50 organizando una reunión de fin de semana de ex alumnos en Empower Field en Mile High para jugadores, entrenadores y personal. Para conmemorar el fin de semana, los fotógrafos de los Broncos instalaron una estación de retratos para imágenes personalizadas para los asistentes con el trofeo del Super Bowl 50. El retrato se inspiró en el aniversario de oro del Super Bowl y en el confeti dorado que cayó cuando ganaron los Broncos.

Mejor uso de animación o gráficos en movimiento

Nominación de los Broncos: Código de conducta de Empower Field at Mile High

Para transformar las reglas rutinarias del estadio en algo a lo que los fanáticos realmente prestarían atención, reinventamos el video tradicional del Código de Conducta como una experiencia animada impulsada por los personajes. Utilizando un divertido mundo de dibujos animados y dos personajes originales, Spike y Helmut McFacemask, brindamos pautas esenciales para el día del juego con humor, personalidad y sin sermones.

Nominación de los Broncos: Espectáculo de luces de entretiempo Let’s Glow Back

Let’s Glow Back es un espectáculo de luces que fue el entretenimiento destacado durante el entretiempo de un partido en casa de los Broncos. Nos propusimos crear una experiencia única que genere FOMO para nuestros fanáticos utilizando el talento y la experiencia de nuestros equipos de entretenimiento internos y proveedores locales para darle vida al espectáculo. Con la tarea de elevar los exitosos espectáculos de luces de 2023 y 2024, cambiamos el enfoque a un entretiempo más estilo concierto donde los fanáticos podían cantar y sentirse parte de la actuación.

Mejor sitio web o experiencia móvil

Nominación de los Broncos: Gotas limitadas

Nuestra campaña Limited Drops tenía como objetivo transformar la aplicación Broncos de una utilidad básica a una plataforma interactiva de participación de los fanáticos que impulsa las descargas, el uso repetido y una conexión más profunda de los fanáticos a través de experiencias exclusivas de aplicaciones. Esto se ejecutó a través de eventos basados ​​en chat urgentes donde los fanáticos podían ganar premios y comunicarse con otros fanáticos en tiempo real.

Mejor anuncio: 60 segundos o menos

Nominación de los Broncos: Introducción al equipo de los Denver Broncos 2025