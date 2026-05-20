Trump dice que no es una guerra. Los aseguradores con dinero en juego dicen que sí lo es.

Trump dice que no es una guerra. Los aseguradores con dinero en...

El buque de carga con bandera tailandesa Mayuree Naree envuelto en humo negro en el Estrecho de Hormuz, 11 de marzo de 2026. Reuters

Para las compañías que operan en Medio Oriente, la diferencia entre una pérdida cubierta y una no asegurada puede reducirse a una sola palabra: guerra. Muchos negocios en la región compraron seguros que protegen contra el terrorismo o el sabotaje. Mucho menos adquirieron cobertura diseñada explícitamente para cubrir “guerra”. La diferencia entre terrorismo y guerra puede ser la diferencia entre un reclamo pagado y uno negado.

A medida que se propagan los ataques de misiles, los ataques con drones y las interrupciones marítimas vinculadas a Irán en la región, las aseguradoras y los asegurados están examinando cómo se mantienen esas distinciones en la práctica.

La mayoría de las grandes empresas confían en seguros de propiedad estándar como una capa base de protección. Esas pólizas casi universalmente excluyen la guerra, a menudo definida ampliamente para incluir no solo conflictos declarados entre estados, sino también hostilidades, invasiones, guerra civil, rebelión, insurrección y acciones tomadas por poderes soberanos.

La cobertura para esos riesgos debe comprarse por separado, típicamente a través de pólizas de violencia política o riesgo político. Aún así, muchas empresas adquieren solo protección parcial.

El seguro completo de violencia política puede cubrir daños a la propiedad e interrupciones comerciales relacionadas con terrorismo, sabotaje, disturbios, huelgas, conmociones civiles, insurrección, rebelión, motines, golpes de estado y guerras. Pero según el corredor de seguros global Marsh, la mayoría de las compañías que operan en Medio Oriente optaron solo por una cobertura de terrorismo y sabotaje, sin llegar a la guerra.

Expertos dicen que las empresas se volvieron complacientes.

“Muchas empresas que han operado en Medio Oriente durante mucho tiempo se han acostumbrado a la relativa estabilidad en la región y pueden haber subestimado lo rápido que puede escalar el riesgo geopolítico”, dijo David Kinzel, líder de práctica de U.S. Practice Leader for Political Risk de Aon en CNBC.

22 barcos fueron atacados en el Estrecho de Hormuz desde el inicio del conflicto hasta mediados de abril, según Al Jazeera citando datos de seguimiento de barcos de Kpler.

Otras embarcaciones comerciales han sufrido impactos directos o rozamientos, con incendios, daños en cascos y pérdidas de carga reportados tras ataques con misiles. Los aseguradores de riesgo de guerra aumentaron drásticamente las primas para los tránsitos por la región, mientras muchas compañías navieras desviaron los buques alrededor de África en lugar de usar el Canal de Suez, agregando semanas y millones de dólares en costos de combustible por viaje.

En tierra, los corredores informan que los ataques aterrizan cerca, y en algunos casos, en centros de datos y instalaciones manufactureras, complicando los reclamos bajo pólizas de propiedad y ciberseguridad.

Nota de Contexto: La situación en el Estrecho de Hormuz ha generado preocupación en la región y está afectando a las empresas que operan allí.

Nota de Fact-Check: Los datos sobre los ataques en el Estrecho de Hormuz han sido citados de Al Jazeera con información de Kpler.