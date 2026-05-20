Vance, Blanche no descarta que los alborotadores del 6 de enero reciban pagos del Fondo Antidesarme

Vance, Blanche no descarta que los alborotadores del 6 de enero reciban...

El vicepresidente JD Vance y el fiscal general interino Todd Blanche enfrentaron preguntas el martes sobre el “Fondo Antiarmanización” de $1.776 mil millones para compensar a aquellos que alegan haber sido injustamente apuntados bajo la administración de Biden.

Ambos declinaron en descartar posibles pagos para individuos que agredieron a la aplicación de la ley, incluidos los alborotadores que asaltaron el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021.

Vance insistió en que las solicitudes serían analizadas caso por caso y que “cualquiera puede aplicar”.

El fondo, que fue informado por primera vez la semana pasada por ABC News, fue anunciado el lunes como parte de un acuerdo de conciliación en la demanda de $10 mil millones de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos.

Ya ha recibido condenas de legisladores de ambos lados del pasillo debido a crecientes preguntas sobre cómo se distribuirán los fondos y si podrían ser otorgados a partidarios políticos del presidente.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo el martes que no es un gran fanático del fondo.

“Y no estoy seguro de exactamente cómo pretenden usarlo. Pero entiendo que fue anunciado recientemente. No veo un propósito para eso”, dijo Thune a los periodistas en el Capitolio.

Vance, Blanche presionados sobre quiénes serán elegibles para los pagos

El corresponsal jefe de Washington de ABC News, Jonathan Karl, durante una conferencia de prensa el martes, preguntó a Vance sobre el fondo.

“¿Por qué deberían los contribuyentes pagar para resolver una demanda de $10 mil millones presentada por el presidente de los Estados Unidos, y si las personas que atacaron el edificio del Capitolio y agredieron a los oficiales de policía deberían ser elegibles, deberían recibir dinero? ¿Deberían recibir dinero de este fondo?” preguntó Karl.

Vance no respondió directamente, en cambio afirmó que ninguno de los fondos iría a Trump personalmente, su administración o su familia, pero que “cualquiera puede aplicar por él.” Vance añadió que incluso Hunter Biden, hijo del ex presidente Joe Biden, sería elegible para solicitar fondos.

“Entiendo que todos son elegibles para aplicar para esto. Quiero decir, eres elegible, pero asumo que no vas a aplicar, y no crees que deberías recibir dinero de este fondo. Entonces, ¿no es igual de fácil decir que las personas que atacaron a oficiales de policía no deberían recibir dinero de los contribuyentes de este fondo?” continuó Karl.

“Bueno, mira, Jon, no estamos tratando de dar dinero a cualquiera que haya atacado a un oficial de policía. Estamos tratando de dar dinero – no dar dinero – estamos tratando de compensar a personas a las que se les aplicó todo el peso de la ley, fueron maltratadas por el sistema legal”, dijo Vance.

En una audiencia en el Capitolio más temprano el martes, al preguntarle si las personas que agredieron a los oficiales de la policía del Capitolio serían elegibles para pagos, Blanche dijo de manera similar: “Cualquier persona en este país es elegible para aplicar si creen que son víctimas de la armanización.”

Blanche no se comprometió a establecer una política que prohíba la distribución de fondos a cualquiera que haya agredido a la policía, diciendo que los comisionados que supervisan el fondo serán los encargados de decidir quién es elegible.

“Pero ¿por qué no este problema específico de actos violentos, condenados por actos violentos contra oficiales de policía? ¿Cree que deberían recibir compensación después de ser condenados por actos violentos?” preguntó el senador demócrata Jeff Merkley al fiscal general interino.

“Mis opiniones no importan, no importan, senador”, respondió Blanche.

Blanche también fue cuestionado sobre si excluiría a ciertas personas de ser elegibles para recibir pagos, específicamente Oath Keepers y Proud Boys. El fiscal general interino reiteró que cualquiera puede aplicar.

“Los comisionados establecerán reglas, estoy seguro. Eso no me corresponde a mí, no me corresponde a mí establecer eso, eso es para los comisionados… Y si un Oath Keeper individual, como mencionaste, solicita compensación es – cualquier persona en este país puede aplicar”, dijo Blanche.

Blanche no reveló quiénes serán los comisionados, ni dijo a quién nombraría.

También dijo que “no tengo idea” si Trump hará sugerencias.

Blanche también afirmó que habrá “total transparencia” en el fondo, pero con advertencias.

En un intercambio con el senador demócrata Chris Coons, Blanche fue cuestionado sobre si los desembolsos de los $1.776 mil millones estarán sujetos a divulgación pública.

Blanche dijo que quería ser “cuidadoso” en su respuesta debido a leyes de privacidad que podrían restringir al Departamento de Justicia de divulgar cierta información, pero de lo contrario dijo que habría “total transparencia” a través de informes trimestrales que serán liberados regularmente por el departamento sobre las acciones de la comisión.

“La razón por la que quiero ser cuidadoso con mi respuesta es porque obviamente existen leyes en torno a la privacidad que podrían – podrían impedir que cierta información tomada por la comisión sea completamente pública”, dijo Blanche. “Más allá de eso, habrá total transparencia, y me compromet con ustedes más allá de… las leyes que existen en torno a la privacidad y privilegios y demás.”