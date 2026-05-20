Estados Unidos reducirá tropas en Europa a niveles de 2021, dice el Pentágono

El Pentágono dijo el martes que estaba reduciendo el número de Equipos de Combate de Brigada (BCT) del Ejército estadounidense en Europa de tres a cuatro.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo en un comunicado que Estados Unidos estaba reduciendo el número de sus soldados en el continente como resultado de un “proceso integral y de múltiples niveles” centrado en la postura estadounidense en Europa.

Un BCT está compuesto por entre 4.000 y 4.700 personas, según un informe del Congreso.

El recorte eleva los soldados estadounidenses estacionados en el continente a los niveles de 2021, dijo Parnell. Estados Unidos envió tropas adicionales a Europa después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

¿Por qué Estados Unidos está reduciendo tropas en la UE bajo Trump?

El último anuncio está en línea con las políticas más amplias del presidente estadounidense Donald Trump hacia Europa.

Desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha dejado claro que espera que los países europeos asuman una mayor responsabilidad de Estados Unidos por la seguridad del continente.

La urgencia del asunto se exacerbó aún más en medio de varios golpes a la relación transatlántica, en particular los intentos de Trump de tomar el control de la isla ártica de Groenlandia, un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca.

Parnell dijo que la decisión de reducir las tropas estadounidenses está “diseñada para promover la agenda Estados Unidos primero del presidente Trump en Europa y otros escenarios, incluso incentivando y permitiendo a nuestros aliados de la OTAN asumir la responsabilidad principal de la defensa convencional de Europa”.

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Estados Unidos reduce tropas en Alemania y retrasa despliegue en Polonia

El vicepresidente JD Vance dijo a los periodistas el martes que se había retrasado el despliegue de tropas estadounidenses en Polonia.

Parnell confirmó la noticia en su comunicado, citando el “retraso temporal” como resultado de la reducción de los equipos de combate de brigadas a Europa.

“El Departamento determinará la disposición final de estas y otras fuerzas estadounidenses en Europa basándose en un análisis más detallado de los requisitos estratégicos y operativos de Estados Unidos, así como de la propia capacidad de nuestros aliados para contribuir con fuerzas a la defensa de Europa”, dijo Parnell.

JD Vance dijo que Estados Unidos quiere alentar a Europa a “asumir una mayor propiedad” de la defensa común en el continente. Imagen: Kevin Lamarque/REUTERS

A principios de este mes, el Pentágono anunció que retirará 5.000 soldados de Alemania. Esto se produjo tras una disputa pública entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz, quien criticó la guerra de Estados Unidos contra Irán y dijo que Washington estaba siendo “humillado” en las negociaciones con Teherán, desatando la furia de Trump.

El máximo comandante militar estadounidense en Europa dijo el martes que la mayor parte de las tropas estadounidenses retiradas de Europa provienen de una brigada blindada que estaba en proceso de desplegarse en Polonia, en lugar de retirar fuerzas ya estacionadas en Polonia y Alemania.

Editado por: Rana Taha