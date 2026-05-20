Wemby estropea la noche del MVP de SGA mientras los Spurs sorprenden a OKC

El jugador más joven en la historia de la NBA, Victor Wembanyama, deslumbra en la victoria de los Spurs en la final de la Conferencia Oeste

OKLAHOMA CITY — Victor Wembanyama resistió la tentación de sumergirse profundamente en la visualización de ver a Shai Gilgeous-Alexander aceptar un premio que él pensaba que le pertenecía solo minutos antes del juego más grande de su carrera en la NBA.

Así, en la noche en que Gilgeous-Alexander recibió su segundo premio al Jugador Más Valioso, Wembanyama se adjudicó un premio de consolación mediante un triunfo en doble tiempo extra por 122-115 el lunes sobre el Oklahoma City Thunder, que le dio a los San Antonio Spurs una ventaja de 1-0 en las finales de la Conferencia Oeste.

Wembanyama logró 41 puntos y 24 rebotes, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de la NBA (22 años, 134 días) en registrar al menos 40 puntos y 20 rebotes en un juego de playoffs.

¿Estaba tratando de enviar un mensaje?

“El mensaje sería que nosotros como equipo estamos listos para ir a cualquier entorno, cualquier lugar contra cualquier persona”, dijo Wembanyama. “Aunque todavía tenemos mucho que aprender, nuestro esfuerzo debería ser superior al de todos los demás. Esta noche, fuimos implacables.”

La música sonando desde el vestuario de visitantes en el Paycom Center marcó el tono, ya que el Sexto Hombre del Año de la NBA, Keldon Johnson, puso Survivor’s “Eye of the Tiger” a todo volumen en un altavoz Bluetooth gigante. Después de la victoria, el director ejecutivo de los Spurs, R.C. Buford, pasó junto a un exhausto y descalzo Wembanyama, diciéndole al francés: ¡Increíble, hombre!

San Antonio estaba detrás por tres puntos con 27 segundos restantes en el primer tiempo extra cuando Stephon Castle le pasó el balón a Wembanyama. Justo pasando la mitad de la cancha, junto al logo del OKC en el suelo, Wembanyama plantó sus pies con confianza y se elevó para encestar un tiro de 28 pies que empató el marcador en 108-108.

“Eso iba adentro”, dijo Castle.

La canasta envió el juego a doble tiempo extra.

“Su nivel de fisicalidad y ejecución a través de la fisicalidad fue tremendo”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Su capacidad de rebote obviamente se reflejó en la estadística, pero lo que se salió de la gráfica fue defensivamente, estuvo en su postura casi toda la noche. Son 49 minutos grandes, y fue de alto nivel durante la mayoría de ellos.”

Especialmente en el segundo tiempo extra, cuando Wembanyama superó a OKC 9-7, yendo 3 de 3 desde el campo con cuatro rebotes y un bloqueo. Con 61 segundos restantes, Wembanyama logró una clavada y falta después de una asistencia del novato Dylan Harper para llevar a los Spurs adelante 117-114. Wembanyama encestó el tiro libre subsecuente para ampliar la ventaja de San Antonio a cuatro puntos.

Luego, con 22 segundos restantes, Wembanyama encestó un alley-oop de Castle.

“Wembanyama concluyó la noche bloqueando y atrapando el lanzamiento de Jalen Williams simultáneamente.”

Wembanyama se convirtió en el primer jugador desde Wilt Chamberlain en 1960 en registrar al menos 40 puntos y 20 rebotes en su debut en las finales de conferencia, y el segundo jugador de los Spurs después de David Robinson en 1996 en producir una línea de 40-20 en los playoffs.

Tras haber quedado en el tercer lugar en la votación al MVP de 2026, se le preguntó a Wembanyama si su actuación en el Juego 1 fue una respuesta natural a ver a un competidor recibir algo que él quería: el Trofeo Michael Jordan, por el que hizo campaña durante la temporada regular.

Wembanyama también fue preguntado si alguna parte de la noche se sintió personal.

“Sí, seguro, todo lo que acabas de mencionar”, dijo Wembanyama.

Johnson, por su parte, afirmó un “100%” cuando se le preguntó si Wembanyama se motivó al ver a Gilgeous-Alexander recibir el trofeo al MVP.

“Es competitivo”, dijo Johnson. “Ver al otro competidor [con] el trofeo que se merece votado como ganador, si eres un competidor y ves a otro competidor ser recompensado con lo que deseas, eso es motivador. Todos nos motivamos por diferentes cosas y no quiero hablar por él. Pero como persona competitiva, ese sería mi enfoque y perspectiva.”

Harper, quien ocupó el lugar en la alineación titular como reemplazo del veterano lesionado De’Aaron Fox, contribuyó con 24 puntos, 11 rebotes y siete robos en su primer inicio en postemporada. El jugador de 20 años registró la segunda mayor cantidad de robos en un juego de playoffs por un novato desde que los robos se convirtieron en una estadística oficial (1973-74), justo detrás de Maurice Cheeks, quien tuvo ocho robos en 1979.

Wembanyama, por su parte, enfrenta el desafío del Juego 2 el miércoles después de mejorar el récord de San Antonio contra OKC esta temporada a 5-1. Los Spurs son el quinto equipo en la historia de la NBA en ganar cinco de sus primeros seis juegos contra el equipo que tuvo el mejor récord en la NBA esa temporada. Los cuatro anteriores todos ganaron una serie de playoffs contra el equipo que tuvo el mejor récord.

El Juego 1 agregó más experiencia a un equipo con poca experiencia en playoffs.

“Un juego como esta noche es la mejor manera de adquirir experiencia”, dijo Wembanyama. “Jugamos cinco cuartos. Entonces, estamos aprendiendo y, para cuando obtengamos la experiencia, compensaremos con nuestro esfuerzo. Queremos ganar todo y tenemos la oportunidad porque tenemos personas por encima de nosotros en la organización que saben cómo hacerlo. Hasta ahora, parece que han reunido a las personas adecuadas para darnos una oportunidad. En este momento, tenemos una oportunidad.”

La investigación de ESPN contribuyó a este informe.