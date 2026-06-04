La FIFA prohíbe a los aficionados ingresar botellas de agua reutilizables en los estadios de la Copa del Mundo después de un cambio de rumbo

Los espectadores no podrán llevar botellas de agua reutilizables a los recintos de la Copa del Mundo debido a preocupaciones de seguridad, dijo la Fifa, después de un cambio de último minuto en su código de conducta del estadio. El organismo rector había permitido anteriormente botellas de plástico transparente, vacías y reutilizables dentro de los estadios, pero dijo que el código actualizado lo prohibía. Otros artículos como botellas, tazas, frascos y latas también están prohibidos para prevenir el riesgo de lesiones si se lanzan. “Fifa se compromete a proteger la salud y la seguridad de todos los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y personal”, dijo. “Fifa tomó la decisión de prohibir las botellas para prevenir el riesgo de lesiones a jugadores y asistentes.” “Las botellas externas ya están prohibidas en varios de estos lugares por consideraciones de seguridad y Fifa está aplicando esta consideración en todos sus estadios de torneos.” La medida ha generado preocupaciones entre los seguidores sobre cómo lidiar con el calor, con temperaturas que se espera oscilen entre 26 °C y 28 °C en algunos lugares, y el acceso al agua potable dentro de los estadios. Fifa dijo que se tomarán medidas para hacer frente a las condiciones. “Fifa trabaja estrechamente con cada comité de la ciudad anfitriona y las autoridades locales en factores de mitigación del calor para los aficionados que viajan al estadio, que pueden incluir recursos como estaciones de nebulización, ventiladores, estaciones de hidratación, carpas de enfriamiento y más alrededor del perímetro del estadio”, dijo. “Dentro del perímetro del estadio, los precios de las botellas de agua para la Copa del Mundo de la Fifa 2026 se mantendrán consistentes con otros eventos celebrados en cada estadio.” La Copa del Mundo con 48 equipos, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.