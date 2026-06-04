Colapso de ’60 Minutos’: Scott Pelley despedido, elogiado y regañado por atacar a Bari Weiss, acusa parcialidad

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Scott Pelley cayó balanceándose.

Por eso, el complejo industrial de medios lo elogia ampliamente como un héroe periodístico.

Y también ampliamente objeto de burla como un farsante que se promociona a sí mismo.

Seamos realistas, el ex presentador de CBS quería ser despedido y se aseguró de que sucediera.

LA BATALLA ENTRE BARI WEISS Y ’60 MINUTES’ EXPLOTA CUANDO SCOTT PELLEY LA ACUSA DE ASESINAR EL ESPECTÁCULO

No le dio a Bari Weiss y al nuevo jefe del programa, el periodista tecnológico Nick Bilton, ni la más mínima oportunidad para intentar trabajar juntos y ver cómo va.

Una vez que acusas a Weiss, el editor en jefe, de “asesinar” el programa en el que has estado durante más de dos décadas, estás en pleno modo de quemar puentes.

Una vez que confrontas a tu nuevo jefe, Bilton, llamándolo mínimamente calificado (y a Weiss nada en absoluto), les estás entregando la cuerda.

SCOTT PELLEY DESPEDIDO EN CBS NEWS DESPUÉS DE EXPLOSIONES CON BARI WEISS, NUEVO PRODUCTOR DE ’60 MINUTES’

Weiss, en modo de control de daños, le dijo al personal “debe haber confianza y respeto mutuo… Esa base se rompió el lunes y, a pesar de nuestros intentos de colaborar con Scott Pelley y encontrar un camino de regreso, desafortunadamente no pudimos hacerlo y por eso tuvimos que separarnos”.

“No queríamos que eso sucediera, pero ese es el camino que él eligió. Ese desafortunado resultado no excluye las increíbles contribuciones y el trabajo que Scott Pelley ha hecho para CBS y para ’60 Minutes’ a lo largo de su carrera”.

Bilton, nacido en Gran Bretaña, se vengó en una carta mordaz a Pelley:

“Usted se apropió de mi primera reunión con el personal para menospreciarme, mis calificaciones y mis intenciones con notable descortesía y desprecio”. Llamó a esto una “muestra performativa de hostilidad realizada frente al personal”.

Pelley, por su parte, dice que la nueva dirección ya ha manejado algunas de sus historias de manera poco ética.

Al menos una persona quedó contenta. “Mira, Scott Pelley es un rígido”, dijo el presidente Trump al New York Post. “Y tiene miedo. Y es parte de esta pandilla de gente estúpida y corrupta a la que no le importa nuestro país”.

Retiremos la cámara. Weiss despidió a las corresponsales Sharyn Alfonsi y Cecilia Vegas y a la productora ejecutiva Tanya Simon. Anderson Cooper renunció para regresar a tiempo completo a CNN. (Y el “CBS Evening News” ha sido un desastre de rating bajo la dirección del presentador Tony Dokoupil.)

SCOTT PELLEY TIENE UNA ENFRONTACIÓN CALIENTE CON EL NUEVO JEFE DE ’60 MINUTOS’ Y ACUSA A BARI WEISS DE ‘MURDERING’ SHOW

La izquierda caricaturiza a Weiss como una conservadora loca, aunque eso no es cierto (es más una liberal moderada con algunas opiniones de derecha). Pero ella y Bilton, que han trabajado juntos en el pasado, no tienen experiencia televisiva.

Si lo examinamos desde la perspectiva de si no está en quiebra, “60 Minutes”, al otro lado de la 10ª Avenida de Manhattan desde el edificio principal, produce 200 millones de dólares en ingresos publicitarios para la cadena. Sus calificaciones han aumentado un 9 por ciento respecto al año pasado. Después de 58 temporadas, que se remontan a Mike Wallace y Morley Safer, tiene un promedio de 9,1 millones de espectadores semanales, una cifra impresionante en el entorno fracturado actual. Y ha habido un crecimiento significativo en el lado digital.

Entonces, para un espectador promedio que no sigue todo el béisbol, muchas caras familiares están desapareciendo de la franquicia de noticias más exitosa en la historia de la televisión. Es la peor crisis del programa desde 1995, cuando CBS eliminó la historia de Wallace sobre las revelaciones de un denunciante del tabaco porque temía una demanda multimillonaria.

En una extensa declaración después de su salida, Pelley dijo que “buenas personas fueron silenciadas porque defendieron a nuestra audiencia…

“Por mi parte, la nueva dirección me ha ordenado que inyecte falsedades y prejuicios en una historia políticamente sensible. Me han dicho que incluya afirmaciones que no están verificadas”, aunque él ha logrado ignorar estas instrucciones o rechazarlas”.

Y había esto: “En un caso relacionado con una de mis historias, todo el programa llegó a los 19 minutos de no salir al aire”.

Pelley dijo al New York Times el martes: “He estado en combate en

Afganistán. He estado en combate en Irak. He estado en la zona de guerra en Ucrania varias veces, arriesgando mi vida y la felicidad de mi familia por mi devoción a la transmisión”.

Sin embargo, eso le provocó algunas burlas porque en realidad no estaba “en combate” ni ese era su trabajo.

LOS JEFES DE CBS NEWS LE DIJERON A SCOTT PELLEY QUE QUERÍAN QUE SE QUEDARA EN ’60 MINUTES’ ANTES DE UN TENSO ENCUENTRO CON EL NUEVO PRODUCTOR

Pelley, de 68 años, se crió en Lubbock, Texas, y trabajó en la televisión local antes de unirse a CBS en 1989. Consideraba a otro texano, Dan Rather, un mentor, pero carecía de la misma arrogancia de vaquero. La conducta de Pelley siempre ha sido sobria y seria.

Ascendió en la escala social con trabajos como corresponsal jefe en la Casa Blanca y ganó 51 premios Emmy.

Es difícil pasar por alto la superposición política. Los nuevos propietarios de CBS, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, y su hijo David, son amigos multimillonarios de Trump. De hecho, organizaron una cena privada en honor a Trump en abril, a la que asistieron Bari Weiss, así como Norah O’Donnell y el fiscal general interino Todd Blanche. Su empresa obtuvo la aprobación de la administración para comprar Warner Bros. Discovery en un acuerdo de gran éxito.

Algunos en CBS creían que la cena proyectaba una imagen de excesiva intimidad con la Casa Blanca. Pero los Ellison no gastaron esa cantidad de dinero sin planear hacer cambios.

La reacción a este lío ha sido, bueno, bastante intensa en ambos lados, como informó Mediaite:

La presentadora de MSNOW, Rachel Maddow, dijo: “Hice un chiste al hablar de las noticias de Scott Pelley como una especie de toma de control de los medios al estilo húngaro y oligárquico”.

Tim Miller, un ex portavoz republicano que es ferozmente anti-Trump, dijo que “60 no tiene otro Pelley en el tintero en cuanto a talentos”.

El comentarista liberal Harry Sisson dijo que Pelley estaba luchando contra “estafadores de derecha”.

Tommy Vietor, un funcionario de la Casa Blanca de Obama, bromeó: “Pelley parece estar intentando un asesinato/suicidio. Hasta ahora está a mitad de camino”.

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Del lado conservador, el fundador de Outkick, Clay Travis, dijo: “Scott Pelley ha sido despedido por ’60 Minutes'”. Pelley pronto descubrirá que nadie más en los medios se le acercará a pagarle millones al año por escribir algunas historias al año. Creo que muchos de estos chicos de la televisión de la vieja escuela se engañan sobre su valor de mercado en los medios de hoy”.

El presentador de Newsmax, Rob Schmitt, se mostró desdeñoso: “Scott Pelley era un talento medio con un ego del tamaño de Júpiter. Adiós”.

Steve Krakauer, productor de Megyn Kelly: “Con Stephen Colbert y Scott Pelley ahora fuera de CBS, estamos viendo la eliminación sistemática de tipos blancos, viejos, heterosexuales y engreídos que se creen mejores que tú”.

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Así que Pelley se marcha en medio de una nube de controversia, pero estoy seguro de que no tendrá problemas para encontrar otro trabajo.