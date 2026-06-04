La muerte de otra adolescente da nueva energía a las protestas por feminicidio en Argentina

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — En mayo de 2015, el espantoso asesinato de una niña embarazada de 14 años llamada Chiara Páez a manos de su novio de 16 años desencadenó protestas masivas en Argentina que evolucionó hasta convertirse en un movimiento que definió a una generación en toda latinoamerica bajo el lema ” Ni Una Menos,” o “Ni una mujer menos”.

Ahora, 11 años después de que la primera protesta Ni Una Menos creara una conciencia colectiva sobre lo que se conocería como feminicidio – el asesinato de mujeres y niñas a causa de su género – la nación está convulsionándose de ira una vez más.

Esta vez se trata del asesinato de Agostina Vega, de 14 años, en la central ciudad de Córdoba. Llegó a la casa de un amigo de la familia la noche del 23 de mayo, esperando recoger un regalo para su madre. En cambio, fue agredida sexualmente y ahorcada, según indican los resultados iniciales de la autopsia, y su cuerpo desmembrado con un cuchillo de cocina.

Sus restos fueron encontrados en una zanja de drenaje el sábado, una semana después de su desaparición, mientras las vigilias en su provincia natal desembocaban en enfrentamientos con la policía.

La indignación ha resonado en todo el país y el miércoles miles de manifestantes se reunieron para la manifestación anual Ni Una Menos en el centro de Buenos Aires. Muchos sostenían carteles impresos con los rostros y nombres de mujeres que han sido asesinadas o desaparecidas en los últimos años, incluida Agostina. Su caso aportó energía y propósito renovados a la protesta, amplificando las demandas de acción gubernamental e intensificando las críticas a Presidente Javier Milei.

Los manifestantes sostienen fotografías de Agostina Vega, de 14 años, quien fue asesinada, durante una marcha que conmemora el aniversario del movimiento de mujeres “Ni Una Menos” en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Los manifestantes sostienen fotografías de Agostina Vega, de 14 años, quien fue asesinada, durante una marcha que conmemora el aniversario del movimiento de mujeres “Ni Una Menos” en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

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El aliado libertario del presidente estadounidense Donald Trump ha llamado al movimiento feminista “una lucha ridícula y antinatural”, promovió la eliminación del feminicidio del código penal y desfinanciar programas de apoyo a las víctimas de la violencia de género como parte de su guerra cultural y campaña de reducción de costos.

Este año, abogados del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, un importante grupo argentino de derechos humanos, han contabilizado 63 feminicidios legalmente registrados. Pero ellos y otros defensores dicen que puede ser una batalla cuesta arriba contra el gobierno para obtener esa clasificación. Algunos han compilado una lista de más de 100 nombres de mujeres asesinadas este año, argumentando que muchas no están etiquetadas adecuadamente.

Las denuncias de feminicidio en Argentina cayeron un 12%, a 200 casos el año pasado en comparación con 2024, según estadísticas publicadas por la Corte Suprema. Los abogados de las víctimas dicen que el cambio no refleja una caída en la violencia de género, sino más bien una falta de clasificación adecuada de los delitos.

“Dejar de llamar a los feminicidios por su nombre, negar la existencia de la violencia de género, es un intento de retroceder los últimos 20 años”, dijo Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano por la Justicia y el Género, un grupo de derechos humanos con sede en Buenos Aires. “Espero que esta reacción generada por el caso de Agostina, lo que mostramos en las calles, sea suficiente para contrarrestar el deseo de retroceder”.

Manifestantes participan en una marcha que conmemora el aniversario del movimiento de mujeres “Ni Una Menos” en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Manifestantes participan en una marcha que conmemora el aniversario del movimiento de mujeres “Ni Una Menos” en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

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Los interrogantes plagan el manejo del caso de Agostina, de 14 años

Después de la muerte de Agostina, los manifestantes dirigieron su ira contra las autoridades locales, quemando neumáticos en las calles de Córdoba. Su familia presentó un informe de persona desaparecida la mañana después de su desaparición, pero pasaron más de 80 horas antes de que los teléfonos de toda la provincia sonaran con una alerta de sustracción de menores, según el abogado de la familia, Gustavo Vaca.

El día después de su muerte, un taxista informó que había llevado a Agostina a la casa de un amigo de la familia, Claudio Barrelier, de 33 años, como lo confirmaron las imágenes de las cámaras de seguridad.

La familia de Agostina se ha quejado de que las fuerzas de seguridad estaban consumidas por el temor a la violencia de los aficionados durante un importante partido de fútbol en la ciudad de Córdoba ese día. Tres días después, la policía allanó la casa de Barrelier, un exnovio de la madre de Agostina.

Barrelier está detenido como principal sospechoso del caso y niega haber matado a Agostina. Los investigadores dicen que su historial criminal muestra que había sido arrestado por secuestrar a una joven hace un año, pero fue liberado bajo fianza de $3,500 después de 20 días.

Cuando fue acribillado con acusaciones de dilación, el fiscal principal Raúl Garzón dijo la semana pasada que las autoridades “no están haciendo ninguna autocrítica”.

Manifestantes caminan cerca de un cuadro que dice en español “Milei cómplice de feminicidio”, en referencia al presidente Javier Milei, durante una marcha que conmemora el aniversario del movimiento de mujeres “Ni Una Menos” en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Manifestantes caminan cerca de un cuadro que dice en español “Milei cómplice de feminicidio”, en referencia al presidente Javier Milei, durante una marcha que conmemora el aniversario del movimiento de mujeres “Ni Una Menos” en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

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Crecieron los llamamientos para caracterizar el asesinato de Agostina como un feminicidio. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se ha negado a hacerlo.

“Un homicidio, cualquiera que sea su naturaleza, no se define únicamente por lo que sucede durante una hora, dos horas o tres horas, donde ocurre el acto en sí”, dijo Monteoliva a los periodistas el lunes en sus únicos comentarios públicos sobre el caso.

Los defensores insisten en utilizar el término El feminicidio, que conlleva penas más severas que otras formas de homicidio, con una sentencia obligatoria de cadena perpetua en Argentina, es crucial para un procesamiento efectivo y la protección de las víctimas.

“Si no nombramos la forma específica de violencia, si no la reconocemos, entonces no podemos entender el problema en todas sus dimensiones y no podemos crear políticas para prevenirlo y combatirlo”, dijo Lucila Galkin, directora del programa de género y diversidad del capítulo argentino de Amnistía Internacional.

Milei ha librado su guerra cultural contra las políticas de género

Milei ha librado una guerra cultural contra las políticas basadas en género, lo que él considera una consecuencia peligrosa del socialismo.

Después de que Milei criticara el delito de feminicidio como “legalmente hacer que la vida de una mujer valga más que la de un hombre” en el Cumbre de Davos el año pasadosu ministro de Justicia anunció planes para eliminar la categoría del código legal.

No salió nada de eso, pero su gobierno ahora está trabajando para endurecer las penas para las mujeres que denuncian falsamente casos de violencia de género. Está a la espera de debate en el Congreso.

En los últimos dos años y medio, Milei disolvió el Ministerio de la Mujer de Argentina, cerró su instituto contra la discriminación, destruyó programas de apoyo para víctimas de violencia de género, prohibió el uso de lenguaje inclusivo de género en documentos oficiales y desfinanciaron la capacitación en temas de género para estudiantes de escuelas públicas y empleados estatales.

Entre los programas afectados se encuentra Acompañar, que ayudó a 350.000 mujeres con una ayuda equivalente a seis meses de salario mínimo antes de que fuera desfinanciado. Una línea directa de 24 horas para ayudar a las víctimas perdió dos tercios de su presupuesto y la mitad de su personal el año pasado. También se ha desmantelado un programa patrocinado por el gobierno que brinda asistencia legal gratuita a personas que sufren violencia doméstica o abuso sexual.

Manifestantes se reúnen frente al Congreso durante una marcha que conmemora el aniversario del movimiento de mujeres “Ni una menos” en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Manifestantes se reúnen frente al Congreso durante una marcha que conmemora el aniversario del movimiento de mujeres “Ni una menos” en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 3 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

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Con el último caso, una protesta anual ha ganado urgencia

El miércoles, los manifestantes se reunieron en la Plaza Congreso, frente a la sede del Congreso Nacional, como lo han hecho todos los años desde la muerte de Chiara Páez en 2015.

Laura Lenaza, de 41 años, dijo que no había asistido a una protesta callejera en casi una década. Pero el impacto de los casos recientes la impulsó a traer a su hija Milena, de 17 años.

“Estoy luchando por mí, por mi hermana de 11 años y por todas las mujeres que conozco”, dijo la joven, apretando la mano de su madre.

María Cacharo, de 54 años, dijo que vino con su hija de 18 años en honor a su hermana, asesinada por su marido hace varios años.

“Cada vez que se reducen los recursos, de alguna manera somos nosotras las que tenemos que asumir el costo”, dijo sobre el impacto del recorte de costos de Milei en las mujeres, y agregó que la forma en que la policía manejó el caso de Agostina la enferma.

Con carteles que decían “Justicia para Agostina”, su familia encabezó una marcha en Córdoba el miércoles para exigir responsabilidad por su asesinato bajo la bandera del movimiento que alguna vez convirtió a Argentina en un faro regional para la acción social y legal en materia de igualdad de género.

“Creo que este feminicidio, que causó tanto dolor, tanto shock, también nos movilizó, nos recordó que este es un problema que afecta a toda la sociedad”, dijo Galkin sobre el caso de Agostina.

“Nos vemos obligados a mantener conversaciones sobre cuestiones que creíamos que habíamos acordado, un tema que creíamos que había sido resuelto”.