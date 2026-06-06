La adolescente rusa Mirra Andreeva gana el Abierto de Francia para reclamar su primer título de Grand Slam

PARÍS — La adolescente rusa Mirra Andreeva ya era una fenómeno del tenis a los 15 años.

A los 19, es campeona de Grand Slam.

La octava clasificada Andreeva puso fin a la racha de la polaca Maja Chwalinska, clasificada en el puesto 114, con un marcador de 6-3, 6-2 en la final del Abierto de Francia el sábado.

Andreeva se convirtió en la jugadora más joven en ganar el título de individuales femeninos desde Monica Seles, quien tenía 18 años cuando ganó su tercer Abierto de Francia consecutivo en 1992.

â€œEres tan joven y talentosa. Es tan molesto,â€ le dijo Chwalinska a Andreeva durante la ceremonia de premiación.

Cuando Andreeva ejecutó un ganador de revés cruzado en su primer punto de partido, lanzó su raqueta al aire y cayó de rodillas al barro para celebrar.

Durante la entrega del trofeo, Andreeva dio el inusual paso de agradecerse a sí misma â€œpor creer en mí misma, dar siempre mi 100%, incluso cuando es difícil, intentar ser mejor cada día como persona y como jugadora, creer que puedo hacer esto, luchar contra tantos demonios dentro de mí.

â€œSolo yo sé lo difícil que fue para mí,â€ añadió Andreeva. â€œLo nerviosa que estuve durante estas dos semanas.â€

Chwalinska intentaba convertirse en la primera clasificada en capturar el título de Roland Garros.

Andreeva nació en Siberia y se mudó a Sochi y posteriormente a Francia para desarrollar su carrera tenística.

Recibió una gran ovación del público en la pista Philippe-Chatrier cuando dijo algunas palabras en francés durante la entrega del trofeo.

â€œGracias por su apoyo hoy y durante estas dos maravillosas semanas aquí en París,â€ dijo Andreeva. â€œFue muy importante para mí.â€

Alexander Zverev juega contra Flavio Cobolli en la final masculina el domingo para concluir el Grand Slam más salvaje de la memoria reciente.

Andreeva ha sido considerada una candidata a Grand Slam desde que apareció como una joven de 15 años en el Abierto de Madrid de 2023, donde se convirtió en la tercera jugadora más joven en ganar un partido de cuadro principal en un torneo WTA 1000 y llegó a los cuartos de final.

Recientemente, Andreeva ha tenido que lidiar con jugar bajo un estatus neutral y sin la bandera de su país debido a la guerra con Ucrania.

Cuando venció a Marta Kostyuk en las semifinales, Kostyuk se negó a darle la mano, como ha sido la costumbre para las jugadoras ucranianas que enfrentan a rusas desde que comenzó la guerra en 2022.

Andreeva ha ido un paso más allá que su entrenadora, Conchita Martinez, quien perdió la final del Abierto de Francia de 2000 ante Mary Pierce.

Pierce le entregó el trofeo de ganadora a Andreeva.

La final se jugó bajo un cielo mayormente soleado pero el viento fue un factor en la primera final de Grand Slam para ambas jugadoras.

Chwalinska hizo doble falta en el primer punto del partido pero fue la primera jugadora en mantener su servicio en el quinto juego para liderar 3-2.

Pero luego Andreeva ganó nueve juegos seguidos para tomar el control, ya que encontró la manera de golpear a través del viento y responder a la variedad de golpes cortados y dejadas de Chwalinska.

Andreeva produjo 25 ganadores contra los 10 de Chwalinska y también cometió menos errores no forzados: 26 contra 29.

Había una fuerte presencia polaca en la multitud.

Cuando presentaron a Chwalinska, los fanáticos agitaron banderas polacas rojas y blancas y corearon su nombre: â€œMa-ja, Ma-ja.â€

Andreeva tuvo poco apoyo del público, aunque hubo un grito de â€œDavai Mirra!â€ (â€œVamos Mirraâ€) en ruso al final del partido.

En dobles masculinos, los sembrados número uno Marcel Granollers y Horacio Zeballos retuvieron su título con una victoria de 6-4, 6-2 contra Harri Heliovaara y Henry Patten.

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El escritor de deportes de AP, Samuel Petrequin, contribuyó a este reportaje.

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