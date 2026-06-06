Ex esposa del hombre acusado de matar a sus hijas y ex esposa describe relación llena de conflictos

Ex esposa del hombre acusado de matar a sus hijas y ex...

La ex esposa de un hombre acusado de matar a su ex pareja y a sus dos hijas antes de quitarse la vida en Doral cree que la relación compleja y conflictiva entre él y la madre de las niñas pudo haber afectado su estado emocional y mental.

Los investigadores de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade dicen que Savannah, de 11 años, y Sienna, de 8 años, fueron apuñaladas hasta la muerte junto con su madre, Melanie Hyer.

Los detectives creen que el padre de las niñas, Ryan Whiten, fue responsable de los asesinatos antes de quitarse la vida.

Los agentes descubrieron los cuerpos el martes durante una visita de bienestar en la casa de la familia.

Hablando exclusivamente con la estación hermana de NBC6, Telemundo 51, desde Venezuela, Hilda Zerpa, ex esposa de Whiten, describió su relación con Melanie Hyer como “turbulenta”. Dijo que durante su matrimonio, presenció conflictos continuos relacionados con la custodia y el acceso a las niñas, algo que, dijo, también afectó su propia relación con Whiten.

“Siempre fue una relación turbulenta”, dijo Zerpa, recordando que a veces Whiten le pedía que lo acompañara cuando iba a recoger a sus hijas porque no quería ir solo. También dijo que recibió mensajes de Hyer a través de las niñas.

En publicaciones recientes, Zerpa también mencionó la tristeza que dice haber visto en Whiten durante la graduación de las niñas, así como varios conflictos personales que podrían haber comenzado a afectarlo emocionalmente.

Las declaraciones de Zerpa se alinean con informes de los medios locales, que dijeron que la pareja anteriormente discutía con frecuencia sobre cómo criar a las niñas, aunque ambos compartían la responsabilidad parental.

La psicóloga familiar Christina Ballinotti explicó que casos como este pueden estar relacionados con una ruptura extrema con la realidad y una acumulación de factores emocionales que finalmente desencadenan un comportamiento violento.

Según la especialista, el uso de un cuchillo apunta a una forma de agresión particularmente cercana e íntima, donde la violencia se lleva a cabo directamente contra las víctimas.

Ballinotti dijo que, en ciertos casos, una persona bajo un alto nivel de estrés emocional puede experimentar una pérdida de control relacionada con cambios químicos en el cuerpo, lo que afecta su capacidad de razonar. Sin embargo, enfatizó que estos factores no son una justificación para la violencia.

Videos compartidos en redes sociales por una ex pareja de Whiten muestran momentos de cercanía entre el padre y sus hijas, imágenes que han generado preguntas sobre cómo una relación aparentemente amorosa podría terminar en una tragedia de esta magnitud.

Para la psicóloga, este desenlace podría haberse evitado si se hubieran reconocido a tiempo las señales de declive emocional o si los familiares y amigos cercanos hubieran intervenido para buscar ayuda profesional.

La especialista recalcó que, en situaciones altamente conflictivas entre ex parejas, crear distancia, establecer límites claros y buscar apoyo psicológico pueden ser cruciales para prevenir consecuencias irreversibles.

Amigos describieron a las dos niñas como alegres y llenas de vida.

“Ella era una persona muy positiva”, dijo Maya, amiga de Savannah. Otra amiga, Miranda, dijo que Savannah “nunca dejaba de sonreír y siempre estaba feliz”.

Mientras la comunidad de Doral sigue lidiando con el impacto de esta tragedia, amigos, familiares y vecinos todavía buscan respuestas en un caso que ha sacudido el sur de Florida y ha vuelto a abrir la conversación sobre la salud mental, el conflicto familiar y la importancia de intervenir antes de que una crisis alcance un punto de no retorno.

Las autoridades están alentando a cualquier persona que esté luchando con problemas de salud mental a buscar ayuda. La Línea de Crisis y Suicidio está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También existen servicios de salud mental disponibles el mismo día a través de Mindful Care, que ofrece atención en Florida.

(Portions of this story were translated from English with the help of a generative AI tool. An NBC6 editor reviewed the translation.)