Olvídese de las vacaciones en Florida, visite la ciudad de América del Sur con una cultura vibrante, playas cálidas y comidas deliciosas – Islas

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Cuando piensas en una escapada costera clásica, probablemente imaginas los bulevares bordeados de palmeras y los abarrotados paseos marítimos de Florida, uno de los principales destinos de verano de los Estados Unidos. Sin embargo, esta popularidad también viene acompañada de grandes multitudes inevitables y precios de alojamiento más altos, especialmente durante las vacaciones escolares y los días festivos importantes. Si está buscando una alternativa igualmente impresionante pero aún relativamente menos conocida, al menos en el extranjero, diríjase al sur, a Mar del Plata, Argentina.
Ubicada aproximadamente a 400 kilómetros al sur (unas cinco horas en auto) de la cosmopolita capital de Buenos Aires, esta ciudad sudamericana ha sido durante mucho tiempo el destino final para el gran teatro de la sociedad argentina. Lo que originalmente comenzó a finales del siglo XIX como un retiro patricio ultra exclusivo inspirado en la Riviera francesa, en las últimas décadas evolucionó hasta convertirse en una ciudad moderna y dinámica de casi 650.000 residentes. A medida que el turismo se volvió más accesible a un público más amplio, transformó a Mar del Plata en uno de los principales destinos costeros de Argentina, atrayendo a más de 8 millones de visitantes cada año. La ciudad también está bien conectada con la capital por avión, coche, tren y autobús.
Además de su costa de 47 kilómetros con amplias bahías de arena, animados paseos marítimos y majestuosos acantilados, Mar del Plata es famosa por su rico patrimonio arquitectónico. Justo en la costa hay colosales estructuras neoclásicas gemelas construidas en la década de 1940: el icónico Casino Central, uno de los lugares de juego más grandes de América Latina, y el Gran Hotel Provincial, un hotel palaciego de cinco estrellas en el medio de todo.
Descubre las playas y la cultura de Mar del Plata
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Mar del Plata cuenta con playas variadas, con lugares para todo tipo de bañistas. Por ejemplo, Playa Bristol se encuentra directamente frente al centro de la ciudad y se puede llegar a ella simplemente cruzando la calle desde hoteles, cafés o el centro peatonal, de ahí que generalmente sea la más ruidosa y concurrida (y, según varios usuarios de Tripadvisor, también una de las más sucias). Mientras esté allí, no olvide tomar la clásica foto con el monumento a los leones marinos, un par de esculturas de piedra creadas por un artista local a principios de los años 40. Encuéntrelas a lo largo del paseo marítimo de Mar del Plata frente a Playa de Bristol.
Playa Varese está a unos 20 minutos a pie al sur de Bristol y se encuentra en una bahía protegida por un rompeolas, lo que hace que nadar sea más fácil y predecible. A pesar de ser más pequeña que la playa principal de la ciudad, ofrece muchas comodidades, incluido alquiler de sillas y sombrillas de playa, cafeterías, restaurantes, vestuarios y tiendas de conveniencia.
Esta ciudad costera argentina también es conocida por su animado calendario cultural de verano. El Teatro Auditorio del Centro Provincial de Las Artes es una de las salas de teatro más destacadas de Argentina fuera de Buenos Aires (un destino tremendamente subestimado conocido como la Europa de Sudamérica y como uno de los mejores destinos para nómadas digitales del mundo). El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es el único festival de cine de América Latina que está en la misma categoría que Cannes, Berlín y Venecia. Normalmente tiene lugar en noviembre.
Encuentre los mejores lugares de Mar del Plata para una excelente comida
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El pescado fresco es sin duda la estrella de la animada escena gastronómica de Mar del Plata, que incluye tanto bistrós modernos como tradicionales “parrillas” (restaurantes especializados en carnes a la brasa y mariscos frescos, que por cierto también son típicos de Uruguay, el destino sudamericano que Anthony Bourdain llamó el más subestimado del mundo). Comience su viaje culinario en la zona del puerto con el Restaurante La Marina. El menú se centra en platos sencillos pero deliciosos como guiso de mariscos y calamares fritos con ajo. y pimienta negra. No muy lejos del puerto se encuentra otro restaurante de larga trayectoria, Chichilo. Aquí se pueden degustar diferentes preparaciones de mariscos, desde empanadas de pescado hasta paella.
Con más de 42.000 reseñas y una calificación de 4,4 estrellas en Google Maps, Manolo es uno de los restaurantes argentinos más notables de la ciudad (hay varios lugares en la ciudad). El menú presenta una amplia gama de opciones para todos los gustos. Para vivir una experiencia argentina completa, opte por el “lomito completo”, un sándwich hecho con churrasco, jamón, tocino, queso, huevo frito y papas fritas. La selección de postres también celebra uno de los ingredientes más queridos del país, el dulce de leche. Está abierto desde el desayuno hasta altas horas de la noche.
Para una experiencia gastronómica más moderna y refinada, visite Sarasanegro Restaurante. Incluido como una selección de descubrimiento en The World’s 50 Best, este restaurante, a menudo descrito por los usuarios de Tripadvisor como “uno de los mejores del país”, se esfuerza por reimaginar los ingredientes marítimos de la ciudad a través de un menú de degustación de cinco platos y opciones a la carta.