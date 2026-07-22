Olvídese de las vacaciones en Florida, visite la ciudad de América del Sur con una cultura vibrante, playas cálidas y comidas deliciosas – Islas

Cuando piensas en una escapada costera clásica, probablemente imaginas los bulevares bordeados de palmeras y los abarrotados paseos marítimos de Florida, uno de los principales destinos de verano de los Estados Unidos. Sin embargo, esta popularidad también viene acompañada de grandes multitudes inevitables y precios de alojamiento más altos, especialmente durante las vacaciones escolares y los días festivos importantes. Si está buscando una alternativa igualmente impresionante pero aún relativamente menos conocida, al menos en el extranjero, diríjase al sur, a Mar del Plata, Argentina.

Ubicada aproximadamente a 400 kilómetros al sur (unas cinco horas en auto) de la cosmopolita capital de Buenos Aires, esta ciudad sudamericana ha sido durante mucho tiempo el destino final para el gran teatro de la sociedad argentina. Lo que originalmente comenzó a finales del siglo XIX como un retiro patricio ultra exclusivo inspirado en la Riviera francesa, en las últimas décadas evolucionó hasta convertirse en una ciudad moderna y dinámica de casi 650.000 residentes. A medida que el turismo se volvió más accesible a un público más amplio, transformó a Mar del Plata en uno de los principales destinos costeros de Argentina, atrayendo a más de 8 millones de visitantes cada año. La ciudad también está bien conectada con la capital por avión, coche, tren y autobús.

Además de su costa de 47 kilómetros con amplias bahías de arena, animados paseos marítimos y majestuosos acantilados, Mar del Plata es famosa por su rico patrimonio arquitectónico. Justo en la costa hay colosales estructuras neoclásicas gemelas construidas en la década de 1940: el icónico Casino Central, uno de los lugares de juego más grandes de América Latina, y el Gran Hotel Provincial, un hotel palaciego de cinco estrellas en el medio de todo.