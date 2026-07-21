2 parejas casadas de Honduras estaban entre 5 adultos que se ahogaron en un río de Ohio.

POWELL, Ohio —

Los cielos estaban mayormente despejados y semanas de intenso calor finalmente habían cesado cuando el hondureño de 33 años José Mario Pineda Dias y su esposa de 28 años, Marina Suyapa Regalado, salieron con sus dos hijos a pescar tranquilamente en un río de Ohio. Una segunda pareja hondureña y un amigo adulto se unieron a ellos.

Una foto tomada por un navegante que pasaba en algún momento del domingo los muestra aparentemente hasta la altura de los muslos en el río Scioto, con cañas de pescar en mano, parados alrededor de un gran tronco. Aunque la superficie parecía tranquila, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el río estaba corriendo alto y rápido. Las autoridades han confirmado que los cinco adultos acabaron ahogándose.

Después de que se tomó la foto, el grupo podría haber regresado a la orilla. No está del todo claro. Lo que el Sheriff del Condado de Delaware, Jeffrey Balzer, ha dicho es que uno de los adultos estaba teniendo dificultades para nadar en el río cuando varios otros entraron al agua para ayudar. Todos fueron arrastrados hacia abajo, afirmó él.

Los cuerpos de las dos mujeres fueron encontrados el domingo y los cuerpos de los tres hombres fueron hallados el lunes.

El martes, las autoridades hondureñas confirmaron que cuatro de los cinco adultos eran ciudadanos hondureños – Dias y Regalado y otra pareja casada cuyos nombres aún no se han revelado. El quinto adulto también tiene que ser identificado.

Flabia Zamora, directora de asuntos consulares en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, les dijo a los periodistas el martes que estaban trabajando con las autoridades estadounidenses para repatriar los cuerpos a Honduras.

Zamora mencionó que una vez que los funcionarios estadounidenses hayan identificado a todas las víctimas, Honduras iniciará el proceso de repatriación, lo cual podría tomar al menos un mes.

Ella indicó que los hijos de la pareja están bajo el cuidado del estado de Ohio y que se harán arreglos para reunirlos con parientes en Honduras.

Uno de los niños, un niño envuelto solo en una toalla, huyó de la orilla del río en pánico y subió hasta la carretera mientras los adultos se estaban ahogando. Según un conductor que pasaba y llamó al 911, “Estaba gritando, ‘¡Mamá! ¡Mamá!’ y estaba a punto de salir a la carretera, y estaba llorando”. Ella dijo que temía que se dirigiera a una carretera de múltiples carriles que serpentea a lo largo de las orillas este del Scioto.

Brenda Raya, quien se describió como una pariente, ha iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los costos de funerales y transporte, así como los costos de cuidado de los niños huérfanos. Dijo que tienen 8 y 10 años.

“La carga emocional y financiera es abrumadora, y queremos honrar la memoria de nuestros seres queridos mientras cuidamos de los niños que quedaron atrás”, escribió.

Los ahogamientos ocurrieron a lo largo del Embalse O’Shaughnessy. El embalse y sus 18 millas (29 kilómetros) de costa son propiedad de la ciudad de Columbus. Según el Departamento de Recreación y Parques de la ciudad, no se permiten motos acuáticas, tubing y natación en ningún embalse de la ciudad de Columbus.

La teniente Heather Byers, del Departamento de Recursos Naturales de Ohio, dijo que los ríos pueden ser engañosamente tranquilos en la superficie.

“Incluso aunque el agua no parezca estar moviéndose muy rápido, aún puedes ser arrastrado en aguas muy lentas”, dijo ella. “Además, como no siempre puedes ver el fondo, nunca sabes si estás, ya sabes, podrías estar en 2 a 3 pies de agua, donde te sientes cómodo de pie, y luego de repente estás en 4 o 5 pies”.

Además de las corrientes y las profundidades, las personas pueden quedar atrapadas con un pie entre las rocas, enganchar su ropa en una rama o perder el equilibrio en algas resbaladizas.

___

González informó desde Honduras. Julie Carr Smyth en Columbus y John Raby en Charleston, W.Va., contribuyeron a este reportaje.