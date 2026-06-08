Drimble se convierte en una plataforma impulsada por inteligencia artificial para información local, noticias, empleos y visibilidad en sistemas de IA

Hilversum, Holanda Septentrional, Países Bajos, 7 de junio de 2026 – Hilversum, 6 de junio de 2026 – El Grupo Liplyn está uniendo sus plataformas de noticias, sitios web de información local y tableros de empleo bajo un mismo nombre: Drimble. El movimiento crea una red internacional de más de 70 sitios web en los Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Juntos, los sitios web alcanzan a alrededor de 4 millones de personas al mes.

Los sitios web dentro de la red comparten un claro enfoque: información cercana a la vida diaria de las personas. Dependiendo del país y la región, esto incluye noticias locales, actualizaciones de seguridad, información sobre viviendas, información empresarial, empleos e información práctica sobre el entorno directo de las personas.

La red ahora también incluye 50 sitios web en Estados Unidos, uno para cada estado, incluidas plataformas como SpotOnFlorida.com. Estos sitios web de EE. UU. también harán la transición a la nueva marca Drimble este verano. Esto fortalece la base internacional del Grupo Liplyn y crea una marca reconocible para información local y regional en varios mercados.

Con Drimble, el Grupo Liplyn tiene como objetivo hacer que esta información fragmentada sea más accesible. La plataforma se está desarrollando para ayudar a las personas a comprender rápidamente lo que está sucediendo en su calle, vecindario, ciudad o región. Esto incluye noticias locales, alertas de emergencia, nuevos trabajos, información de empresas, desarrollos de viviendas, actividad de construcción, cambios prácticos y otras actualizaciones relevantes en su entorno inmediato.

El mundo comienza cerca de casa

“Todo comienza cerca de casa”, dice Luke Liplijn, fundador del Grupo Liplyn. “Cada día sucede algo en tu calle, vecindario o ciudad que puede afectar tu vida. Se abre un nuevo negocio, se pone a la venta una casa, se ofrece un trabajo, se emite una alerta de seguridad o algo cambia en el espacio público. Mucha de esta información ya existe, pero a menudo está dispersa en muchas fuentes diferentes. Con Drimble, queremos reunir esa información y hacerla más fácil de entender”.

Liplijn dice que Drimble todavía está en pleno desarrollo. “Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero el crecimiento está acelerando claramente. Eso muestra que hay una necesidad real de lo que estamos construyendo y que estamos haciendo las cosas correctas. Eso nos da mucha energía”.

Drimble se basa en la creencia de que la información local es importante. No solo las noticias nacionales o internacionales son importantes. Los desarrollos cercanos a casa a menudo moldean cómo las personas planifican su día, toman decisiones y se sienten conectadas con su entorno.

Una plataforma de información impulsada por IA

La consolidación bajo la marca Drimble es parte de una estrategia más amplia del Grupo Liplyn. La empresa ha unido recientemente varios dominios estratégicos, plataformas de noticias y tableros de empleo para construir una plataforma impulsada por IA para información local y regional.

Por un lado, Drimble ayuda a los consumidores, residentes, empresarios, buscadores de empleo y profesionales a acceder a la información adecuada sobre su entorno. Por otro lado, la plataforma ayuda a las empresas, organizaciones y gobiernos a mejorar su visibilidad y presencia en los sistemas de IA.

Esta visibilidad se puede utilizar para aumentar el reconocimiento de la marca, pero también para poner a disposición información precisa, actualizada y relevante en entornos de búsqueda y asistentes impulsados por IA. De esta manera, Drimble responde a un cambio fundamental en la forma en que las personas encuentran información: cada vez más a través de sistemas de IA, no solo a través de motores de búsqueda tradicionales.

Ampliando la presencia en los Emiratos Árabes Unidos

El Grupo Liplyn adquirió recientemente 7Days.ae. 7Days fue fundado originalmente por Daily Mail and General Trust (DMGT) del Reino Unido y se hizo conocido como un tabloide en los Emiratos Árabes Unidos. Con esta adquisición, el Grupo Liplyn tiene como objetivo fortalecer la presencia de Drimble en los Emiratos Árabes Unidos y desarrollar aún más una plataforma de información internacional con raíces locales sólidas.

La adquisición se ajusta a la ambición de la empresa de convertir a Drimble en una red que reúna información, noticias y datos locales de manera inteligente y accesible en varios países y regiones.

Desde información local hasta alertas inteligentes

En el próximo período, Drimble continuará desarrollando funciones que ayuden a los usuarios a mantenerse informados automáticamente sobre desarrollos locales relevantes. Por ejemplo, cuando algo cambia en su calle, cuando se lista una propiedad cercana en venta, cuando aparece una noticia local, cuando surgen nuevos trabajos o cuando cambia la información práctica.

La plataforma tiene como objetivo hacer que la información sea más clara, relevante y personal. Drimble reúne la información en un solo lugar y utiliza tecnología y datos para hacer que esa información sea más fácil de encontrar y más útil.

“Queremos que las personas usen Drimble para comprender rápidamente lo que está sucediendo a su alrededor”, dice Liplijn. “El mundo no comienza lejos. El mundo comienza en tu propia calle”.

Nota para editores

Drimble forma parte del Grupo Liplyn. El Grupo Liplyn está compuesto por una red internacional de sitios web, la Academia Liplyn y Liplyn. A través de Liplyn, la empresa comparte el conocimiento, la tecnología y los métodos que utiliza para su propia red con clientes que desean mejorar su visibilidad en motores de búsqueda, sistemas de IA y entornos de información digital. Liplyn apoya a empresas, organizaciones y gobiernos con visibilidad de IA, SEO, GEO, relaciones públicas digitales, distribución de contenido y visibilidad en línea.

Información de contacto: Nombre: Luke Liplijn Correo electrónico: Enviar correo electrónico Organización: Grupo Liplyn Dirección: Marathon 9a, 1213 PE te Hilversum Teléfono: +31203086934 Sitio web: https://www.liplyngroup.com

ID de lanzamiento: 89194238

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