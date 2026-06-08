Demande de ladministration Trump contre le musicien de jazz de Noël du Kennedy Center rejetée

El juez retira la demanda por incumplimiento de contrato de $1 millón contra Chuck Redd, citando las protecciones anti-SLAPP de Washington, D.C.

La demanda de la administración Trump contra un músico de jazz que canceló su concierto anual de Navidad en el Kennedy Center debido a cambios en el centro de artes escénicas ha sido desestimada.

En diciembre, Chuck Redd, el director de la Jam de Jazz de Nochebuena en el Kennedy Center desde 2006, anunció que cancelaba el evento luego de la decisión de Donald Trump de renombrar el lugar para incluir el nombre del presidente, una medida que posteriormente fue revertida por un juez de distrito.

“Cuando vi el cambio de nombre en el sitio web del Kennedy Center y luego horas más tarde en el edificio, decidí cancelar nuestro concierto”, dijo Redd en ese momento.

Después de que Redd cancelara el concierto, el entonces presidente del Kennedy Center, Richard Grenell, amenazó con demandar a Redd por $1 millón por la cancelación, citando “intolerancia clásica” que fue “muy costosa para una institución artística sin fines de lucro”. Pronto siguió una demanda por incumplimiento de contrato.

Los abogados de Redd solicitaron la desestimación de la demanda en marzo, y el viernes, un juez estuvo de acuerdo, citando las leyes Anti-SLAPP de Washington, D.C. que protegen a los demandados contra demandas sin fundamento y “represalias políticas”.

“El Centro demandó al Sr. Redd porque él objetó públicamente y con razón añadir el nombre de Donald Trump al Kennedy Center, un memorial viviente al ex presidente John F. Kennedy”, dijo Lisa J. Banks, una de las abogadas de Redd, en un comunicado (via The Associated Press). “La demanda contra el Sr. Redd fue represalia política, pura y simple, por el Kennedy Center de Trump, y el tribunal lo vio correctamente como tal al desestimar el caso con prejuicio.”

Redd le dijo a Associated Press que estaba “muy satisfecho con la decisión del juez.”