FOTOS: El voleibol de playa profesional de la AVP League hace su debut en Aspen

La Asociación de Profesionales del Voleibol – AVP – trajo su nueva Liga AVP a Aspen por primera vez el sábado. Jugando en Koch Park, sede de la antigua tradición del Día del Trabajo, Mother Lode, un público lleno vio a seis atletas olímpicos salir a la cancha durante cuatro juegos.
En su tercer año de existencia, la Liga AVP es un concepto basado en equipos que incluye ocho paradas principales durante la temporada, la mayoría en ubicaciones costeras notables. La liga inició su temporada el 30 y 31 de mayo en Belmar, Nueva Jersey, con Aspen como segunda parada. este fin de semana.
La liga cuenta con ocho franquicias con sede en la ciudad, cada una con un dúo de mujeres y un dúo de hombres. Cuatro de esos equipos están en Aspen este fin de semana: Palm Beach Passion, Miami Mayhem, Brooklyn Blaze y New York Nitro. Los cuatro equipos que no compiten en Aspen son San Diego Smash, LA Launch, Austin Aces y Dallas Dream.
Miami Mayhem (Andy Benesh/Taylor Crabb) contra New York Nitro (Chaim Schalk/James Shaw)
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Toni Rodríguez, de New York Nitro, a la derecha, se agacha para atacar a Brooklyn en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Lexy Denaburg de Brooklyn Blaze celebra un punto en su partido de la Liga AVP contra Nitro el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Los fanáticos animan durante el partido de la Liga AVP femenina entre New York Nitro y Brooklyn Blaze el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Derek Bradford (derecha) de Brooklyn y Evan Cory celebran un punto contra el Nitro en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Derek Bradford de Brooklyn sirve contra Nitro en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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James Shaw de New York Nitro establece un pase contra Brooklyn durante su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Evan Cory de Brooklyn sirve contra Nitro en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Chaim Schalk de New York Nitro, izquierda, envía el balón más allá de Derek Bradford de Blaze en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Chaim Schalk de New York Nitro baja en defensa contra Blaze en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Lexy Denaburg de Brooklyn Blaze defiende durante un partido de la Liga AVP contra Nitro el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Lexy Denaburg de Brooklyn Blaze defiende durante un partido de la Liga AVP contra el Nitro el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Lexy Denaburg de Brooklyn Blaze defiende durante un partido de la Liga AVP contra el Nitro el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Toni Rodríguez de New York Nitro sirve contra Brooklyn en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Julia Donlin, de Brooklyn, defiende contra el Nitro durante su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Lexy Denaburg de Brooklyn Blaze sirve contra el Nitro durante su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Toni Rodríguez de New York Nitro, a la derecha, habla con su compañera de equipo Molly Shaw entre jugadas contra Brooklyn en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Toni Rodríguez de New York Nitro, izquierda, defiende contra un disparo de Lexy Denaburg de Brooklyn Blaze durante su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Phil Dalhausser de Palm Beach, medallista de oro olímpico en 2008, juega contra Miami en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Andy Benesh de Miami persigue el balón en la red en un partido de la Liga AVP contra Palm Beach el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Phil Dalhausser de Palm Beach, medallista de oro olímpico en 2008, es presentado antes de su partido de la Liga AVP contra Miami el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Melissa Humana-Paredes del Palm Beach Passion sirve contra Miami Mayhem en un partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Kelly Cheng del Miami Mayhem celebra un punto contra Palm Beach en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Los fanáticos ven un partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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El Miami Mayhem, de verde, juega contra el Palm Beach Passion en un partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. La Pasión ganó, 2-1. Austin Colbert/The Aspen Times
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Megan Kraft del Miami Mayhem se lanza para mantener vivo el balón contra el Palm Beach Passion en el partido inaugural de la parada de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Melissa Humana-Paredes del Palm Beach Passion sirve contra Miami Mayhem en un partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Megan Kraft de Miami Mayhem defiende contra el servicio de Palm Beach durante la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Lumber Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Melissa Humana-Paredes, centro, de Palm Beach, devuelve el balón contra Miami durante su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Lumber Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Kelly Cheng de Miami, izquierda, y Brandie Wilkerson de Palm Beach luchan en la red en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Kelly Cheng de Miami, izquierda, y Brandie Wilkerson de Palm Beach se enfrentan en la red en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Miami Mayhem, izquierda, y Palm Beach Passion juegan en un partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Brandie Wilkerson, de espaldas, de Palm Beach, sirve mientras su compañera de equipo Melissa Humana-Paredes observa contra Miami Mayhem en un partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Kelly Cheng, centro atrás, de Miami Mayhem, y Megan Kraft, derecha, hablan de estrategia durante un tiempo muerto en su partido de la Liga AVP contra Palm Beach el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Los fanáticos disfrutan de un partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Megan Kraft de Miami Mayhem espera el servicio de Palm Beach durante la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Lumber Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Brandie Wilkerson, de Palm Beach, a la derecha, sirve contra Miam en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Lumber Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times
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Megan Kraft de Miami, de espaldas, y Brandie Wilkerson de Palm Beach luchan en la red en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times