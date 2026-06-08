FOTOS: El voleibol de playa profesional de la AVP League hace su debut en Aspen

La Asociación de Profesionales del Voleibol – AVP – trajo su nueva Liga AVP a Aspen por primera vez el sábado. Jugando en Koch Park, sede de la antigua tradición del Día del Trabajo, Mother Lode, un público lleno vio a seis atletas olímpicos salir a la cancha durante cuatro juegos.

En su tercer año de existencia, la Liga AVP es un concepto basado en equipos que incluye ocho paradas principales durante la temporada, la mayoría en ubicaciones costeras notables. La liga inició su temporada el 30 y 31 de mayo en Belmar, Nueva Jersey, con Aspen como segunda parada. este fin de semana.

La liga cuenta con ocho franquicias con sede en la ciudad, cada una con un dúo de mujeres y un dúo de hombres. Cuatro de esos equipos están en Aspen este fin de semana: Palm Beach Passion, Miami Mayhem, Brooklyn Blaze y New York Nitro. Los cuatro equipos que no compiten en Aspen son San Diego Smash, LA Launch, Austin Aces y Dallas Dream.

Los resultados del sábado son los siguientes:

14:00 – Mujeres Palm Beach Passion (Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson) derrotó a Miami Mayhem (Kelly Cheng/Megan Kraft), 17-15, 11-15, 15-10

3 pm – Hombres Miami Mayhem (Andy Benesh/Taylor Crabb) derrotó a Palm Beach Passion (Trevor Crabb/Phil Dalhausser), 15-10, 15-12

4 pm – Mujeres Brooklyn Blaze (Lexy Denaburg/Julia Donlin) derrotó. New York Nitro (Toni Rodríguez/Molly Shaw), 25-23, 15-9

5 pm – yo Brooklyn Blaze (Derek Bradford/Evan Cory) derrotó a New York Nitro (Chaim Schalk/James Shaw), 15-12, 6-15, 15-13



El Miami Mayhem, de verde, juega contra el Palm Beach Passion en un partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. La Pasión ganó, 2-1. Austin Colbert/The Aspen Times

Chaim Schalk de New York Nitro, izquierda, envía el balón más allá de Derek Bradford de Blaze en su partido de la Liga AVP el sábado 6 de junio de 2026 en Koch Park en Aspen. Austin Colbert/The Aspen Times

El segundo y último día de acción está previsto para el domingo en Koch Park. El calendario y enfrentamientos son los siguientes:

13:00 – Puertas abiertas

2 pm – Mujeres Palm Beach Passion (Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson) contra Brooklyn Blaze (Lexy Denaburg/Julia Donlin)

3 pm – Mujeres Miami Mayhem (Kelly Cheng/Megan Kraft) vs. New York Nitro (Toni Rodríguez/Molly Shaw)

4 pm – Hombres Palm Beach Passion (Trevor Crabb/Phil Dalhausser) contra Brooklyn Blaze (Derek Bradford/Evan Cory)

5 pm – Hombres Miami Mayhem (Andy Benesh/Taylor Crabb) contra New York Nitro (Chaim Schalk/James Shaw)



Para obtener más detalles y comprar boletos, visite avp.com.