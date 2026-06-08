El Centro Kennedy elimina el nombre de Trump de su sitio web después de la orden de un juez de EE. UU.

El Kennedy Center ha eliminado el nombre de Trump de su sitio web después de una orden de un juez de distrito de EE. UU. el mes pasado para eliminar el nombre del presidente de EE. UU. del lugar de artes escénicas. La eliminación del nombre de Trump del sitio web el lunes llegó días antes de la fecha límite instruida por el consejero general del centro para eliminar todas las referencias al presidente antes del 12 de junio. En un memorando informado por el Washington Post el pasado jueves, el consejero general del centro se refirió a la orden del juez de distrito de EE. UU. Christopher Cooper de quitar todas las referencias a un “Trump Kennedy Center”, diciendo a los empleados: “Para cumplir con esta orden, deben cambiar de inmediato las firmas de correo electrónico, membretes y otros documentos para reflejar el nombre como ‘El Centro John F Kennedy para las Artes Escénicas’ o ‘Centro Kennedy’. “Otros cambios, como en plantillas, formularios, letreros, folletos y páginas web, deben completarse a más tardar el viernes, 12 de junio de 2026”, añadió el memo. La fachada del lugar de artes escénicas en Washington DC todavía dice: “El Donald J Trump y El Centro Conmemorativo John F Kennedy para las Artes Escénicas” hasta la tarde del lunes. Según el fallo de Cooper, el lugar no puede ser renombrado sin un acto del Congreso. “La estatua orgánica del Kennedy Center deja en claro que el Centro se llamará Presidente Kennedy, y no puede llevar ningún otro nombre formal o memorial público basado en el decir unilateral de la Junta… El Congreso dio al Kennedy Center su nombre, y solo el Congreso puede cambiarlo”, escribió Cooper en su opinión de 94 páginas. Cooper también bloqueó temporalmente que el lugar cerrara este verano para renovaciones, una decisión en respuesta a la junta seleccionada por Trump en el centro que aprobó su “proyecto de revitalización” de $257 millones que habría cerrado el centro por dos años. Después de la decisión de Cooper, Trump criticó al juez en redes sociales en una declaración de 578 palabras, diciendo el mes pasado: “No tengo interés en seguir lo que solo podría ser un viaje sin esperanza a ‘NUNCA JAMÁS'”.