Laurel Sports Hall of Fame anuncia la clase inaugural de miembros

LAUREL, Mississippi (WDAM) – Laurel está lanzando oficialmente una nueva tradición con la creación del Salón de la Fama del Deporte Laurel, y se ha seleccionado el grupo inaugural de miembros.

Esta primera clase honra a los atletas, entrenadores y contribuyentes de la comunidad cuyos logros ayudaron a dar forma al legado deportivo de larga data de Laurel.

Los incorporados representan a Oak Park High School, George S. Gardiner High School, RH Watkins High School y Laurel High School, que abarcan generaciones de excelencia tanto en el campo como en la comunidad.

Los miembros del Salón de la Fama del Deporte Laurel 2026

Atletas

Kimberly Sheree Adams

Patricia “Trisha” Walters Biskey

Ralph Harold Boston

William Mack Cameron

Archie Lee Cooley

Corinthian Akeem Davis

William “el bajito” Ellis

Julián W. Fagan III

Rodney Joe “Rod” Gilbreath

Nickie Tatum Hampton

Antonio Hardy

Patricia LaBerge Hartley

Billy W. Howard

Jimmy Elton Keyes

Larry Earl McGill

Luis Antonio McRae

William W. “Billy” Sumrall

Sules Walker

Benjamín Franklin “Spec” Wilson

Entrenadores

George L. Blair

Joseph Russell Frye

Wilson Terrell

Colaboradores

Jimmy Irving Bajo

Joe Frank Sanderson Jr.

Aaron W. “A.W.” Watson

El Comité de Selección del Salón de la Fama de Laurel Sports revisó las nominaciones presentadas por el público y seleccionó a personas cuyos registros reflejan excelencia, liderazgo y espíritu deportivo tanto dentro como fuera del campo.

Los incorporados serán reconocidos formalmente en el Banquete de Inducción al Salón de la Fama de Laurel Sports 2026 el Jueves 22 de octubre.

La información de las entradas y los detalles del evento se publicarán más adelante.

¿Quiere más noticias sobre WDAM 7 en su bandeja de entrada? Haga clic aquí para suscribirse a nuestro boletín.

Copyright 2026 WDAM. Reservados todos los derechos.