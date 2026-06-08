Laurel Sports Hall of Fame anuncia la clase inaugural de miembros

LAUREL, Mississippi (WDAM) – Laurel está lanzando oficialmente una nueva tradición con la creación del Salón de la Fama del Deporte Laurel, y se ha seleccionado el grupo inaugural de miembros.
Esta primera clase honra a los atletas, entrenadores y contribuyentes de la comunidad cuyos logros ayudaron a dar forma al legado deportivo de larga data de Laurel.
Los incorporados representan a Oak Park High School, George S. Gardiner High School, RH Watkins High School y Laurel High School, que abarcan generaciones de excelencia tanto en el campo como en la comunidad.
Los miembros del Salón de la Fama del Deporte Laurel 2026
Atletas
- Kimberly Sheree Adams
- Patricia “Trisha” Walters Biskey
- Ralph Harold Boston
- William Mack Cameron
- Archie Lee Cooley
- Corinthian Akeem Davis
- William “el bajito” Ellis
- Julián W. Fagan III
- Rodney Joe “Rod” Gilbreath
- Nickie Tatum Hampton
- Antonio Hardy
- Patricia LaBerge Hartley
- Billy W. Howard
- Jimmy Elton Keyes
- Larry Earl McGill
- Luis Antonio McRae
- William W. “Billy” Sumrall
- Sules Walker
- Benjamín Franklin “Spec” Wilson
Entrenadores
- George L. Blair
- Joseph Russell Frye
- Wilson Terrell
Colaboradores
- Jimmy Irving Bajo
- Joe Frank Sanderson Jr.
- Aaron W. “A.W.” Watson
El Comité de Selección del Salón de la Fama de Laurel Sports revisó las nominaciones presentadas por el público y seleccionó a personas cuyos registros reflejan excelencia, liderazgo y espíritu deportivo tanto dentro como fuera del campo.
Los incorporados serán reconocidos formalmente en el Banquete de Inducción al Salón de la Fama de Laurel Sports 2026 el Jueves 22 de octubre.
La información de las entradas y los detalles del evento se publicarán más adelante.
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