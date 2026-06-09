De Noruega a Jordania, debutantes en la Copa del Mundo ansiosos por sorprender en el escenario más grande del fútbol

Julian Ryerson no había aprendido a caminar la última vez que Noruega jugó en la Copa del Mundo. Tenía solo 7 mesos en aquel entonces, y si hubiera sabido que su país iba a perderse toda la clasificación del siglo XXI para la Copa del Mundo, podría haber considerado seguir otro deporte que no fuera el fútbol.

Pero esa sequía finalmente llegará a su fin la próxima semana cuando Noruega juegue en la Copa del Mundo por primera vez en casi tres décadas.

“Ha sido una larga espera, especialmente para el pueblo noruego”, dijo. “Han estado esperando tanto tiempo como soy viejo. Así que sí, creo que todo el mundo está listo”.

¿Qué tan listo? Decenas de miles de fans se reunieron en una plaza pública en Oslo para despedir al equipo con un rugido. Y la foto oficial de la Copa del Mundo del equipo presenta a los jugadores vestidos como guerreros nórdicos, armas en mano, posando frente a un fiordo con barcos largos en el fondo.

Ryerson y Noruega no son los únicos que verán terminar su larga espera cuando el Mundial más grande y complejo de la historia dé inicio el jueves en la Ciudad de México. Curazao, Cabo Verde, Uzbekistán y Jordania jugarán en el torneo por primera vez. La anticipación ha sido mayor para Jordania, que jugó su primer partido internacional en 1953 y su primer clasificatorio para la Copa del Mundo en 1986.

Haití y la República Democrática del Congo, mientras tanto, regresan a la Copa del Mundo por primera vez desde 1974, para Congo ha pasado tanto tiempo que el país era conocido como Zaire en ese entonces. Irak clasificó por última vez hace 40 años.

Estos países le deben sus invitaciones a la Copa del Mundo a la decisión de la FIFA de expandir el campo de 32 a 48 equipos, como parte de un esfuerzo tanto benevolente como egoísta.

(Contexto: La FIFA amplió el campo de equipos de la Copa del Mundo para incluir a más regiones con el objetivo de aumentar la diversidad y recaudar más ingresos).

Esa expansión creó espacio para regiones poco representadas en África, Asia y las Américas para participar, generando más interés en el deporte y obteniendo más fondos y apoyo para los programas de selecciones nacionales. Y una mayor cantidad de partidos significan más oportunidades de ingresos por derechos de transmisión, patrocinios y ventas de boletos.

Nada de eso disminuye el logro para cada uno de los 1,248 jugadores que participarán. La llamada telefónica informando a los jugadores que habían sido seleccionados para su selección nacional fue, en muchos casos, la culminación de un sueño de toda la vida. Incluso jugadores como Lionel Messi de Argentina y Cristiano Ronaldo de Portugal, quienes jugarán en la Copa del Mundo por sexta vez, no dan por sentado esa llamada.

“Es algo por lo que estar muy agradecido”, dijo el ex campeón mundial Philipp Lahm, quien jugó en tres Copas del Mundo para Alemania. “Para los tres, solo poder experimentar eso”.

Así que consideremos el caso de Ryerson, un defensor que se convirtió en profesional hace 11 años y estaba comenzando a preguntarse si alguna vez llegaría al escenario más grande de su deporte.