Árbitro de la Copa del Mundo vetado: somalí Omar Artan tenía los documentos correctos y la visa correcta

Árbitro de la Copa del Mundo vetado: somalí Omar Artan tenía los...

El árbitro somalí Omar Artan dice que fue sometido a una entrevista de inmigración de 11 horas antes de que se le negara la entrada a los Estados Unidos para la Copa del Mundo a pesar de tener los “papeles correctos” y la “visa correcta”.

Artan, que iba a ser el primer somalí en arbitrar en una final de la Copa del Mundo, fue eliminado de la lista de árbitros el lunes después de ser prohibido entrar al país en el Aeropuerto Internacional de Miami.

No se ha emitido ninguna razón para la repatriación de Artan por parte de las autoridades de inmigración de EE. UU., pero Somalia es uno de varios países en la lista de prohibición de viajes introducida por la administración del presidente Donald Trump.

Después de hablar con las autoridades estadounidenses, el órgano rector mundial de fútbol FIFA dijo que Artan se perderá el torneo.

“Estoy muy, muy decepcionado”, dijo Artan al New York Times. “Soy simplemente un árbitro que está tratando de vivir su sueño, el sueño más grande de mi vida, venir a la Copa del Mundo.”

Una declaración de la FIFA sobre la decisión dijo: “Fifa puede confirmar que el oficial de partido Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar y arbitrar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 después de que se le negara la entrada a los Estados Unidos.

“Fifa no está involucrada en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las adjudicaciones de visas, y ha sido informada por las autoridades de que el estado del Sr. Artan no cambiará en la actualidad.”

Un asesor principal del ministerio de juventud y deportes de Somalia confirmó la negación de entrada a la BBC y dijo que Artan había estado viajando con documentos válidos.

Un funcionario de la embajada somalí en Nairobi le dijo a la BBC que se le había emitido un pasaporte diplomático específicamente para facilitar su viaje después de dificultades anteriores con la visa.

“Tenía los papeles correctos y todo. Tenía la visa correcta”, dijo Artan.

Después de la entrevista de inmigración de 11 horas, Artan dijo que fue llevado a una celda separada donde estuvo detenido durante varias horas antes de ser puesto en un vuelo de regreso a Estambul, Turquía.

Hablando en el Servicio Mundial de la BBC, Andrew Giuliani, quien lidera el Equipo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, dijo: “Aunque no puedo hablar sobre la información desfavorable sobre eso, puedo decirles que fue la decisión correcta por parte de aduanas y patrulla fronteriza y apoyo esa decisión.”

No sería posible que Artan se quedara fuera de los Estados Unidos y solo arbitrara partidos jugados en Canadá o México.

El jefe de árbitros, Pierluigi Collina, ha creado un centro de entrenamiento para los 52 árbitros y 88 árbitros asistentes del torneo en Miami.

Todos los árbitros en el campo deben permanecer en la base en Florida para entrenamiento, preparación y seguridad.

En diciembre, Trump dijo a los reporteros que no quiere inmigrantes somalíes en EE. UU., y que deberían “regresar a donde vinieron”.

“Creo que tienen un problema con mi país”, agregó Artan.