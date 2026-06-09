Funcionario argentino reporta 95 casos adicionales de chikungunya la semana pasada

Según las autoridades sanitarias de Argentina, luego de la aceleración sostenida que alcanzó su punto máximo a fines de abril, actualmente se observa una disminución progresiva tanto de los casos confirmados como de los probables.

En la última semana de mayo se notificaron noventa y cinco nuevos casos de chikungunya.

Durante la actual temporada, 2025-2026, se notificaron 12.408 casos sospechosos de fiebre Chikungunya, de los cuales 2.642 fueron casos confirmados o probables, concentrados principalmente en la región Noroeste (96% de los casos notificados, o 2.536), predominantemente en Salta, Tucumán y Jujuy, donde se establecen los principales focos de transmisión.

Paralelamente, se han registrado brotes en otras jurisdicciones como Catamarca (Capital), Santiago del Estero (Capital) y Buenos Aires (Lomas de Zamora, Merlo, Quilmes), además de detecciones de casos en CABA y Córdoba, destacando la reciente expansión del evento más allá de las zonas inicialmente afectadas.

Los casos notificados con antecedentes de viaje se originaron en Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba. Los primeros casos sin antecedentes de viaje se identificaron en la provincia de Salta (junto con casos importados relacionados con viajes a Bolivia), lo que confirmó la presencia de transmisión local.

Aunque el chikunguña El brote está retrocediendo en comparación con marzo y abril, persiste actividad significativa en las provincias de esta región y se recomienda continuar la vigilancia en provincias donde también se han registrado brotes, como Catamarca (Capital), Santiago del Estero (Capital) y Buenos Aires (Lomas de Zamora, Merlo, Quilmes).

La mediana de edad fue 33 años. El grupo de edad con mayor proporción de casos fue el de personas de 45 a 65 años, seguido del de 25 a 34 y de 35 a 44 años. Las mujeres representaron el 55% de los casos.

Los síntomas notificados con mayor frecuencia fueron fiebre, poliartralgia, mialgia, dolor de cabeza, diarrea y vómitos.

165 personas requirieron hospitalización por su enfermedad. Además, se notificaron cinco casos graves de fiebre chikungunya, incluidas dos muertes.