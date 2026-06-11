Haití obligado a cambiar el kit de la Copa del Mundo 2026 por imágenes de guerra

Haití obligado a cambiar el kit de la Copa del Mundo 2026...

La selección de fútbol de Haití se ha visto obligada a cambiar el diseño de su uniforme justo días antes de su partido de apertura en la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de que el cuerpo rector prohibiera la representación de una escena de guerra en las camisetas.

Saeta confirmó el cambio en una declaración publicada en Instagram el miércoles, tras la objeción de la FIFA a una ilustración de la Batalla de Vertières en 1803, que aseguró la independencia de Haití, con la bandera nacional incrustada en las camisetas usadas por los jugadores en dos partidos de calentamiento en el estado de Florida, EE.UU.

“El diseño final presentado por Saeta pretendía ser un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no tenía la intención de ser una declaración política”, dijo Saeta en la declaración.

Los futbolistas haitianos llevaron la camiseta durante sus amistosos contra Perú el 5 de junio y Nueva Zelanda el 2 de junio.

Según las regulaciones de equipamiento de la FIFA, está prohibido el uso de cualquier “mensaje o eslogan político, religioso o personal” en el uniforme.

El fabricante colombiano Saeta dijo que ha modificado el uniforme para cumplir con las regulaciones de la FIFA.

“Durante el proceso de revisión, la FIFA determinó que ciertos elementos visuales podrían interpretarse de manera diferente según sus regulaciones de equipamiento y finalmente solicitó modificaciones al diseño”, dijo Saeta en la declaración.

“Haití comienza su primera campaña en la Copa Mundial en 52 años contra Escocia en Boston el sábado 13 de junio.

Luego están programados para enfrentar a los gigantes sudamericanos Brasil en Filadelfia el 19 de junio, seguido de los pesos pesados africanos Marruecos cinco días después, en Atlanta, EE.UU.

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