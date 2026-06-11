Escalera de MVP de las finales: OG Anunoby corre hacia la cima después de los actos heroicos del Juego 4

â€¢Descarga la aplicación de la NBA

â€¢ Cobertura completa: Finales de la NBA de 2026

La carrera por el primer puesto en la clasificación de MVP de las Finales de la NBA acaba de inclinarse en una dirección determinada.

Esto se debe a que esta serie pidió un momento emblemático y finalmente llegó a… knick de tiempo, como en, con 1 segundo y cambio restante en un loco Juego 4.

El salto de OG Anunoby para ganar ya se ubica como el mayor rebote ofensivo en la historia de los New York Knicks, uno de los más grandes en la historia de las Finales de la NBA, y podría ser el balde que finalmente les dé a los Knicks un campeonato siempre que saquen provecho de uno de sus tres juegos de eliminación.

Están arriba 3-1 gracias a esa jugada, pero el momento épico por sí solo no describe lo que Anunoby ha hecho en esta serie. La mayoría de sus contribuciones hasta ese momento fueron fantásticas pero silenciosas, hasta el boom.

“Nos dio la oportunidad de ganar, y eso es todo lo que se le puede pedir al mejor jugador de dos vías de la NBA”, dijo su compañero de equipo en los Knicks, Karl-Anthony Towns.

Además, recuerde: su bloqueo de apuro y remontada sobre De’Aaron Fox en los últimos segundos del Juego 4, que preparó el gol de la victoria, fue prueba del impacto de OG de línea de fondo a línea de fondo.

Por lo tanto: no sólo está en la cima de la ciudad hasta nuevo aviso, sino que también está en la cima de la clasificación con los Knicks disputando un partido eliminatorio contra los San Antonio Spurs.

Sin embargo, pueden pasar muchas cosas en la carrera de escaleras; Mucho depende de quién esté a la altura de las circunstancias en el eventual partido de cierre, y también si los Spurs logran una recuperación en esta serie que refleje lo que hicieron los Knicks en el Juego 4.

La estadística para saber

OG ha acertado más triples (15) que Towns y Jalen Brunson juntos (14) en las Finales. Durante la temporada regular, OG fue un tirador confiable (38%) desde esa distancia, pero en promedio hizo menos triples por juego que Deuce McBride.

lo que estan diciendo

â€”OG, ha sido increíble desde que llegó aquí. Durante toda esta carrera en los playoffs, ha estado increíble en ambos lados del balón. Es un jugador ganador e hizo una jugada ganadora”.

—El guardia de los Knicks, Josh Hart, en OG

1. Y Anunoby, New York Knicks

Estadísticas de las Finales de la NBA de 2026: 23,8 puntos, 4,0 rebotes, 1,3 asistencias.

Su caso: La parte más subestimada del comentario de OG es que no hubo una reacción instantánea y fanática por su parte. Pero esa es la naturaleza de OG. Hace seis años, en la burbuja, metió un gol ganador en los playoffs para los Toronto Raptors y caminó tranquilamente hacia el banco, que ya se había vaciado y estaba listo para asfixiarlo.

Su naturaleza reticente lo está beneficiando en esta serie, tanto antes de ese tiro como, con suerte, para los Knicks, durante el resto de esta serie, por mucho tiempo que dure.

â€”Se siente genial â€”dijo con frialdadâ€”.

Sus 33 puntos con 10 de 15 tiros marcaron la diferencia en el Juego 4. Y nadie en esta serie es más eficiente lanzando el balón. Tiene 51 puntos con 19 de 28 tiros en los últimos dos juegos y está lanzando al 55% desde lo profundo en la serie. Su juego en ambos extremos de la cancha ha sido sólido para los Knicks en esta serie, y lo único que le faltó fue un momento especial. Bueno, eso ha llegado. Y también lo ha hecho OG.

2. Karl-Anthony Towns, Knicks de Nueva York

Estadísticas de las Finales de la NBA de 2026: 15,8 puntos, 10,8 rebotes, 2,8 asistencias.

Su caso: Towns ha jugado a un nivel consistentemente elevado durante gran parte de la serie. Se las arregló para librarse de los problemas iniciales de faltas en el Juego 4 y estuvo en la cancha en el último cuarto. Curiosamente, hasta el Juego 4, Towns no había anotado en ninguno de los tres cuartos cuartos anteriores.

Su defensa ayudó a los Knicks a evitar que Victor Wembanyama los dominara en la recta final de ese juego. Towns está promediando un doble-doble y mantiene una ligera ventaja en la importante competencia Big Man de esta serie, y dado que la competencia mide 7 pies 4 pulgadas, es una tarea difícil para Towns.

3. Víctor Wembanyama, San Antonio Spurs

Estadísticas de las Finales de la NBA de 2026: 27,8 puntos, 10,5 rebotes, 3,3 tapones.

Su caso: Si no fuera por el aviso de OG, tal vez Wemby tendría la pole position en la escalera, porque entonces la serie estaría empatada y los Spurs mantendrían cierto impulso de regreso a San Antonio. Ha mejorado y madurado mucho desde la primera mitad del Juego 1, cuando tuvo problemas.

Desde entonces, aparte de algunos momentos inestables, la actuación de Wemby se ha clasificado entre las mejores de esta serie. Por supuesto, no ha sido perfecto aquí en su primera prueba de la serie de campeonato. Pero claramente es un factor en ambos extremos y la mayor preocupación para los Knicks.

4. Jalen Brunson, Knicks de Nueva York

Estadísticas de las Finales de la NBA de 2026: 29,5 puntos, 4,5 rebotes, 5,0 asistencias.

Su caso: Brunson finalmente se liberó de sus tiros defectuosos, y de manera oportuna, al realizar un esfuerzo más eficiente (12-25 tiros de campo, 9-11 tiros de tiro, 36 puntos) en el Juego 4. Fue su mejor juego de la serie desde el principio hasta el timbre; Brunson se mostró agresivo toda la noche y decidido a recuperar a los Knicks cuando parecía que se había perdido la esperanza.

Brunson también está atrayendo la mayor atención de la defensa de los Spurs. Evidentemente, San Antonio se da cuenta de lo peligroso que es y de cómo los Spurs deben poner más cuerpos en su camino. Si Brunson ofrece otra actuación sólida en tiro, será difícil para los Spurs recuperarse.

5. Dylan Harper, San Antonio Spurs

Estadísticas de las Finales de la NBA de 2026: 16,3 puntos, 6,8 rebotes, 2,8 asistencias.

Su caso: Continuó su sólida racha de contribuciones con otro juego de anotaciones de dos dígitos (es el más joven en hacerlo en las Finales de la NBA) junto con una defensa confiable. Fue interesante ver a los Spurs buscar a Harper en el último cuarto del Juego 4 cuando el equipo tuvo problemas. Eso reflejó la confianza que sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico tienen en Harper, quien tiene solo 20 años. Sus 21 puntos en el Juego 4 lo convirtieron en el más joven en alcanzar más de 20 años en un juego de Finales.

Además de su anotación y defensa, Harper está atrapando rebotes a un ritmo mayor que cualquier base en esta serie. Harper está jugando con un aplomo inusual para un novato, aunque ahora tiene una temporada regular completa y tres rondas de playoffs detrás de él. Harper tiene un futuro brillante por delante, aunque le gustaría que ese futuro extendiera esta temporada de debut más allá del Juego 5 el sábado. Obtiene el puesto número 5 en la clasificación por delante de su compañero de equipo Stephon Castle.

* * *

Shaun Powell ha cubierto la NBA desde 1985. Puede enviarle un correo electrónico a spowell@nba.com, encontrar su archivo aquí y seguirlo en X.