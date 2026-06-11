Texas publica nueva imagen de Karmelo Anthony, mientras presenta recurso de apelación de condena por asesinato.

El joven Karmelo Anthony, quien fue condenado a 35 años de cárcel por el apuñalamiento fatal de Austin Metcalf, presentó un aviso de apelación el miércoles.

En un documento de una página presentado ante la corte del condado de Collin, Texas, Anthony declaró que no podía costear un abogado para la apelación y pidió a la corte que le nombre uno.

El Departamento de Justicia Penal de Texas también publicó una nueva foto de Anthony, de 19 años, en la que se le ve con la cabeza rapada y vistiendo una túnica sin mangas.

Fue trasladado a la Unidad Wallace Pack, una prisión cerca de Navasota, a las afueras de Houston, según funcionarios de Texas, donde comenzará su sentencia de 35 años de prisión, ya que ahora está bajo custodia estatal.

Anthony fue encontrado culpable de asesinato por el apuñalamiento fatal de Metcalf, otro joven, en una competencia de atletismo escolar el año pasado.

El apuñalamiento mortal ocurrió en un estadio del Distrito Escolar Independiente de Frisco el 2 de abril de 2025, durante una competencia de atletismo en la que participaban varias escuelas del distrito.

La policía dijo que Metcalf, un estudiante de 11º grado en la Escuela Preparatoria Memorial de Frisco, fue apuñalado durante una disputa bajo la carpa de su escuela en las gradas del estadio.

Testigos le dijeron a los oficiales que ambos discutieron sobre Anthony, entonces estudiante de 17 años en la Escuela Preparatoria Centennial de Frisco, estando bajo la carpa de la escuela de Metcalf durante la lluviosa competencia de atletismo, según el informe de arresto.

Varios alumnos actuales y antiguos recordaron el incidente durante el juicio.

Un testigo declaró que se le pidió a Anthony que saliera de la carpa unas 15 veces. Algunos testigos recordaron que Anthony dijo: “Tócame y verás qué pasa”, durante la disputa. Otro testigo citó a Metcalf diciéndole a Anthony: “No voy a pelear contigo”.

Los testigos recordaron que Metcalf empujó o empujó a Anthony, quien estaba sentado en las gradas, antes de que Anthony lo apuñalara con un cuchillo de bolsillo. La hoja perforó el ventrículo derecho de Metcalf, y fue declarado muerto después de ser trasladado a un hospital del área.

Los fiscales calificaron el apuñalamiento de “sin sentido” y “un asesinato simple y sencillo”, mientras que la defensa argumentó que Anthony actuó en defensa propia.

El jurado comenzó a deliberar el martes al mediodía antes de llegar al veredicto de culpabilidad por asesinato en tres horas, según un portavoz de la corte. Los jurados también pudieron haber considerado homicidio culposo, que lleva una sentencia de hasta 20 años.

El mismo jurado tomó una decisión sobre la sentencia después de varias horas más de deliberación el martes.

[Contexto: Karmelo Anthony fue condenado por asesinato y ahora busca apelar su sentencia de 35 años en prisión. El caso involucra un fatal apuñalamiento durante una competencia de atletismo escolar en 2025.]

[Verificación de hechos: ABC News’ Meredith Deliso contribuyó a este informe.]