El estadounidense actor y provocador Mae West tenía una frase que decía algo así: “Si un poco es bueno y mucho es mejor, entonces demasiado es justo lo correcto”. Bienvenidos a la Copa del Mundo 2026: la encarnación del exceso sin precedentes.

En muchos aspectos, la competencia de este verano no está llena de novedades. Sí, por supuesto, hay elementos que son completamente originales: es la primera vez que tenemos tres países como anfitriones, para empezar, y es la primera Copa del Mundo con 48 equipos. Pero a medida que nos acercamos al comienzo del torneo, las historias que han girado en torno a este evento tienen que ver con la magnitud, todo lo relacionado con este torneo es simplemente… más.

“Es difícil encontrar un precedente para este”, dijo Tim Sisk, cuyo trabajo como historiador, autor y profesor en la Universidad de Denver lo convierte en uno de los mejores para encontrar precedentes cuando se trata de deportes globales. Sisk sacudió la cabeza. “Este tiene un nivel extra de complejidad, digamos”.

Esa forma de expresarlo podría ser amable. La narrativa previa a esta Copa del Mundo es quintessencialmente estadounidense: Estados Unidos ha absorbido casi todo el oxígeno (puntos extra si recuerdas que Canadá y México también están dando la bienvenida al mundo) mientras simultáneamente toma algo y lo hace más grande y ruidoso de lo que uno podría imaginar. ¿Qué dice siempre el narrador de los tráilers de películas? ¿Nunca lo has visto así?

Sinceramente, no lo hemos visto.

Los precios de los boletos? Casi todas las Copas del Mundo anteriores tenían preguntas sobre la disponibilidad o los costos. ¿Pero ha habido alguna vez un precio tan exorbitante que los asientos para la final se vendieran por más de $40,000 antes de que comenzara el torneo? ¿Fue tan flagrante que una autoridad local lanzó una investigación sobre si los aficionados estaban siendo engañados por la nueva plataforma de venta de entradas de la FIFA (que, por cierto, le da a la organización una comisión en las ventas originales y en cada transacción en el mercado secundario)?

¿Alguna vez el jefe de estado de un país anfitrión ha mirado los precios y ha dicho reportadamente: “Yo tampoco lo pagaría, para ser honesto”? En resumen: no.

¿Y qué hay de las preocupaciones de inmigración y visas para los aficionados y jugadores extranjeros? De nuevo, no es algo nuevo. Sucede en los torneos. Pero no en un país que ha visto protestas civiles en todo el país, ataques esporádicos y violentos contra extranjeros, búsquedas telefónicas aumentadas a los visitantes en busca de actividad en redes sociales contra el gobierno y severas restricciones a la entrada para ciudadanos de cuatro de las naciones participantes en la Copa del Mundo.

Es lo mismo con las preocupaciones de viaje; a nadie le encanta volar por un país enorme. Pero en lugar de preocupaciones solo por demoras, esta Copa del Mundo tiene una inflación masiva de precios relacionados con el gas para reservar vuelos y se lleva a cabo principalmente en un país con una agencia de seguridad y protección que rutinariamente tiene escasez de personal paralizante del sistema y una infraestructura de aviación que regularmente se colapsa, especialmente durante las condiciones climáticas adversas de verano.

Luego, por supuesto, está toda la situación de Irán y si participarán o no. ¿Ha habido Copas del Mundo anteriores donde un equipo calificado podría optar por no jugar? Ha sucedido mucho, sobre todo décadas atrás cuando los costos de viajar transoceánicos no eran necesariamente factibles para todas las federaciones de fútbol. ¿Pero fue alguna vez porque un país calificado fue atacado por uno de los anfitriones y estaba en conflicto militar activo con él? Definitivamente no.

“Ha sido muy, muy difícil para los jugadores”, dijo recientemente un ex funcionario de la federación de fútbol de Irán a ESPN. “Jugar una Copa del Mundo es su sueño. Pero no así”.

Notas de contexto: – A pesar de los beneficios de la Copa del Mundo para los países anfitriones, el torneo del 2026 en los Estados Unidos presenta desafíos sin precedentes en varios aspectos, incluyendo precios exorbitantes de boletos, preocupaciones de inmigración, y conflictos geopolíticos. – La participación de Irán en la Copa del Mundo se vio amenazada debido a un ataque de uno de los anfitriones y un conflicto militar en curso.

Verificación de hechos: – Los precios de los boletos para la final de la Copa del Mundo 2026 llegaron a más de $40,000 antes del comienzo del torneo, lo que generó investigaciones sobre posibles prácticas de precios abusivas. – Las restricciones de inmigración y visas, así como las preocupaciones de seguridad, plantearon desafíos significativos para los aficionados y jugadores extranjeros que asistieron a la Copa del Mundo 2026 en los Estados Unidos.