Charlie Dalin: el último ganador de la Vendée Globe muere a los 42 años tras una batalla contra el cáncer

El regatista francés Charlie Dalin, el último ganador de la vuelta al mundo sin escalas Vendée Globe, murió a los 42 años después de una larga batalla contra el cáncer.

Dalin estaba lidiando con una forma rara de cáncer gastrointestinal cuando ganó la edición 2024-25 de la Vendée Globe.

Recorrió la ruta de 39.100 kilómetros (24.300 millas) en un tiempo récord de 64 días, 19 horas, 22 minutos y 49 segundos para superar por más de nueve días la marca de Armel Le Cleac’h establecida en 2017.

“Con profunda tristeza, mi familia y yo anunciamos el fallecimiento de mi marido, Charlie Dalin, tras una larga enfermedad”, afirmó su esposa Perrine Le Pape en un mensaje a la AFP el jueves.

A Dalin se le unieron en su barco su esposa y su hijo Oscar después de cruzar la línea de meta para ganar la décima edición de la regata Vendée Globe en enero de 2025.

Había terminado segundo en la edición anterior de la agotadora carrera en solitario en 2020-21, cruzando la línea primero antes de ser relegado al segundo lugar cuando el subcampeón Yannick Bestaven recibió una bonificación de tiempo por ayudar en el rescate de un rival.

Posteriormente, Dalin se retiró de la carrera Transat Jacques Vabre a finales de 2023 debido a un problema médico.

No fue hasta el pasado mes de octubre cuando reveló que le habían diagnosticado un tumor unos días antes del inicio de la carrera y que estaba siendo tratado antes de volver a la competición.

Hizo la revelación en un libro en el que narra su batalla contra el cáncer, diciendo que recibió tratamiento de inmunoterapia durante su victoria récord en la Vendée Globe.