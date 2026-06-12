Las acciones de Seúl aumentan más del 4% para establecerse nuevamente en el territorio de los 8000 con la esperanza de poner fin a la crisis de Medio Oriente

Las acciones de Seúl aumentan más del 4% para establecerse nuevamente en...

Esta foto, tomada el viernes, muestra la sala de operaciones del Banco Hana en Seúl, ya que las acciones surcoreanas subieron más del 4 por ciento ante la esperanza de que la guerra entre Estados Unidos e Irán pueda terminar pronto. Foto de Yonhap

Las acciones de Seúl subieron más del 4 por ciento el viernes, ya que los inversores adquirieron pesos pesados tecnológicos ante la esperanza de que la guerra entre Estados Unidos e Irán pueda terminar pronto.

El índice de precios de acciones compuesto de Corea (KOSPI) cerró con un aumento de 359.67 puntos, o 4.63 por ciento, en 8,123.62 después de subir hasta 8,434.40.

Después de abrir bruscamente al alza con renovadas esperanzas de que la guerra entre EE. UU. e Irán esté llegando a su fin, el índice recortó ganancias anteriores debido a la toma de beneficios antes de la campana de cierre.

El volumen de operaciones fue elevado, con 490.3 millones de acciones por valor de 51.1 billones de wones (US$33.6 mil millones). Los ganadores superaron a los perdedores 753 a 144.

El jueves (hora de EE. UU.), el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que había alcanzado un “gran acuerdo” que resolvería el conflicto de meses con Irán y que el acuerdo podría firmarse tan pronto como durante el fin de semana, posiblemente en Europa.

El medio de comunicación Axios también informó que cuatro aviones C-17 de la Fuerza Aérea de EE. UU. partieron hacia Europa el jueves, trasladando equipo para un posible viaje del vicepresidente J.D. Vance, lo que plantea la posibilidad de que la ceremonia de firma pueda tener lugar en Ginebra, Suiza.

“El sentimiento del mercado mejoró a medida que los inversores extranjeros cambiaron a compras netas después de una racha de venta de 25 sesiones, ante las expectativas de negociaciones de paz”, dijo Lee Kyoung-min, analista de Daishin Securities.

Sin embargo, el aumento fue limitado, según informes de que los bancos globales están limitando las apuestas apalancadas de los fondos de cobertura en los dos pesos pesados del sector de semiconductores del país: Samsung Electronics y SK hynix, agregó Lee.

Los extranjeros y los inversores institucionales compraron un total combinado de 4.4 billones de wones. Los inversores minoristas vendieron un total de 4.3 billones de wones.

En Seúl, las acciones cerraron al alza en todos los sectores.

La principal empresa de Samsung Electronics subió un 7.86 por ciento, a 322,500 wones, mientras que su rival en la fabricación de chips, SK hynix, aumentó un 2.33 por ciento a 2,150,000 wones.

El fabricante de equipos de semiconductores Hanmi Semiconductor se disparó un 24.05 por ciento a 361,000 wones, después de que la compañía dijo en un documento regulatorio que está buscando invertir en SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk que debutará en Nasdaq el viernes (hora local).

Los fabricantes de barcos también avanzaron mientras los inversores buscaban gangas. Hanwha Ocean subió un 7.85 por ciento a 112,700 wones y HD Hyundai Heavy Industries aumentó un 0.62 por ciento a 650,000 wones.

El operador de portal Naver subió un 10.27 por ciento, a 247,000 wones, la empresa financiera KB Financial subió un 6.4 por ciento a 161,200 wones y el principal fabricante de automóviles Hyundai Motor añadió un 1.68 por ciento a 607,000 wones.

El won surcoreano fue cotizado en 1,519.8 wones frente al dólar estadounidense a las 3:30 p.m., un aumento de 9.1 wones con respecto al cierre de la sesión anterior.

Los precios de los bonos, que se mueven en dirección opuesta a los rendimientos, cerraron al alza. El rendimiento de los bonos del Tesoro a tres años cayó 9.6 puntos básicos a 3.808 por ciento, y el rendimiento de los bonos del gobierno a cinco años marcó un descenso de 10.9 puntos básicos a 3.971 por ciento.

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