El jueves aparecieron marcas gigantes con los números 8647 en el National Mall de Washington, lo que provocó una investigación por parte de las autoridades federales y denuncias de “violencia política” por parte de la Casa Blanca.

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Un portavoz del Departamento del Interior calificó el incidente de vandalismo “trastornado” que “no será tolerado”.

“El Departamento toma muy en serio cualquier amenaza contra el presidente, y nuestra Policía de Parques de EE. UU. investigará este incidente y responsabilizará a los responsables”, dijo el portavoz.

La policía de parques de EE. UU. dijo a NBC News en un comunicado que respondieron el jueves por la mañana y que se está llevando a cabo una investigación.

“Aún no se ha determinado la causa de la decoloración”, dijo la oficina. â€œSe han recolectado muestras de pasto para realizar pruebas. La investigación está en curso”.

La Policía de Parques de EE. UU. respondió al incidente el jueves por la mañana. Nathan Howard / Reuters

La secuencia de números está en el centro de un caso penal contra el exdirector del FBI James Comey, quien fue acusado en abril después de que el Departamento de Justicia argumentara que había amenazado la vida del presidente Donald Trump al publicar una foto en Instagram de conchas marinas dispuestas para mostrar “8647” el año pasado. Trump es el presidente número 45 y 47.

Comey. quien eliminó la publicación pocas horas después de publicarla, dijo después que no tenía idea de que sería interpretada como un mensaje violento.

“No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia”, escribió Comey en Instagram en mayo del año pasado. “Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación”.

En un vídeo posterior a su acusación, el exdirector del FBI dijo que era inocente de los cargos. Sus abogados dicen que el caso debería ser desestimado como un procesamiento vengativo y selectivo.

El término “86 it” es “jerga cotidiana” para referirse a un artículo de restaurante que se ha agotado y necesita ser eliminado del menú, dicen los trabajadores del servicio de alimentos.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, dijo en una declaración en respuesta al incidente del National Mall: “Cualquiera que participe o apoye la violencia política o la cultura del asesinato debe ser condenado en los términos más duros posibles”. También deberían buscar ayuda psiquiátrica de inmediato para tratar su caso grave y debilitante del síndrome de trastorno de Trump que ha deformado sus cerebros y les ha enfermado la cabeza”.

Un portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia, que tendría jurisdicción sobre cualquier posible caso derivado del incidente, declinó hacer comentarios.

Las marcas se producen días antes de los eventos en el National Mall y sus alrededores para celebrar el 250 aniversario de los EE. UU. Kevin Dietsch/Getty Images

Un juez federal dijo en un caso separado este mes que “8647” por sí solo no es una amenaza y dictaminó que no era necesario retirar una bandera de protesta con esos números ondeando frente a un tribunal federal en Washington en un terreno administrado por el Servicio de Parques Nacionales, ya que la frase constituía libertad de expresión.

El incidente en el National Mall se produce días antes de las peleas del United Fighting Championship programadas en los terrenos cercanos de la Casa Blanca el domingo y de los eventos de celebración programados para este verano en el Mall en honor al 250 aniversario de Estados Unidos.