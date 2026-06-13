Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo mientras que SpaceX comienza a cotizar en el Nasdaq.

Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo.

Con SpaceX cotizando en el Nasdaq a $150 por acción el viernes, el CEO de SpaceX y Tesla ahora tiene una participación en SpaceX que vale más de $766 mil millones. Combinado con su participación en Tesla, que vale $280 mil millones, el valor neto de Musk de ambas compañías el viernes era de aproximadamente $1.05 billones.

La IPO de SpaceX agregó más de $180 mil millones a la fortuna de Musk. Ahora vale más que los cinco billonarios más ricos del mundo combinados. Su valor neto personal es más grande que el PIB nacional de Taiwán, Irlanda o Suecia.

La coronación de Musk como la primera persona en la historia en valer $1 billón probablemente alimentará el debate sobre la desigualdad de riqueza y el aumento del poder de los fundadores de tecnología más ricos de América. Junto con la creación del primer billonario del mundo, la IPO de SpaceX también creó miles de nuevos millonarios y varios nuevos billonarios entre los empleados y ejecutivos que poseen acciones.

Las acciones de SpaceX subieron aproximadamente un 20% el viernes para cerrar justo por encima de los $160 cada una. Eso valora a la empresa en más de $2 billones.

Las acciones de Tesla subieron casi un 2% a aproximadamente $406 cada una.

Musk fue declarado billonario por primera vez por Bloomberg y Forbes en 2012, estimando su valor neto en $2.4 mil millones en ese momento. Su fortuna alcanzó los $20 mil millones en 2019 y se disparó al año siguiente después de una división de acciones de Tesla, convirtiendo a Musk en el quinto centibillonario del mundo, según las estimaciones de Forbes. En los seis años siguientes, el valor neto de Musk ha crecido aproximadamente diez veces.

Su fortuna ha aumentado a un ritmo inigualable incluso por los titulares anteriores de la década como la persona más rica del mundo: el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y Bernard Arnault, jefe del imperio de lujo LVMH.

El cofundador de Google, Larry Page, actualmente valorado en aproximadamente $295 mil millones, ocupa el segundo lugar más distante entre las filas de las personas más ricas del mundo. Page es seguido por otro cofundador de Google, Sergey Brin; Bezos y el fundador de Oracle, Larry Ellison, cada uno valorado en más de $200 mil millones en ese momento, según Forbes.

Dicho esto, la fortuna de Gates sería enorme si no hubiera donado tanto a la filantropía, según la estimación de Forbes.