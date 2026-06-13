El nombre de Trump eliminado del Kennedy Center siguiendo la orden judicial: DOJ

El Departamento de Justicia presentó una certificación en el tribunal federal una hora antes del plazo del mediodía del sábado de un juez que indicaba que el nombre del presidente Donald Trump ha sido “eliminado” de “todas las señalizaciones físicas en el edificio y terrenos del Kennedy Center”.

La administración de Trump realizó una solicitud de último minuto para pedir al tribunal que intervenga y bloquee la eliminación del nombre de Trump antes de la medianoche del viernes.

La declaración del director ejecutivo del Kennedy Center, Matt Floca, afirmó que además de eliminar el nombre de Trump de la señalización, el nombre del presidente fue retirado de “las firmas de correo electrónico de los empleados, comunicaciones por correo electrónico de los empleados, membrete, folletos, materiales promocionales, comunicados de prensa, señales, [y] contratos”.

El nombre de Trump ya ha sido eliminado del sitio web del Kennedy Center y de la página de YouTube.

El gobierno solicitó “una breve extensión de tiempo” de 12 horas hasta el mediodía del 13 de junio, indicando que el trabajo “se ha retrasado debido a las tormentas eléctricas en el Distrito de Columbia que presentaron preocupaciones de seguridad para los trabajadores,” según la última presentación del gobierno.

Un juez federal en D.C. ordenó a la administración de Trump certificar antes del mediodía del sábado que cumplió con una orden judicial de retirar el nombre de Trump, concediendo una breve extensión.

La extensión se produjo después de que un tribunal de apelaciones federal el viernes por la noche denegara la solicitud del DOJ de una suspensión administrativa de una orden judicial que requiere la eliminación del nombre de Trump del centro de artes escénicas de Washington, D.C.

En una presentación anterior ante el Circuito de D.C., la administración de Trump argumentó que eliminar el nombre de Trump frenaría la recaudación de fondos, evitaría que se realizaran reparaciones y confundiría al público.

“Nadie más que el presidente Trump estaría en la posición de reconstruir el edificio y recaudar fondos para su operación,” indicaba la presentación, afirmando que el centro de artes escénicas puede ser “la envidia del mundo,” y argumentando que el edificio podría sufrir un “colapso financiero y estructural.”