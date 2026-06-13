Argentina lanzará el primer Pasaporte Dorado de Sudamérica en 2026

Argentina está cada vez más cerca de lanzar el llamado esquema de pasaporte dorado, y los expertos dicen que la iniciativa será una de las más influyentes del mundo.

El programa será el primero de su tipo en lanzarse en Sudamérica y está preparado para ofrecer beneficios únicos, incluida la proximidad a Estados Unidos, un punto de apoyo en una nación con una economía del G20 y acceso sin visa a una larga lista de países alrededor del mundo.

Los esquemas de pasaporte dorado son programas de inmigración en los que las naciones ofrecen a las personas la ciudadanía a cambio de importantes inversiones en ciertos sectores. Desde un punto de vista político, se espera que el programa de Argentina sea “diferente a cualquier otro en el mercado”, según el sitio web de Arton Capital, una firma de inversión especializada en ciudadanía global. Los expertos en inmigración dicen que Argentina planea hacerlo más accesible que los programas competidores, con beneficios estructurales únicos como un breve período de procesamiento de solicitudes y la posibilidad de que los miembros de la familia se unan al inversionista principal de forma gratuita.

A continuación presentamos un vistazo a lo que sabemos sobre el programa hasta ahora, incluida su fecha de lanzamiento prevista y sus beneficios.

¿Cuándo lanza Argentina el pasaporte dorado?

La base legal para el programa de ciudadanía por inversión de Argentina se aprobó por primera vez en julio de 2025, cuando el presidente Javier Milei firmó el Decreto 524/2025. Esta legislación estableció la oportunidad para que inversionistas internacionales solicitaran la ciudadanía sin tener residencia en Argentina.

El programa se encuentra ahora en su fase final de implementación, según Arton Capital. Sin embargo, los funcionarios todavía están deliberando sobre detalles políticos cruciales, como los umbrales de inversión y los sectores calificados, así como los procedimientos de solicitud.

A finales de abril de 2026, Milei nombró a un director ejecutivo para ayudar a construir e implementar el marco del programa. Con este importante avance, los expertos predicen que el programa se lanzará oficialmente en la segunda mitad de 2026.

¿Qué lo diferencia de otros pasaportes dorados?

El plan de ciudadanía por inversión de Argentina ofrecerá numerosos beneficios a los viajeros, incluido el acceso sin fricciones a algunos de los destinos internacionales más populares. El pasaporte del país ocupa el puesto 16 en el mundo y ofrece movilidad de primer nivel y acceso sin visa a 114 países, según Passport Index.

Este será un atractivo clave para los inversores y los ciudadanos del mundo. “Dada su proximidad a los Estados Unidos y el presunto acceso sin visa al Reino Unido, Uruguay y Japón, el programa de Argentina será una opción muy atractiva para aquellos que desean opcionalidad sin tener que reubicar por completo sus vidas”, dice Armand Arton, director ejecutivo de Arton Capital y fundador de Passport Index.

Los viajeros con pasaporte argentino también obtienen acceso abierto a viajes a naciones sudamericanas que forman parte del bloque Mercosur, incluidos Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Otro beneficio clave es el corto tiempo de aprobación del programa. Las solicitudes tardarán 30 días hábiles en procesarse, según el Ministerio de Economía de Argentina. Esto probablemente hará que el pasaporte dorado de Argentina sea “muy competitivo dentro de la industria”, dice Arton. “Podría distinguirse con tiempos de procesamiento proyectados de 30 días, rivalizando con los actuales tiempos de procesamiento líderes en el mercado de los programas caribeños, incluidos Santa Lucía, Granada y Antigua y Barbuda”, afirma.

Sin embargo, es importante señalar que en este momento todas estas son solo propuestas. Los viajeros deberán esperar el lanzamiento oficial del programa para saber con certeza cómo se estructurará.

¿Cuáles son los requisitos de inversión?

El aspecto más importante del programa de ciudadano por inversión que aún no se ha establecido es la cantidad y el tipo de inversiones necesarias para que los viajeros participen en el plan.

Por lo general, con las iniciativas de pasaporte dorado, los funcionarios de los países establecen un umbral mínimo de inversión de cientos de miles de dólares y apuntan a sectores económicos que están tratando activamente de hacer crecer. “Depende de las necesidades individuales del país, con programas en todo el mundo diseñados para beneficiar las vidas de los ciudadanos anfitriones, así como las del inversor”, dice Arton.