Michael es ahora la película biográfica musical de mayor recaudación de todos los tiempos

El exitoso biopic ha recaudado TKTK en todo el mundo.

Lionsgate confirmó las cifras a Rolling Stone, agregando que Michael ha recaudado $ 358 millones en la taquilla nacional y otros $553 millones internacionalmente; ese total no incluye los recibos de este fin de semana. Comparativamente, la película de Queen de 2018 recaudó $910 millones en todo el mundo durante su proyección en cines, mientras también le valió a su estrella Rami Malek un Oscar al Mejor Actor.

Michael, que retrata los primeros años de Michael Jackson con sus hermanos en los Jackson 5 hasta su gira Bad de 1988, ha sido un éxito rotundo a pesar de las críticas negativas de críticos y la controversia por la decisión de la película de no abordar las acusaciones de abuso sexual infantil que afectaron sus últimos años.

Dirigido por el director de Training Day, Antoine Fuqua, el biopic también ha desencadenado un aumento de interés en el catálogo musical de Jackson, llevando a Thriller al número siete en el Billboard 200. El trabajo en solitario de Jackson registró un récord de carrera de 137.5 millones de transmisiones oficiales a pedido para la semana del 24 al 30 de abril en EE. UU., según Billboard, un aumento del 146 por ciento con respecto a su máximo anterior. La música que hizo con los Jackson 5 (y luego con los Jacksons) en los años sesenta, setenta y ochenta también experimentó un aumento, generando 10.1 millones de transmisiones durante la semana, un aumento del 135 por ciento con respecto a la semana anterior.

Todo esto ha sido una enorme victoria para el patrimonio de Jackson, que continuó con la controvertida película a pesar de una producción muy problemática, incluida la revelación de que los cineastas estaban legalmente impedidos de retratar las acusaciones de abuso infantil presentadas contra Jackson por el acusador Jordan Chandler. Todo el tercer acto tuvo que ser rehecho como resultado, y el lanzamiento del biopic se retrasó casi un año.