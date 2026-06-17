Ventas al por menor aumentan un 0.9% en mayo a medida que mejora el clima y los precios de la gasolina se enfrían

Ventas al por menor aumentan un 0.9% en mayo a medida que...

NUEVA YORK — Los compradores aumentaron sus gastos en mayo a medida que las temperaturas subieron y los precios de la gasolina bajaron.

Las ventas minoristas subieron un 0,9%, superando las expectativas, frente a un incremento revisado del 0,4% en abril, según datos del Departamento de Comercio publicados el miércoles. Las ventas recibieron un impulso de los generosos reembolsos fiscales del gobierno tanto en abril como en mayo, aunque los economistas indican que ese colchón está empezando a desaparecer.

Excluyendo las ventas en estaciones de servicio, las ventas minoristas en mayo aumentaron un 0,7%.

Las ventas en tiendas de ropa y accesorios subieron un 0,3%, mientras que el negocio en tiendas de muebles para el hogar y muebles aumentó un 1%. El negocio en tiendas de electrónica y electrodomésticos cayó un 0,5%. Las ventas en línea aumentaron un 1,5%.

Los datos publicados el miércoles ofrecen solo una instantánea del gasto del consumidor y no incluyen actividades como viajes y estancias en hoteles. La única categoría de servicios, los restaurantes, registró un descenso del 0,1%.

Los consumidores son el motor de la economía estadounidense, impulsando la mayor parte del crecimiento económico del país. A pesar de los precios en aumento y la contratación poco entusiasta, su gasto se ha mantenido resistente hasta ahora este año.

El aumento de los precios de la gasolina empujó la inflación a su nivel más alto en tres años, según datos de EE.UU. de la semana pasada, con un aumento del 4,2% en los precios al consumidor en mayo en comparación con el año anterior.

Hay un acuerdo tentativo para poner fin a la guerra de Irán y reabrir el Estrecho de Ormuz, pero incluso después de que vuelva a fluir el petróleo desde Medio Oriente, podría llevar tiempo aliviar la escasez de suministro.

Los precios de la gasolina cayeron aproximadamente un centavo durante la noche a 4,02 dólares, un 11% menos que los 4,51 dólares hace un mes, según el club automovilístico AAA. El promedio nacional de un galón de gasolina no ha estado por debajo de 4 dólares desde marzo, según AAA.

“Si bien el acuerdo es alentador, nuestra industria todavía está conteniendo el aliento,” dijo Steve Lamar, CEO del grupo comercial American Apparel y Footwear Association. “Nuestra pregunta ahora es, ¿será este acuerdo lo suficientemente fuerte para que nuestra industria global comience a recuperarse?”

El aumento de los precios de la gasolina este año debido a la guerra de Irán puede alterar algunos comportamientos, con acuerdo de paz o no. Los analistas dicen

Y aún cuando los precios de la gasolina bajen, algunos analistas creen que algunos compradores mantendrán algunos de los hábitos que adquirieron cuando los precios se dispararon, como llenar el tanque en grandes almacenes donde pueden obtener descuentos.

Las visitas a las estaciones de servicio operadas por grandes cadenas como BJ’s, Costco y Sam’s Club, que ofrecen descuentos a sus miembros, comenzaron a acelerarse a principios de marzo, coincidiendo con un fuerte aumento en los precios del combustible, según R.J. Hottovy, jefe de investigación analítica en Placer.ai, que rastrea los movimientos de las personas según el uso de teléfonos celulares.