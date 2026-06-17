Escondidos bajo las áridas tierras bajas de la Patagonia, los científicos encontraron un sistema de cuevas en Argentina con 26 especies restringidas a cuevas, y las mayores amenazas pueden ser la minería, el turismo y la sequía del agua subterránea, no la oscuridad misma.

Debajo de la árida superficie de la Patagonia, un mundo oculto de vida especializada prospera en vastos sistemas de cuevas. Una nueva investigación revela un ecosistema complejo de criaturas únicas, adaptadas a la oscuridad perpetua, que enfrentan amenazas de actividades humanas como la minería y el turismo. Crédito de la imagen: Escondido debajo de las áridas tierras bajas de la Patagonia: consideraciones ecológicas y de conservación para proteger un punto crítico de biodiversidad subterránea, Fig. 5

Las llanuras bañadas por el sol de la Patagonia están definidas por mesetas escarpadas, fuertes vientos y amplios cielos azules. Para el viajero común y corriente que se aventura en esta inmensa naturaleza sudamericana, el hábitat parece estar formado nada más que por esos elementos extremos de la superficie. Al examinar estas regiones áridas de tierras bajas, resulta tentador creer que el terreno rocoso bajo sus pies es una frontera sólida que las separa de otros seres vivos. Cualquier hueco profundo puede parecer desprovisto de vida, atrapado en una quietud permanente. Sin embargo, una nueva investigación ha revelado que debajo de la aparentemente desolada superficie del desierto, florece en las sombras un ecosistema altamente especializado.Esta comunidad de vida oculta recién ahora está llamando la atención porque la investigación va más allá de las zonas protegidas tradicionales. Durante décadas, los esfuerzos de conservación en la región se centraron en entornos superficiales visibles, como cadenas montañosas, costas y bosques, mientras que las redes de cuevas subterráneas permanecieron ignoradas. Estos túneles subterráneos se están revelando ahora como lugares de vida frágil y pueden ayudar a redefinir cómo medimos la biodiversidad de una región; la oscuridad no necesariamente equivale al vacío.Dentro de las oscuras profundidades, florece un complejo ecosistema de criaturas especialmente adaptadas.Para mapear toda la extensión de este mundo subterráneo, un equipo de zoólogos y ecologistas de cuevas se propuso identificar los animales que viven en el sistema de cuevas más grande de la zona. Este estudio exhaustivo detalló a los residentes del sistema de cuevas Cuchillo Cura de Argentina en la revista Community Ecology. En el estudio, Marconi Souza-Silva y un equipo internacional de investigadores pasaron años recopilando datos sobre la cueva. Registraron 26 especies excepcionalmente especializadas que viven únicamente dentro de las cuevas, sin luz de la superficie.

Este descubrimiento pone de relieve la urgente necesidad de proteger los entornos subterráneos, demostrando que la vida florece incluso donde no llega la luz. Crédito de la imagen: Escondido debajo de las áridas tierras bajas de la Patagonia: consideraciones ecológicas y de conservación para proteger un punto crítico de biodiversidad subterránea Fig. 1

Entre las criaturas que habitan este vasto sistema de cuevas subterráneas se encuentra una comunidad diversa de 22 especies terrestres y cuatro especies acuáticas. Entre las especies registradas se encuentran ocho especies de arácnidos, seis especies de crustáceos especializados y una variedad de pequeños insectos como dipluranos y colémbolos. Cada criatura que habita este sistema de cuevas de tono negro ha desarrollado características altamente especializadas, que incluyen extremidades largas, órganos sensoriales altamente desarrollados y, en algunos casos, la ausencia de ojos o pigmentos. Su supervivencia depende de temperaturas estables y alta humedad en un hábitat subterráneo sellado.Las presiones del mundo moderno se ciernen sobre un hábitat delicadoDebido a que este ecosistema evolucionó durante tanto tiempo, las presiones humanas actuales podrían ser devastadoras. La ausencia de luz no supone ninguna amenaza para estas criaturas especializadas; el peligro real proviene de la actividad humana moderna. Debido a que el ecosistema es tan delicado y las criaturas dependen de él, incluso pequeños cambios en el paisaje de la superficie pueden causar daños rápidos y, a menudo, permanentes. La protección de estas raras características requiere un replanteamiento importante del desarrollo de la superficie y la industria cerca de formaciones kársticas, donde la minería, el turismo incontrolado y la extracción de agua subterránea representan riesgos significativos para Cuchillo Cura.Los investigadores dijeron que la maquinaria pesada puede dañar la roca que cubre estos sistemas de cuevas, mientras que las personas que pisotean las cavernas pueden alterar el flujo de aire y la humedad, amenazando el hábitat. Para los conservacionistas de la Patagonia, el estudio subraya la necesidad de proteger no sólo la tierra que vemos sino también la vida bajo nuestros pies.