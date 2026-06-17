Prem final: Immanuel Feyi

Como parte de los contratos mejorados del equipo de jugadores de élite (EPS) introducidos en 2024, Inglaterra tiene la última palabra en el tratamiento, acondicionamiento y disponibilidad para los partidos de sus principales estrellas.

En el pasado, esto ha provocado conflictos. El personal médico de Inglaterra y de Exeter públicamente discreparon sobre el tratamiento que Feyi-Waboso recibió por una lesión previa en el hombro, con uno abogando por la rehabilitación y el otro favoreciendo la cirugía inmediata.

Phil Dowson, director de rugby de Northampton, ha expresado su “frustración” por la lesión de Mitchell, la cual ocurrió durante un campamento de alineación, tres meses después de una lesión similar jugando contra Irlanda en el Seis Naciones.

Sin embargo, Borthwick dice que el proceso es más colaborativo de lo que se muestra y que, incluso con un exigente calendario de verano que incluye partidos contra Sudáfrica, Fiji y Argentina en mente, él prefiere que sus jugadores de Inglaterra participen en los juegos de clubes de mayor perfil.

“Quiero que los jugadores jueguen en grandes partidos; partidos donde hay trofeos en juego, partidos donde hay consecuencias, partidos donde van a desempeñarse bajo una increíble presión”, dijo.

“Ésa es la mejor preparación para el rugby de partidos internacionales. Siempre he creído en eso.”

El regreso tanto de Feyi-Waboso como de Mitchell es oportuno para sus equipos.

El ala de Exeter, Campbell Ridl, salió aparentemente lesionado en su victoria en las semifinales sobre Bath, mientras que Feyi-Waboso lo observaba entre un grupo de seguidores visitantes en The Rec.

Archie McParland, de veintiún años, ha actuado excelentemente durante la ausencia de Mitchell, pero la experiencia del medio scrum titular de Inglaterra, potencialmente desde el banquillo, sería bienvenida como suplente en un partido tan importante.