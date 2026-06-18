Trump no quería una presidencia Herbert Hoover con Irán; dijo que tenía que tener algunos misiles.

Trump no quería una presidencia Herbert Hoover con Irán; dijo que tenía...

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que estaba motivado para finalizar el memorandum de entendimiento (MOU) con Irán para evitar una “catástrofe económica” si la guerra no se resolvía pronto.

“En lugar de posiblemente caer en una depresión, en lugar de que tu presidente favorito sea Herbert Hoover, que siempre fue el que no quería ser”, dijo Trump sobre el 31er presidente cuyas políticas a menudo se le atribuyen el inicio de la Gran Depresión.

“No quería ver una catástrofe económica. Si seguían así, eso podría haber ocurrido. Pero todo lo que sé es que cada vez que hablábamos sobre la posibilidad de paz, el mercado de valores se disparaba como un cohete”, dijo Trump durante una conferencia de prensa el miércoles al margen de la Cumbre del G7 en Ã‰vian, Francia.

[Contexto: Donald Trump habla sobre la importancia de firmar un acuerdo con Irán para evitar problemas económicos graves.]

[Hecho: Donald Trump menciona la subida del mercado de valores al hablar sobre la posibilidad de paz con Irán.]

Los comentarios de Trump sobre el impacto económico de llegar a un acuerdo se dieron mientras enfocaba la mayoría de la conferencia de prensa en los detalles y el cronograma algo vagos relacionados con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que, según Estados Unidos, se firmó la noche del miércoles en Francia.

[Contexto: Trump se centra en los detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en su conferencia de prensa en el G7.]

[Hecho: Trump no menciona detalles específicos del acuerdo durante la conferencia de prensa.]

Durante la conferencia de prensa, el presidente alternó entre caracterizar el acuerdo como “histórico” y “fuerte”, pero también dejando abierta la posibilidad de futuros bombardeos a Irán si el régimen no se adhería adecuadamente al acuerdo.

[Contexto: Trump habla sobre la posibilidad de bombardeos a Irán si no cumplen con el acuerdo.]

[Mirar los hechos: Trump menciona la posibilidad de bombardeos a Irán en caso de incumplimiento del acuerdo.]

Trump también dijo que estaba dispuesto a permitir que Irán mantuviera su arsenal de misiles balísticos, afirmando que era “injusto” que Irán no pudiera tener armas si sus vecinos las tenían.

[Contexto: Trump hace referencia a permitir que Irán mantenga sus misiles balísticos en comparación con sus vecinos.]

[Hecho: Trump menciona la posibilidad de permitir a Irán tener misiles balísticos.]

Trump sugirió que le resulta difícil explicar a los iraníes que no pueden tener misiles balísticos, ya que sus vecinos del Golfo como Arabia Saudita los tienen.

[Contexto: Trump habla sobre la dificultad de explicar la situación de los misiles balísticos a los iraníes.]

[Mirar los hechos: Trump discute sobre la posesión de misiles balísticos por parte de Irán.]

[Contexto: Trump habla sobre las posibles implicaciones en caso de violación del acuerdo por parte de Irán.]

[Mirar los hechos: Trump menciona la posibilidad de bombardear a Irán en caso de violación del acuerdo.]

A pesar de su insistencia en que el memorandum establece que Irán no puede desarrollar ni obtener armas nucleares, una de sus principales preocupaciones durante las negociaciones, Trump también pareció ser más flexible durante la conferencia de prensa del miércoles en su posición sobre si Irán podría desarrollar un programa nuclear para fines civiles en el futuro.

[Contexto: Trump comenta sobre la posibilidad de desarrollo nuclear de Irán para fines civiles.]

[Hecho: Trump menciona la posibilidad de desarrollo nuclear de Irán para fines civiles.]