Draft simulado de la MLB de 2026: nuestro experto realiza todas las selecciones de primera ronda

En nuestros simulacros de draft de la MLB anteriores, nos hemos centrado en qué equipos es más probable que elijan con cada selección, mezclando información de la industria con lo que dice su historial de draft sobre las preferencias, pero ahora es el momento de hacer algo un poco diferente: un simulacro de quién es cada equipo. debería a partir del 11 de julio.

La idea aquí es elegir a quién elegiría si estuviera a cargo en función de cómo clasifico a los prospectos de este año, aunque debido a que muchas de estas situaciones son lanzamientos de monedas entre un pequeño grupo de jugadores similares, el desempate se dirige a los tipos de jugadores que este equipo ha elegido en el pasado, quiénes han podido desarrollar/mejorar o quiénes se ajustan a su situación competitiva actual (récord, nómina, etc.).

Por ejemplo, si la decisión recayó en un jugador novato de secundaria o un jugador universitario pulido de valor similar para un equipo de nómina más baja que es un contendiente actual, el equipo se decantará por el jugador universitario que probablemente llegue antes a las mayores.

También estoy en el proceso de actualizar mis clasificaciones, así que llamémoslo un lanzamiento suave de algunos movimientos más importantes en esas clasificaciones. Aquí está quién es tu equipo. debería apuntar a la cima del draft de este año.

Roch Cholowsky, SS, UCLA

Esta no es una decisión tan fácil como podría pensar con un nivel superior bastante claro de Cholowsky, Grady Emerson y Vahn Lackey en esta clase.

Con los Medias Blancas compitiendo en este momento y con una nómina más baja, la inclinación es hacia los jugadores universitarios, lo que nos lleva a Cholowsky y Lackey.

No creo que ninguno de estos jugadores haga mucho en esta elección y, en general, deberías elegir al mejor jugador en la primera elección. Me quedo con Cholowsky porque su combinación de calendario, piso alto, posición privilegiada y trayectoria es demasiado para dejarla pasar.

Grady Emerson, SS, Fort Worth Christian HS (TX)

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Este es fascinante, ya que los Rays también encajan como un equipo competitivo y de baja nómina donde las opciones universitarias tienen más sentido. Lackey quedaría tercero si no queda segundo, por lo que no habría mucho acuerdo aquí para que sea una decisión financiera.

Debido a que los Rays ya tienen un equipo profundo de Grandes Ligas y un sistema de granjas junto con un sólido desarrollo de jugadores, se inclinan hacia arriba en lugar de simplemente tomar al jugador más cercano a las Grandes Ligas. Otra decisión cercana, pero Emerson encaja mejor.

Vahn Lackey, C, Tecnología de Georgia

Esta es la elección más fácil del draft. Simplemente tome al jugador del nivel superior que llegue aquí y pague aproximadamente el valor de la tragamonedas. Los Mellizos también son un equipo de nómina más baja que espera competir en el próximo año o dos cuando un jugador universitario premium aparezca en las grandes ligas, por lo que Lackey también encaja bien aquí.

Jackson Flora, RHP, UC Santa Bárbara

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Ahora empieza a ponerse complicado. Podrías mejorar con jugadores de posición más riesgosos como Jacob Lombard, Justin Lebron o Eric Booth Jr., safety con Drew Burress, o el nombre en ascenso con Tyler Bell. O bien, podría hacerlo simple e optar por el cuarto mejor prospecto consensuado en Flora.

Flora no debería llegar tan rápido ni con el piso alto de Cholowsky/Lackey, pero tiene ventajas de primera línea. Para mí, este es el último jugador universitario potencial de movimiento rápido con cierto techo donde esta línea de pensamiento es relevante, por lo que probablemente habría elegido una de las opciones positivas si los Giants hubieran elegido el quinto lugar y Flora estuviera fuera del tablero.

Jacob Lombard, SS, Preparatoria Gulliver HS (FL)

Los Piratas son un equipo de nómina más baja con aspiraciones de playoffs, pero los jugadores universitarios disponibles no tienen el talento suficiente para alejarlos de los mejores talentos.

Además, solo le daría a Lombard a un equipo con un historial de selección y desarrollo de jugadores que necesitarán mejorar el contacto y/o ajustes en el swing. Konnor Griffin es un buen ejemplo reciente. El perfil de Lombard es similar al de la selección general número 4 de 2025, Ethan Holliday, en la misma etapa, pero con aún más atletismo y ventajas.

Eric Booth Jr., CF, Oak Grove HS (MS)

Los Reales pueden permitirse el lujo de esperar y buscar ventajas dada su equipo de Grandes Ligas, su nómina y las tendencias del draft pasado. Con todos en la mesa y un jugador restante entre los seis mejores talentos consensuados, Booth es la mejor opción aquí. Justo detrás de esta selección, clasificar opciones similares será muy difícil.

Drew Burress, CF, Georgia Tech

Los Orioles sólo toman jugadores de posición en selecciones altas y hay básicamente cuatro bateadores colegiales que encajan como buenas opciones aquí: Tyler Bell, Justin Lebron, Burress y Ryder Helfrick.

Burress tiene la mejor combinación de producción, potencia bruta, velocidad y valor defensivo, que es a la vez una combinación de lo que estoy buscando y lo que los Orioles parecen preferir.

8. Atletismo

Tyler Bell, SS, Kentucky

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No creo que un lanzador tenga sentido todavía y esperaría que el resto de este grupo de jugadores de posición universitaria salga volando del tablero primero.

Bell es un campocorto ambidiestro con números candentes en la recta final después de una lesión en el hombro. Logró un OPS de casi 1.100 desde mediados de abril con poder bruto promedio y además jugabilidad del poder en el juego.

Ryder Helfrick, C, Arkansas

Creo que a Atlanta realmente le gustaría tener a Drew Burress o Tyler Bell, por lo que los seis mejores talentos podrían en realidad estar entre los ocho mejores ahora, al combinar mi opinión y la de aquellos en la industria.

Si las cosas van bien antes de esta selección, podría ver a los Bravos aceptando a un lanzador en un trato o a Helfrick. Como no podré gastar el dinero que estoy ahorrando en esta selección, lo jugaré claro y elegiré a Helfrick, un defensor destacado con más poder puro que conectó 18 jonrones y obtuvo 55 bases por bolas esta temporada.

Justin Lebrón, SS, Alabama

Lebron es un jugador polarizador que está por todos lados en los tableros de draft. Los Rockies necesitan talentos destacados y pueden darse el lujo de ser pacientes. Creo que los cazatalentos se han sentido frustrados al ver que Lebron no dio el salto este año y están sobrevalorando lo graves que serán sus problemas de contacto en el béisbol profesional; Con un plano de swing ligeramente más plano, creo que hay un punto medio entre el contacto y la potencia.

Estamos casi en la parte del draft “los próximos 20 jugadores son todos muy similares”.

Liam Peterson, LD, Florida

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La junta ahora está completamente abierta y hay muchos lanzadores universitarios disponibles. Los Nacionales han sido astutamente competitivos esta temporada y el nuevo régimen proviene de Boston, donde fue bastante bueno identificando lanzadores que podía optimizar.

Peterson tiene el tamaño, la velocidad del brazo y la velocidad de giro que creo que se ajustan a estas especificaciones. Un poco más de control de la recta y podría despegar.

Cameron Flukey, LD, Costa de Carolina

Los Angelinos no eligen a jugadores de secundaria en su primera selección y se inclinan por la variedad de jugadores universitarios de rápido movimiento.

Creo que Flukey ofrece la mayor ventaja del mejor grupo disponible en este momento. Su material de ruptura marginal funciona bien en la universidad, pero sus rasgos iniciales y su combinación de bola rápida y cambio también son fuertes, con algunos paralelos en estilo (no en habilidad general) con la selección de primera ronda de los Angelinos de 2025, Tyler Bremner.

Jared Grindlinger, RF/LZ, Escuela Secundaria Huntington Beach (CA)

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Los Cardenales han tenido una racha sólida en el desarrollo de sus jugadores recientemente, ayudándolos a repensar un poco qué tipo de jugadores deberían seleccionar para aprovecharlo al máximo.

Grindlinger posee un conjunto premium de rasgos como lanzador y bateador: dominio de una combinación de tres lanzamientos desde el lado izquierdo y bate a bola de élite con una sólida combinación de potencia y velocidad como jugador de posición. Adoptar una perspectiva bidireccional aquí le daría a St. Louis proyectos de desarrollo paralelos que harían de Grindlinger una mejor opción que los otros grandes talentos disponibles.

Trevor Condon, CF, Etowah HS (GA)

Los Marlins han estado apuntando a jugadores similares a los Orioles: jugadores de posición con poder por encima del promedio y cierto valor defensivo/atlético. No hay una gran opción que encaje en ese molde en esta elección, por lo que normalmente elegiría al mejor lanzador universitario disponible, pero Condon es demasiado bueno para dejarlo pasar. Es un gran bateador y un gran corredor que ha sido súper productivo en los escenarios más importantes. Se oye el leve estruendo de la música de Kevin McGonigle en este momento.

Derek Curiel, CF, LSU

Los D-backs tienden a inclinarse por jugadores de posición, específicamente tipos zurdos que golpean primero en posiciones intermedias, así que me inclinaré por eso en este exceso de jugadores de valor similar.

Curiel puede batear y jugar en múltiples posiciones de jardín y tiene suficiente potencia, pero no tira ni levanta lo suficiente; Tiene piso alto y altura media.

Logan Reddemann, LD, UCLA

Hay algunos rumores alentadores en la industria sobre Reddemann después de que se perdió el final de la temporada de UCLA por fatiga en el brazo y ahora creo que estará dentro de las 20 o 25 primeras selecciones. Tiene las características para convertirse en un sólido tercer titular, y para equipos que no tienen un jugador de posición que encaje claramente, es una buena opción que podría moverse rápidamente.

Daniel Jackson, C, Georgia

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Jackson, uno de los que más ha ascendido desde mi simulacro anterior, parece ser el favorito de los Golden Spikes después de ganar la triple corona de la SEC como receptor. Es un corredor por encima del promedio y tiene las herramientas para mantenerse detrás del plato, por lo que su pulido como receptor y sus índices de contacto son las únicas dudas.

Su perfil que combina poder puro, atletismo mensurable y valor defensivo también encaja con las tendencias de los Astros. Esta elección es más bien una marca de agua alta para él, pero me sorprendería si superara la selección número 35.

Cade Townsend, LD, Misisipi

A los Rojos les gustan los lanzadores poderosos con un fuerte rompimiento, y Townsend tiene las características para convertirse en el No. 2/No. 3 titular mientras continúa mejorando. No es tan grande y no tiene un largo historial de dominio de la SEC, pero es un valor sólido aquí.

Chris Hacopian, 2B, Texas A&M

Hacopian probablemente va más allá de esto, con algunos bocados entre las 10 mejores selecciones, pero aquí me quedo con lo inferior para mis propósitos. Tiene casi 22 años y es un corredor por debajo del promedio con herramientas físicas medianas y un plano de swing plano.

Es muy probable que Hacopian sea un jugador de cuadro de Grandes Ligas debido a sus habilidades con el bate a la pelota y su amplia base de habilidades, pero algunos equipos piensan que está tomando la tendencia equivocada. Creo que es un valor sólido aquí.

Cole Carlon, LZ, Estado de Arizona

Podría ver a Carlon o uno de los jugadores de posición de preparación en mis próximas selecciones encajando aquí. Carlon sobrevivió a un reciente susto de dolor en el brazo y la ventaja es real: el zurdo de 6 pies 5 pulgadas alcanza hasta 101 mph en su calentador y tiene una tasa de fallos de casi el 60% en sus lanzamientos rompientes. Eso es al menos un brazo para las últimas entradas y tal vez un abridor de primera línea si hace clic; fácilmente podría ser una elección moderadamente sorprendente tan alta como el puesto 11 o 12 en general si sus exámenes médicos no ofrecen a los equipos dudas.

Gio Rojas, LZ, Stoneman Douglas HS (FL)

En caso de duda para los Padres, deles un zurdo de preparación. En este caso, Rojas es el brazo de preparación superior consensuado en el draft con cierto interés tardío entre los 10 primeros, pero prefiero los brazos universitarios en esta clase con ventajas bastante similares pero con más historial y siendo solo dos años mayor. A estas alturas del draft, la ventaja de Rojas tiene sentido para mí.

Tyler Spangler, SS, Escuela Secundaria De La Salle (CA)

A los Tigres les encantan los jugadores de cuadro zurdos de la escuela secundaria, y si el hombro de Spangler falla, es un valor sólido aquí. Tuvo un impulso entre los 10 primeros al inicio de la primavera y no jugó mucho, pero tiene las características que muchos equipos buscan: potencialmente tan alto como a mitad de la primera ronda en ciertos escenarios.

Mason Edwards, LZ, USC

Los Cachorros podrían beneficiarse de algún talento de movimiento más rápido si no hay una perspectiva alcista convincente disponible aquí. Varios cazatalentos me han dicho que ven a Edwards como quizás el mejor talento de movimientos rápidos que podría encajar en muchos roles al principio de su carrera en las Grandes Ligas pero que finalmente se convierte en un titular a largo plazo.

Bo Lowrance, 3B, Escuela Secundaria Episcopal de la Iglesia de Cristo (SC)

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He mencionado que Lowrance huele a Freddie Freeman y no soy el único evaluador que llega a esa conclusión sobre el larguirucho y zurdo prospecto de preparación 6-5.

Podría tomarle un poco más de tiempo moverse a través de las menores que a los jugadores universitarios en esta área del draft y podría mudarse a un puesto de esquina en los jardines, pero los M necesitan rellenar su sistema a medida que la cima llega a Seattle.

Ace Reese, 3B, estado de Mississippi

Reese todavía está en el tablero porque podría terminar como primera base a largo plazo y su tasa de contacto en la zona está un poco por debajo del promedio, pero su sensación de poder en el juego es de élite. Hay paralelos en su perfil con Andrew Fischer y Brock Wilken, jugadores universitarios que los Cerveceros eligieron recientemente con selecciones de primera ronda, y podría argumentar que Reese es el mejor prospecto de draft de esos tres; debería tener mucho interés en la segunda mitad de la primera ronda.

Los equipos que tuvieron la primera elección retrocedieron como penalización CBT

Nota: Los Mets, los Azulejos, los Yankees, los Filis y los Dodgers recibieron una penalización de 10 selecciones en su primera selección por exceder el segundo umbral de recargo del impuesto al saldo competitivo de la MLB.

Brody Bumila, LZ, Obispo Feehan HS (MA)

Bumila mide 6-9 y regularmente ha alcanzado más de 100 mph desde una posición inferior con el atletismo multideportivo para proyectar el lanzamiento de strike. Cualquiera que sea el equipo que lo elija tendrá que enseñarle una bola rompible utilizable desde cero, pero ese tipo de velocidad del brazo lo hace más fácil de lo que piensas: Seth Hernández es un ejemplo reciente de lo que se puede hacer con una velocidad de brazo, atletismo y capacidad de entrenamiento superiores. Los equipos no creen que supere los 20 y los Mets son el tipo de equipo que aceptaría esta apuesta.

Cole Prosek, 3B/C, Magnolia Heights HS (MS)

Prosek es un bateador avanzado con 25 jonrones desde el lado izquierdo. Tendrá 19 años el día del draft, algo claramente prohibido para algunos equipos, pero los Yankees no son uno de esos equipos. Defensivamente, es un tercera base que ha incursionado detrás del plato, por lo que hay muchas ventajas incluso como un prospecto de preparación mayor con proyección física limitada.

Will Brick, C, Christian Brothers HS (Tennessee)

A los Filis les encanta preparar a jugadores destacados en pruebas atléticas en posiciones premium y Brick encaja en ese perfil a pesar de ser joven para la clase después de reclasificarse desde 2027. Es un receptor/campocorto con potencial de más de 25 jonrones y sensación de lograrlo en los juegos.

Archer Horn, SS, St. Ignatius Prep HS (CA)

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Un par de cazatalentos me han dicho que su sala de draft cree que Horn es el Luke Dickerson de este año, un prospecto de preparación que a todos les gusta y que podría ganar alrededor de $1 millón más de lo que muchos equipos esperaban.

Horn encaja en el molde de los jugadores que gustan a muchos equipos: campocorto universitario zurdo con potencial de poder y también cierto estatus de prospecto en el montículo. Las cuentas difieren sobre sus demandas de bonificación (es un compromiso de Stanford) y cuál creen los cazatalentos que será su herramienta de ataque. Un equipo contendiente con una nómina más alta como Toronto podría ser quien haga la apuesta lo suficientemente alta en el draft como para alcanzar el precio de Horn.

Taylor Rabe, LD, Misisipi

Rabe es otro madrugador, con cuatro formas distintas que son lanzamientos promedio o mejores, incluido un calentador que ha alcanzado las 100 mph combinado con una tasa de caminata microscópica del 4%. Hay mucho con lo que trabajar aquí para el derecho de 6-6 que lanzó solo 16 entradas en 2025, pero fue clave en las tres aperturas de postemporada para Mississippi esta primavera, registrando 18.2 IP, 12 H, 4 R, 24 K.