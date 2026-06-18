Queiroz: Las victorias en este Mundial son muy caras

Carlos Queiroz cree que “las victorias en esta Copa del Mundo son muy caras”, pero insistió en que sus jugadores de Ghana “están listos para pagar precios altos”.

Ghana abrió su campaña en el Grupo L con una victoria dramática por 1-0 sobre Panamá, que fue asegurada por el gol ganador de Caleb Yirenkyi en el minuto 95.

El gol de Yirenkyi, que llegó después de 94 minutos y cuatro segundos, es el más tardío anotado por Ghana en un partido de la Copa del Mundo, excluyendo el tiempo extra.

Con 20 años y 153 días, también se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar para las Estrellas Negras en el torneo, solo detrás de Draman Haminu, quien anotó contra Estados Unidos en 2006 con 20 años y 82 días de edad.

Ghana también logró su tercera portería a cero en la Copa del Mundo, poniendo fin a una racha de 10 partidos consecutivos en el torneo sin recibir goles; sus porterías a cero anteriores llegaron en las victorias contra la República Checa en 2006 y Serbia en 2010.

“¡Estoy cansado! Fue tan difícil y tan intenso”, dijo Queiroz después del gol tardío de Ghana.

“Las victorias en esta Copa del Mundo son muy caras, pero mis jugadores demostraron que están listos para pagar precios altos por ellas.

“Panamá jugó de manera inteligente y rápida. Tuvimos que sufrir y mostrar concentración. Seguimos luchando y encontramos la manera correcta de ganar el juego.

“Estamos creciendo como equipo y los jugadores entienden el juego. Cuando el oponente es mejor, luchamos por nuestras vidas.

“Con el fútbol que jugamos, puedes confiar en Ghana para hacer algo.”

Panamá aún no ha sumado puntos en la Copa del Mundo, perdiendo los cuatro partidos que disputaron en 2018 y 2026 mientras concedieron un total de 12 goles.

Sin embargo, Panamá no recibió un disparo hasta el minuto 48 contra Ghana, ya que habían permitido un intento dentro de los primeros 10 minutos en cada uno de sus tres partidos anteriores en la Copa del Mundo.

El entrenador en jefe Thomas Christiansen sintió que su equipo merecía más del juego, y cree que ahora deben mostrar un partido valiente en su próximo encuentro contra Croacia.

“El resultado es doloroso, pero es porque merecíamos algo mejor”, dijo el jefe de Panamá.

“Controlamos la primera mitad, pero en la segunda mitad, jugamos un poco más a su juego. Esa no es la forma en que queríamos jugar, pero ahora no es momento de arrepentirse.

“Tenemos dos partidos más. Si queremos avanzar a la siguiente ronda, necesitaremos un buen resultado contra Croacia. Tenemos lecciones que aprender. En la Copa del Mundo, los errores son caros.

“No seremos tímidos contra Croacia. Queremos demostrar que Panamá es difícil de vencer y lucharemos hasta el último aliento.”