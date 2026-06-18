Refinería de petróleo rusa en llamas tras el ataque de drones ucranianos en Moscú

Los drones ucranianos han golpeado varias ubicaciones en Moscú en el mayor ataque aéreo de Kyiv a la ciudad desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, incendiando una importante refinería de petróleo y obligando a evacuaciones en el aeropuerto más grande del país.

Volodymyr Zelenskyy describió el ataque como una respuesta al ataque de Rusia a un complejo monasterio histórico de Kyiv a principios de semana. “No queremos esta guerra y nunca la quisimos”, dijo el presidente ucraniano en un mensaje de voz a los periodistas. “Pero si Ucrania se va a quemar, su Moscú también arderá… Es hora de poner fin a la agresión, es hora de poner fin a esta guerra.”

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, a su vez, anunció que lanzaría “golpes de grupo” en Ucrania “de forma regular” en respuesta al asalto a Moscú.

La escala del ataque de largo alcance de Ucrania, aparentemente diseñado para cerrar las operaciones en la refinería de petróleo clave en la zona de Kapotnya, tomó por sorpresa a la mayoría en una ciudad que no suele advertir a los residentes con alarmas de ataques aéreos, provocando mensajes de pánico en las redes sociales.

Según informes, muchos residentes en las afueras de Moscú solo se enteraron del ataque cuando vieron drones volando sobre ellos. “Sin SMS en absoluto, sin sirenas. Toda la información está en chats locales, hay mucho más allí que en la televisión”, dijo un residente de Moscú en un mensaje al sitio de noticias ruso independiente Meduza.

Imágenes publicadas en línea mostraron tres columnas de humo elevándose desde la refinería de Kapotnya. El ataque fue el segundo en dos días en la instalación, donde las autoridades locales afirmaron que al menos 17 personas resultaron heridas, incluidos dos niños. La refinería, una de las instalaciones energéticas más importantes de Moscú, suministra hasta el 40% de la gasolina de la capital y alrededor del 50% de su diésel.