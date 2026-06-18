Copa del Mundo 2026: todos los equipos del Mundial clasificados después de un partido

31. Turquía
Grupo D. Perdió 2-0 ante Australia.
Sorprendida por Australia en un partido en el que tenía más del 70% de posesión. No es el regreso soñado de la Copa del Mundo en el primer partido desde que terminó tercero en 2002.
32.Austria
Grupo J. Venció a Jordania 3-1.
Necesitaba un gol en propia meta y un penalti para ganar. Difícilmente inspirador. A continuación, Argentina, campeona del mundo.
33. Costa de Marfil
Grupo E. Venció a Ecuador 1-0.
Resopló y resopló en el primer partido con Ecuador. La presentación de Amad Diallo añadió una chispa y les da esperanza para el futuro.
34. Ghana
Grupo L. Venció a Panamá 1-0.
Lució pobre en largos períodos contra Panamá, pero fue salvado por un gol de la victoria en el minuto 95. Luchará contra una mejor oposición. Inglaterra y Croacia por venir.
35. Argelia
Grupo J. Perdió ante Argentina 3-0.
Golpeado por la magia de Messi. No tuvo ningún disparo a puerta.
36. Jordania
Grupo J. Perdió ante Austria 3-1.
Marcó un gol realmente bonito. Pero nunca amenazó realmente con vencer a Austria. Tendrán dificultades para salir del grupo.
37. Bosnia y Herzegovina
Grupo B. Empató 1-1 con Canadá.
Parecía listo para ganar el primer partido, pero un gol desviado lo hundió en Toronto.
38. Canadá
Grupo B. Empató 1-1 con Bosnia-Herzegovina.
Jugó frente a su público local, pero necesitó un empate desviado para lograr el empate tardío.
39. Irak
Grupo I. Perdió 4-1 ante Noruega.
No muchos equipos pueden detener a Erling Haaland e Irak ciertamente no pudo.
40.Ecuador
Grupo E. Perdió 1-0 ante Costa de Marfil.
Considerados como los caballos oscuros del torneo, a pesar de crear algunas oportunidades, decepcionaron en su derrota por 1-0 ante Costa de Marfil. Buen equipo, sin embargo.