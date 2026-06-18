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Copa del Mundo 2026: todos los equipos del Mundial clasificados después de un partido

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Martina López
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31. Turquía

Grupo D. Perdió 2-0 ante Australia.

Sorprendida por Australia en un partido en el que tenía más del 70% de posesión. No es el regreso soñado de la Copa del Mundo en el primer partido desde que terminó tercero en 2002.

32.Austria

Grupo J. Venció a Jordania 3-1.

Necesitaba un gol en propia meta y un penalti para ganar. Difícilmente inspirador. A continuación, Argentina, campeona del mundo.

33. Costa de Marfil

Grupo E. Venció a Ecuador 1-0.

Resopló y resopló en el primer partido con Ecuador. La presentación de Amad Diallo añadió una chispa y les da esperanza para el futuro.

34. Ghana

Grupo L. Venció a Panamá 1-0.

Lució pobre en largos períodos contra Panamá, pero fue salvado por un gol de la victoria en el minuto 95. Luchará contra una mejor oposición. Inglaterra y Croacia por venir.

35. Argelia

Grupo J. Perdió ante Argentina 3-0.

Golpeado por la magia de Messi. No tuvo ningún disparo a puerta.

36. Jordania

Grupo J. Perdió ante Austria 3-1.

Marcó un gol realmente bonito. Pero nunca amenazó realmente con vencer a Austria. Tendrán dificultades para salir del grupo.

37. Bosnia y Herzegovina

Grupo B. Empató 1-1 con Canadá.

Parecía listo para ganar el primer partido, pero un gol desviado lo hundió en Toronto.

38. Canadá

Grupo B. Empató 1-1 con Bosnia-Herzegovina.

Jugó frente a su público local, pero necesitó un empate desviado para lograr el empate tardío.

39. Irak

Grupo I. Perdió 4-1 ante Noruega.

No muchos equipos pueden detener a Erling Haaland e Irak ciertamente no pudo.

40.Ecuador

Grupo E. Perdió 1-0 ante Costa de Marfil.

Considerados como los caballos oscuros del torneo, a pesar de crear algunas oportunidades, decepcionaron en su derrota por 1-0 ante Costa de Marfil. Buen equipo, sin embargo.

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