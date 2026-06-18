Imported Article – 2026-06-18 15:33:12

El Liverpool y el Chelsea están siguiendo al centrocampista del Brighton Yasin Ayari, mientras que el Arsenal y el Liverpool lucharán por fichar al extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Acompáñanos para conocer las últimas noticias y rumores de transferencias de todo el mundo.

– El centrocampista del Brighton & Hove Albion, Yasin Ayari ha despertado interés del Liverpool y del Chelsea. TEAMtalk informa que ambos equipos se encuentran entre varios clubes que han preguntado por el internacional sueco de 22 años, después de enviar cazatalentos para observarlo la temporada pasada. Los Seagulls esperan mantener a Ayari y se han apresurado a abrir negociaciones para una posible extensión de contrato, pero parece que el interés por su traspaso está creciendo después de sus dos goles para Suecia en la victoria por 5-1 sobre Túnez el domingo. – El Arsenal está preparando una oferta para fichar al extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola, según The Independent. Se informa que los Gunners están evaluando la situación del jugador de 23 años antes de hacer su oferta oficial, y el PSG podría estar dispuesto a dejarlo partir ante los planes de reforzar su línea ofensiva. El Liverpool, que está cerca de cerrar un acuerdo de €40 millones para fichar al extremo del Osasuna Víctor Muñoz, también sigue interesado en Barcola, quien anotó en la victoria por 3-1 de Francia sobre Senegal en el Mundial el martes. – El Real Madrid está listo para hacer una oferta por el centrocampista del Chelsea Enzo Fernández, según Marca. Se informa que Los Blancos han hecho del jugador de 25 años su máxima prioridad mientras buscan reforzar su mediocampo este verano, con el entrenador José Mourinho solicitando el fichaje del internacional argentino. Los Blues estarían dispuestos a dejar ir a Fernández si reciben una oferta de al menos €120 millones, y Mateus Fernandes, de 21 años, del West Ham, se ve como una alternativa potencial. Mientras tanto, la jerarquía del Bernabéu también está observando al defensa del Inter de Milán Alessandro Bastoni, pero Gazzetta dello Sport informa que se necesitaría una oferta de €70 millones para ficharlo.