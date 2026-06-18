Brote de gripe entre reclutas de la Fuerza Aérea en la Base Conjunta de San Antonio después de que Hegseth elimina la vacuna contra la gripe obligatoria

El centro de entrenamiento básico para la Fuerza Aérea en San Antonio, Texas, está experimentando un brote de gripe después de que se levantara la vacunación obligatoria para todos los miembros del servicio.

Hasta el miércoles, hay al menos 159 casos conocidos entre los reclutas y dos hospitalizaciones en la Base Conjunta de San Antonio, informaron dos fuentes familiarizadas con el asunto a ABC News. Una fuente dijo a ABC News que el número de casos y hospitalizaciones puede ser mayor.

El brote ocurre después de que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciara en abril que la vacuna anual contra la gripe sería opcional para todo el personal militar de EE. UU., tanto activo como de reserva.

Previamente, la vacuna contra la gripe era obligatoria, pero la nueva política está en consonancia con un cambio anterior de hacer opcional la vacuna contra el COVID-19.

El Pentágono ha otorgado excepciones a los servicios militares a la política, por lo que la vacuna contra la gripe puede ser requerida en ciertos casos.

Un portavoz de la Fuerza Aérea confirmó el brote a ABC News y dijo en un comunicado que en las últimas tres semanas ha habido un “brote localizado de influenza entre los reclutas en el Entrenamiento Básico Militar”.

“Los profesionales médicos y funcionarios de Salud Pública han implementado medidas de mitigación para aislar y tratar a los reclutas sintomáticos para reducir una mayor exposición y continúan monitoreando la situación”, decía el comunicado. “El personal médico también está monitoreando a los reclutas que estuvieron en contacto cercano con miembros enfermos en caso de que también presenten síntomas.”

La vacuna anual contra la gripe se recomienda actualmente para todos los mayores de 6 meses entre septiembre y principios de noviembre. Aunque la temporada típica de gripe termina en febrero o marzo, las personas pueden infectarse en cualquier momento.

Especialistas en salud pública han advertido que los miembros militares pueden sufrir complicaciones innecesarias por la gripe después de que se levantara la vacunación obligatoria y temen que los casos graves sigan aumentando en las siguientes temporadas de gripe si no se administran vacunas preventivas a los más vulnerables.

La evidencia ha demostrado que los jóvenes reclutas son mucho más vulnerables a infecciones graves por la gripe en comparación con otros miembros del servicio, aunque la tasa es menor que en la población general debido a las altas tasas de inmunización históricamente altas en el ejército.

Un estudio publicado el año pasado por la Agencia de Salud de Defensa encontró que desde las temporadas de gripe de 2010-2011 hasta 2023-2024, la mayor tasa de hospitalizaciones por influenza entre los miembros en servicio activo fue entre aquellos menores de 25 años, especialmente los jóvenes reclutas.

La vacuna contra la gripe ha sido obligatoria para el ejército desde 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, parcialmente vinculado a la amenaza del uso de armas biológicas por parte de naciones rivales y también a la devastación que la pandemia de gripe de 1918-1920 causó en las tropas estadounidenses, según un análisis de 2022 de la Universidad Estatal de Wright en Ohio y la Fuerza Aérea de EE.UU.

Se estima que entre el 20% y el 40% del personal del Ejército y la Armada enfermaron, con más de 26,000 muertes entre soldados estadounidenses durante la pandemia de gripe de 1918-1920.

Después de que los investigadores observaron que la efectividad de la vacuna disminuía, el mandato fue retirado en 1949. Se descubrió más tarde que esto se debía a cambios abruptos y mayores en el virus de la gripe, y el mandato fue restablecido a principios de la década de 1950 después de que los cambios se volvieron “más claros y combatibles”, según el análisis.

El cumplimiento entre el personal de atención médica militar ha superado el 95% en años anteriores, en comparación con menos del 75% entre el personal de atención médica civil.