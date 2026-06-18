Amenaza de bomba provoca evacuación en Surf City Pier; Escena despejada tras investigación – WWAYTV3

(Foto: WWAY)

SURF CITY, Carolina del Norte (WWAY) – Una amenaza de bomba reportada el miércoles por la noche en el muelle de Surf City provocó una respuesta de emergencia a gran escala y la evacuación de los clientes antes de que los funcionarios determinaran más tarde que el área era segura.

Aproximadamente a las 8 pm del 17 de junio, las autoridades fueron llamadas al muelle en 112 S. Shore Drive después de que se informara la amenaza. Los visitantes fueron evacuados inmediatamente y trasladados a un lugar seguro mientras los equipos aseguraban el área.

El Departamento de Policía de Surf City, el Departamento de Bomberos de Surf City, el Manejo de Emergencias de Surf City y agencias adicionales respondieron al lugar. También se pidió al escuadrón de bombas de la Oficina del Sheriff del condado de New Hanover y al escuadrón de bombas de la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte que ayudaran con la investigación.

Las autoridades dijeron que los socorristas realizaron una evaluación exhaustiva del muelle y el área circundante. Aproximadamente a las 10:30 pm, las autoridades determinaron que el lugar estaba libre de amenazas.

Los funcionarios de la ciudad agradecieron a los residentes y visitantes por su cooperación y paciencia durante la respuesta, y señalaron que todas las amenazas se toman en serio y se abordan de inmediato para garantizar la seguridad pública.

Si bien la escena ha sido despejada, los funcionarios dijeron que la investigación continúa en curso y que se publicará información adicional a medida que esté disponible.