Chismes de fútbol: Summerville, Costa, Cambiaso, Jackson, Olise, Rashford

West Ham United está siguiendo de cerca al extremo de 20 años del Watford, Nestory Irankunda, quien anotó en la victoria por 2-0 de Australia sobre Turquía en su primer partido en la Copa del Mundo de 2026. (Football Insider).

El delantero inglés de 23 años del Birmingham City, Jay Stansfield, está siendo buscado por varios clubes de la Premier League, incluidos Sunderland, Everton y los recién ascendidos Ipswich Town y Hull City. (The Yorkshire Post)

Middlesbrough ha rechazado múltiples ofertas por el mediocampista estrella inglés Hayden Hackney por parte de Everton, mientras que varios otros clubes de la Premier League están interesados en el jugador de 23 años. (TEAMTalk)

Millwall ha presentado una oferta de £5 millones por el delantero escocés de 24 años del Hull City, Kyle Joseph, con los Tigers necesitando recuperar algo de dinero para evitar una deducción de puntos en la Premier League. (Daily Mail)

Preston North End está entre los clubes interesados en fichar al delantero suizo de 24 años del Plymouth Argyle, Lorent Tolaj, después de que anotara 18 goles para los Pilgrims en la League One la temporada pasada. (Lancashire Evening Post)

Derby County y QPR están luchando por fichar al centrocampista de 31 años y exjugador del Coventry City, Jamie Allen, en un traspaso libre, ya que el inglés está disponible después de ser liberado por los Sky Blues al expirar su contrato este verano. (Football League World)

El centrocampista del Southampton Shea Charles es objeto de interés por parte del Leeds United, que está considerando una oferta de £20 millones por el internacional de Irlanda del Norte de 22 años. (Daily Mail – se requiere suscripción)

Portsmouth ha sido vinculado estrechamente con el fichaje del centrocampista holandés Gibson Yah del FC Volendam de la Eerste Divisie, cuyo director deportivo, Patrick Busby, dijo que no espera que el jugador de 22 años permanezca en el club la próxima temporada. (Portsmouth News)

Sheffield United tiene interés en fichar al delantero de 17 años del Leeds United, Harry Gray, quien es hermano menor de Archie Gray del Tottenham y pasó la última temporada cedido en el Rotherham United. (The Leeds Press)