Cameron Carr habla sobre unirse a los Lakers

De Broderick Turner: Los simulacros de draft de la NBA proyectaron que Cameron Carr sería seleccionado entre el puesto 15 y 20 en la primera ronda el martes por la noche.

Sin embargo, terminar con los Lakers más adelante en el draft fue más de lo que Carr podría haber pedido.

Los Lakers adquirieron sus derechos de draft de los New York Knicks, quienes eligieron al escolta Baylor de 6 pies 5 pulgadas con la selección número 24, en un acuerdo de varios equipos en el que Los Ángeles envió los derechos del draft al escolta español Sergio De Larrea, quien fue elegido en el puesto 25, y consideraciones en efectivo a Nueva York.

Mientras se sentaba para su conferencia de prensa introductoria el viernes, vestido completamente de negro, Carr compartió lo que pensó cuando descubrió que jugaría para los Lakers.

Â¡Me voy a los Lakers! Fue algo más emocionante”, dijo. “Se sintió surrealista. No me sentí real durante los primeros minutos cuando lo descubrí. Estaba tratando de entender: “Hombre, estoy a punto de cruzar el escenario y ser un jugador de la NBA”. He soñado con esto toda mi vida, especialmente desde que era niño. Entonces tomó un segundo. Todavía estoy tratando de entenderlo, pero nada más que emoción y felicidad. Me siento más motivado para trabajar”.

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Resultados del Mundial del viernes

Grupo G

Egipto 1, Irán 1

Bélgica 5, Nueva Zelanda 1

Grupo H

España 1, Uruguay 0

Cabo Verde 0, Arabia Saudita 0

grupo yo

Francia 4, Noruega 1

Senegal 5, Irak 0

Programación televisiva del Mundial de hoy

Todos los horarios Pacífico

14:00 horas, Croacia vs. Ghana, FS1, Universo

2 p.m., Panamá vs. Inglaterra, Fox, Telemundo

16:30 horas, Colombia vs. Portugal, Fox, Telemundo

16:30, RD Congo vs. RD Congo Uzbekistán, FS1, Universo

19:00 horas, Argelia vs. Austria, FS1, Universo

7 p. m., Jordania vs. Argentina, Fox, Telemundo

Clasificación del grupo del Mundial

Grupo A

País, WDL, diferencia de goles, puntos

x-México, 3-0-0, +6, 9

x-Sudáfrica, 1-1-1, -1, 4

Corea del Sur, 1-0-2, -1, 3

y-Chequia, 0-1-2, -4, 1

Grupo B

x-Suiza, 2-1-0, +4, 7

x-Canadá, 1-1-1, +5, 4

x-Bosnia-Herzegovina, 1-1-1, -1, 4

y-Qatar, 0-1-2, -8, 1

Grupo C

x-Brasil, 2-1-0, +6, 7

x-Marruecos, 2-1-0, +3, 7

Escocia, 1-0-2, -3, 3

y-Haiti, 0-0-3, -6, 0

Grupo D

x-Estados Unidos, 2-0-1, +4, 6

x-Australia, 1-1-1, 0, 4

x-Paraguay, 1-1-1, -2, 4

y-Turquía, 1-0-2, -2, 3

Grupo E

x-Alemania, 2-0-1, +6, 6

x-Costa de Marfil, 2-0-1, +2, 6

x-Ecuador, 1-1-1, 0, 4

y-Curacao, 0-1-2, -8, 1

Grupo F

x-Holanda, 2-1-0, +6, 7

x-Japón, 1-2-0, +4, 5

x-Suecia, 1-1-1, 0, 4

y-Túnez, 0-0-3, -10, 0

Grupo G

x-Bélgica, 1-2-0, +4, 5

x-Egipto, 1-2-0, +2, 5

Irán, 0-3-0, 0, 3

y-Nueva Zelanda, 0-1-2, -6, 1

Grupo H

x-España, 2-1-0, +5, 7

x-Cabo Verde, 0-3-0, 0, 3

Uruguay, 0-2-1, -1, 2

y-Saudi Arabia, 0-2-1, -4, 2

grupo yo

x-Francia, 3-0-0, +8, 9

x-Noruega, 2-0-1, +1, 6

x-Senegal, 1-0-2, +2, 3

y-Irak, 0-0-3, -11, 0

Grupo J

x-Argentina, 2-0-0, +5, 6

Austria, 1-0-1, 0, 3

Argelia, 1-0-1, -2, 3

y-Jordan, 0-0-2, -3, 0

Grupo K

x-Colombia, 2-0-0, +3, 6

Portugal, 1-1-0, +5, 4

RD Congo, 0-1-1, -1, 1

Uzbekistán, 0-0-2, -7, 0

Grupo L

Inglaterra, 1-0-1, +2, 4

Ghana, 1-0-1, +1, 4

Croacia, 1-0-1, -1, 3

y-Panamá, 0-0-2, -2, 0

ronda de dieciseisavos de final asegurada x; y-eliminado

Los dos mejores equipos de cada grupo más los siguientes ocho mejores equipos en tercer lugar avanzan a la siguiente ronda.

Calendario de dieciseisavos de final del Mundial

Domingo

Sudáfrica vs. Canadá, mediodía, Fox

Lunes

Brasil vs. Japón, 10 a.m., Fox

Alemania vs Paraguay, 13:30 horas, Fox

Países Bajos vs. Marruecos, 18:00 horas, Fox

Martes

Costa de Marfil vs. Noruega, 10 a.m., Fox

Francia vs Suecia, 14:00 horas, Fox

México vs.TBD, 6 p.m., Fox

Miércoles

TBD vs TBD, 9 am, Fox

Bélgica vs. TBD, 13:00 horas, FS1

Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina, 5 p.m., Fox

Jueves

España vs. TBD, mediodía, Fox

TBD contra TBD, 4 pm, Fox

Suiza vs. TBD, 8 p.m., FS1

Viernes

Australia vs.Egipto, 11 a.m., Fox

Argentina vs. Cabo Verde, 15 h, Fox

TBD contra TBD, 6:30 pm, Fox

Los Dodgers pierden ante los Padres

De Maddie Lee: El jonrón que Roki Sasaki le permitió a Ty France de San Diego fue más dramático que las dos bases por bolas que otorgó al principio de la entrada. Pero fueron los pases libres los que realmente le perjudicaron.

En la derrota de los Dodgers por 7-1 ante los Padres el viernes, Sasaki quedó fuera del juego antes de que pudiera registrar un out en la quinta entrada. Permitió sólo tres hits, pero otorgó cinco bases por bolas, empatando su máximo de la temporada, y golpeó a un bateador.

“De hecho, me sentí diferente de lo que nunca antes me había sentido, mecánicamente”, dijo Sasaki a través del intérprete Kensuke Okubo, notando que la parte inferior de su cuerpo se sentía un poco fuera de lugar. “Así que necesito repasarlo y ver qué estaba pasando realmente”.

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Shaikin: ¿Se maldijeron los Padres al meterse con esa hamburguesa FTD anti-Dodgers?

Puntuación de la caja de los Dodgers

Clasificación de la MLB

Los ángeles despiden a su GM

Los Angelinos despidieron al gerente general Perry Minasian a mitad de su sexta temporada consecutiva decepcionante bajo su liderazgo.

Los Angelinos, que ocupan el último lugar, designaron el viernes al ex gerente general de los Cardinals, John Mozeliak, como su gerente general interino y consultor de operaciones de béisbol. Mozeliak supervisará las operaciones diarias de béisbol mientras ayuda en la búsqueda del próximo gerente general, dijo la presidenta del equipo, Molly Jolly, en un comunicado de prensa.

“Perry ha sido un líder valioso que trabajó incansablemente durante los últimos seis años para fortalecer nuestro departamento de operaciones de béisbol”, dijo Jolly. “Estoy agradecido por su dedicación, conocimiento y muchas contribuciones a nuestra organización”.

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Los angelinos pierden ante los Atléticos

Shea Langeliers coronó una remontada de siete carreras en la quinta con el sexto sencillo consecutivo de los Atléticos, respaldando a JT Ginn en una victoria de 9-3 sobre los Angelinos el viernes por la noche.

Ginn (6-4) permitió tres carreras y ocho hits, ponchó a cinco y dio un boleto, para brindar un impulso muy necesario a un cuerpo de lanzadores que tuvo máximos de Grandes Ligas en junio con efectividad de 6.14 y 44 jonrones permitidos.

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Mike Trout dice que probablemente no participará en el derbi de jonrones del Juego de Estrellas

Puntuación de la caja de los ángeles

Clasificación de la MLB

Los Kings renuevan a Brandt Clarke

El defensa Brandt Clarke acordó un contrato de cinco años y 37 millones de dólares para permanecer con los Kings.

Los Kings anunciaron el viernes el acuerdo por Clarke, la octava selección general de 2021 que se ha convertido en la nueva piedra angular de su defensa.

Clarke tuvo marcas personales de ocho goles y 32 asistencias mientras jugaba en los 82 partidos de la temporada regular la temporada pasada para los Kings, que perdieron en la primera ronda de los playoffs de la Copa Stanley por quinto año consecutivo. Fue tercero en la NHL con 185 tiros bloqueados y terminó cuarto en la lista de Los Ángeles en anotación.

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Draft de la NHL: Maple Leafs selecciona al delantero de Penn State, Gavin McKenna, número 1 en general

Chris Evert tiene cáncer

De Chuck Schilken: La leyenda del tenis Chris Evert está luchando contra el cáncer de ovario por tercera vez y no asistirá a Wimbledon, dijo el jueves en Instagram el 18 veces campeón de Grand Slam y veterano analista de ESPN.

“El fin de semana pasado, después de someterme a una tomografía computarizada y una tomografía por emisión de positrones, supe que mi cáncer de ovario había regresado”, escribió Evert, de 71 años. “Ya me sometí a una cirugía como primer paso de mi tratamiento y recuperación, y comenzaré la quimioterapia en las próximas semanas.

“Debido a esto, no asistiré a Wimbledon este año y daré un paso atrás en mis compromisos profesionales durante los próximos meses para concentrarme en mi salud”.

A Evert le diagnosticaron cáncer de ovario por primera vez en diciembre de 2021. Dos años después, reveló que su cáncer había regresado.

“El cáncer de ovario es implacable, pero me mantendré optimista y decidido a seguir librando esta batalla”, escribió Evert. â€œEstoy profundamente agradecido a mi equipo mÃ©dico, mi familia, mis amigos y todos los que me han brindado amabilidad y aliento. Espero verlos a todos nuevamente pronto”.

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Este día en la historia del deporte.

1890: El boxeador canadiense George Dixon se convierte en el primer campeón mundial negro cuando vence al campeón inglés de peso gallo Edwin “Nunc” Wallace en 18 asaltos en Londres, Inglaterra.

1903: Willie Anderson conquista el US Open con una victoria por dos golpes sobre David Brown en un desempate.

1914: Jack Johnson gana por decisión arbitral en 20 asaltos sobre Frank Moran en el Velódromo de Invierno de París.

1924: Walter Hagen gana su segundo Abierto Británico. Hagen termina con un 301 para superar a Ernest Whitcombe por un golpe en el Royal Liverpool Golf Club en Hoylake, Inglaterra. Hagen, que ganó en 1922, fue el primer ganador del Abierto nacido en los Estados Unidos.

1936: Alf Padgham vence a Jimmy Adams por un golpe para ganar el Abierto Británico en el Royal Liverpool Golf Club en Hoylake, Inglaterra.

1950: Chandler Harper gana el campeonato de la PGA al vencer a Henry Williams Jr., 4 y 3 en la ronda final.

1959: Mickey Wright vence a Louise Suggs por dos golpes para conseguir su segundo título consecutivo del Abierto Femenino de Estados Unidos.

1971: JoAnne Carner gana el Abierto Femenino de Estados Unidos con una victoria por siete golpes sobre Kathy Whitworth.

1984 – Final del Campeonato de Europa de la UEFA, Parque de los Príncipes, París, Francia: Michel Platini y Bruno Bellone anotan cuando Francia vence a España 2-0.

1988: Mike Tyson noquea a Michael Spinks en 91 segundos en Atlantic City.

1990 – Draft de la NBA: el ala-pívot de Syracuse, Derrick Coleman, primera elección de los New Jersey Nets.

1992 – El primer favorito Jim Courier, campeón del Abierto de Australia y Francia, pierde 6-4, 4-6, 6-4, 6-4 ante el ruso Andrei Olhovskiy en Wimbledon. Es la primera vez en la historia de Wimbledon que un clasificado vence al máximo favorito.

1998 – Draft de la NHL: el centro Vincent Lecavalier de Rimouski Oceanic (QMJHL) es la primera elección de Tampa Bay Lightning.

1999: Juli Inkster logra un 65 -6 bajo par para ganar el Campeonato LPGA, convirtiéndose en la segunda mujer en ganar el Grand Slam de la carrera moderna, Pat Bradley ganó su Grand Slam 13 años antes.

2001 – Draft de la NBA: el pívot de la Academia Glynn, Kwame Brown, primera elección de los Washington Wizards.

2006: Roger Federer gana su récord número 42 consecutivo sobre césped, superando a Richard Gasquet 6-3, 6-2, 6-2 para abrir su apuesta por un cuarto campeonato consecutivo de Wimbledon. Federer rompe el récord que compartía con Bjorn Borg, el cinco veces campeón de Wimbledon que ganó 41 partidos consecutivos sobre césped entre 1976 y 1981.

2008 – Zheng Jie completa la mayor victoria de su carrera en Wimbledon, venciendo a la nueva No. 1 Ana Ivanovic 6-1, 6-4 en la tercera ronda. La victoria de Zheng, número 133 del ranking, su primera contra una jugadora top 10, es la salida más temprana de una mujer mejor clasificada en Wimbledon desde que Martina Hingis perdió en la primera ronda en 2001.

2010: Cristie Kerr logra una victoria de 12 golpes en el Campeonato LPGA en una de las victorias más desiguales en un Major. Kerr lidera de principio a fin, cerrando con un 66 -6 bajo par para un total de 269 – 19 bajo par. Kerr rompe el récord del torneo de margen de victoria de 11 establecido por Betsy King en 1992 e iguala la segunda victoria más grande en un Major.

2013 – Draft de la NBA: el ala-pívot de la UNLV, Anthony Bennett, es la primera elección de los Cleveland Cavaliers.

2021: Nelly Korda vence a Lizette Salas por 3 golpes para ganar el Campeonato Femenino de la PGA. La victoria es el primer título importante de Korda.

Compilado por Associated Press

Este día en la historia del béisbol.

1917: El receptor Hank Gowdy de los Bravos se convirtió en el primer jugador de Grandes Ligas en ingresar al servicio militar en la Primera Guerra Mundial.

1939 – Los Dodgers de Brooklyn y los Bravos de Boston jugaron un empate 2-2 de 23 entradas. Whit Wyatt lanzó las primeras 16 entradas para los Dodgers. Ambos clubes jugaron un empate de 26 entradas en 1920 en el mismo Braves Field.

1958 – Billy Pierce de los Medias Blancas de Chicago retiró a 26 bateadores seguidos de Washington antes de que el bateador emergente Ed Fitzgerald conectara un doble justo dentro de la línea del jardín derecho para el único hit. Luego, Pierce ponchó a Albie Pearson en tres lanzamientos y venció a los Senadores 3-0.

1973: David Clyde, un joven de 18 años con bonificación de 125.000 dólares que jugó con los Rangers, lanzó cinco entradas, ponchó a ocho y permitió un hit en su primera apertura en las Grandes Ligas. Texas venció a los Mellizos de Minnesota 4-3 ante 35.698 fanáticos: la primera vez que los Rangers llenaron su estadio en el Arlington Stadium.

1980 – Jerry Reuss de los Dodgers lanzó un juego sin hits contra los Gigantes de San Francisco en una victoria de 8-0 en Candlestick Park. El único jugador que llegó a la base fue Jack Clark en la primera entrada por un error de tiro del campocorto Bill Russell.

1986 – El novato de San Francisco, Robby Thompson, estableció un récord de Grandes Ligas cuando fue sorprendido robando cuatro veces en la victoria de los Gigantes por 7-6 en 12 entradas sobre los Rojos de Cincinnati. El receptor Bo Díaz sacó a Thompson en la cuarta, sexta, novena y undécima entrada.

1993 – Anthony Young de los Mets de Nueva York estableció un récord en las Grandes Ligas al perder su 24ª decisión consecutiva, 5-3 ante los Cardenales de San Luis.

1999 – Ken Griffey Jr. conectó su jonrón número 27 y le robó a Juan González un tiro de tres carreras con una espectacular atrapada por encima de la cerca cuando los Marineros de Seattle vencieron a los Rangers de Texas 5-2 en el último juego en el Kingdome.

2003: Boston estableció un récord de Grandes Ligas al anotar 10 carreras antes del primer out. La primera entrada de 50 minutos y 91 lanzamientos se produjo durante una victoria por 25-8 sobre Florida. Los Medias Rojas también empataron un récord de la Liga Americana con 14 carreras en la primera entrada. Johnny Damon igualó una marca de Grandes Ligas con tres hits en una entrada.

2007 – Ryan Howard conecta su jonrón número 100 en una derrota por 9 a 6 ante los Rojos. El tiro contra Aaron Harang lo convierte en el jugador más rápido en la historia de las Grandes Ligas en conectar 100 jonrones, en su juego número 325.

2008 – Carlos Delgado de los Mets de Nueva York conectó dos jonrones, incluido un grand slam, y estableció un récord de franquicia con nueve carreras impulsadas en una goleada de 15-6 a los Yankees en el Yankee Stadium en el primer partido de la doble cartelera de dos estadios de los equipos. Los Yankees vencieron a los Mets 9-0 en el Shea Stadium en el juego nocturno.

2009: Tim Wakefield hace su apertura número 382 con los Medias Rojas de Boston, empatando a Roger Clemens con la mayor cantidad en la historia de la franquicia. El jugador de nudillos de 42 años obtiene su décima victoria del año con seis entradas en blanco contra los Bravos de Atlanta. Boston prevalece, 1-0, con Mark Kotsay impulsando la única carrera del juego.

2010: Jamie Moyer permitió su jonrón número 506, un récord, pero por lo demás estuvo brillante, y los Filis de Filadelfia aprovecharon los problemas de Toronto para vencer a los Azulejos 11-2. El único error de Moyer fue un jonrón de dos carreras de Vernon Wells en la tercera entrada. Moyer superó al ex miembro del Salón de la Fama de los Filis, Robin Roberts, para obtener la mayor cantidad de jonrones permitidos en su carrera.

2016 – Kris Bryant se convirtió en el primer jugador de Grandes Ligas en conectar tres jonrones y dos dobles en un juego, y Jake Arrieta agregó un tiro solitario, llevando a los Cachorros de Chicago a una victoria de 11-8 sobre los Rojos de Cincinnati.

2016 – Los Texas Rangers lograron una extraña victoria a las 2:44 am, recuperándose después de un retraso por lluvia de más de 3 1/2 horas en la novena entrada para vencer a los New York Yankees 9-6 con quizás 100 fanáticos en las gradas. El jefe del equipo de árbitros, Paul Nauert, señaló la lona a las 10:40 pm El juego se reanudó a las 2:15 am Texas perdía 6-5 cuando Kirby Yates reemplazó al cerrador. Aroldis Chapman después de la demora con un corredor en primera y sin outs, Yates (2-1) golpeó a tres bateadores, y Beltré y Elvis Andrus conectaron sencillos de dos carreras cada uno.

2017: Florida gana el primer título de la Serie Mundial Universitaria en la historia de la escuela al derrotar a Louisiana State 6-1.

2021 – Poco más de una semana después de que la MLB haya comenzado a examinar sistemáticamente a los lanzadores en busca de sustancias extrañas para mejorar el agarre, se captura una primera víctima: Héctor Santiago de los Marineros es expulsado después de que los árbitros descubren una sustancia pegajosa desconocida en su guante. El guante es confiscado y enviado para análisis adicionales, mientras Santiago protesta por su inocencia, alegando que solo estaba usando colofonia para evitar que el sudor le goteara las manos. Se le impondrá una suspensión de diez juegos.

Compilado por Associated Press

Hasta la próxima…