Kevin Durant hace sombra a los Knicks semanas después de la histórica victoria en las Finales de la NBA: ‘Podría haber otra espera de 53 años’

Kevin Durant instó a los Knicks y Jalen Brunson a aprovechar al máximo el histórico campeonato de la organización mientras puedan.

La estrella de los Rockets se dirigió a los Knicks durante una entrevista con el Wall Street Journal Live en Cannes a principios de esta semana y el consejo que le daría a Brunson de cara a nuevas oportunidades publicitarias y promocionales.

“Le diría que ataque mientras el hierro está caliente”, dijo Durant durante el panel junto con el director ejecutivo de Boardroom, Rich Kleiman, y el fundador y director ejecutivo de OBB y Bolded, Michael D. Ratner. “Este es un momento en el que no creo que los neoyorquinos o los Knicks vayan a regresar. Tienes que aprovechar este momento ahora mismo, no sabes si esto volverá [again].

Kevin Durant se dirigió a los Knicks para poner fin a la sequía de campeonatos de 53 años de la organización. IMÁGENES IMÁGENES a través de Reuters Connect

â€”Han pasado 53 aÃ±os. Podría ser otra espera de 53 años”.

Durant, de 37 años, rechazó a los Knicks para firmar con los Brooklyn Nets en la agencia libre en 2019, afirmando que “lo bueno en este momento no son los Knicks”.

El ex MVP y dos veces campeón de la NBA añadió más tarde que “no quería ser el salvador de los Knicks o de Nueva York”.

Después de tres temporadas y media en Brooklyn, Durant fue traspasado a los Suns en febrero de 2023, la misma temporada que Brunson debutó con los Knicks.

Durant instó al Jugador Más Valioso de las Finales, Jalen Brunson, a “atacar mientras el hierro está caliente” en términos de oportunidades fuera de la cancha. Imágenes falsas

Desde entonces, Durant se unió a su tercer equipo en cuatro temporadas, mientras que los Knicks liderados por Brunson se han convertido en una potencia de la Conferencia Este, culminando la temporada pasada con un campeonato de la NBA.

Desde la victoria, Brunson se ha convertido en uno de los atletas más buscados, con su sesión fotográfica de casi $1,000 en el Fanatics Fest el próximo mes agotada, junto con su tarjeta coleccionable experimentando un aumento impulsado por 1A.

El propio Brunson ha sugerido que quiere conseguir un papel de estrella invitada en “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales” junto a su amiga Mariska Hargitay.

Durant rechazó a los Knicks en la agencia libre y firmó con los Brooklyn Nets. Corey Sipkin para el NY POST

“Yo diría que aproveches todas las oportunidades, las escuches y veas cuáles te gustan”, añadió Durant. “Creo que Jalen ha hecho un gran trabajo siendo él todos los días y dando un paso adelante. Su identidad se trata simplemente de trabajar desde abajo y ser alguien en la ciudad de Nueva York que hizo historia en la ciudad de Nueva York.

“Ahora mismo es un momento importante para él y los Knicks y siento que lo aprovechará al máximo”.