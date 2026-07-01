Los océanos del mundo rompen récord de calor en junio: monitor de la UE

Los océanos del mundo rompen récord de calor en junio: monitor de...

Los océanos del mundo acaban de experimentar su junio más caluroso registrado y podrían alcanzar nuevos máximos en los próximos meses a medida que el fenómeno de El Niño y el cambio climático elevan aún más las temperaturas, informaron científicos el miércoles.

Las temperaturas promedio de la superficie del mar a nivel mundial en junio fueron de 20,98°C, superando los récords anteriores de 2023 y 2024, según el Servicio Marino de Copernicus de la Unión Europea.

El récord coronó seis meses de una calidez oceánica casi sin precedentes en 2026, con prolongadas olas de calor marino, explicó el servicio. Las temperaturas medias del mar en la primera mitad del año fueron de 20,04°C, ligeramente por debajo del máximo establecido en el mismo periodo en 2024.

Y los científicos señalaron que el inicio de un potencialmente poderoso patrón climático de El Niño podría impulsar aún más el calor global en los océanos y la atmósfera en 2026 y hasta el próximo año.

“Las condiciones actuales podrían señalar el comienzo de una nueva fase, llevándonos una vez más a territorios desconocidos”, dijo Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el monitor de clima de la UE.

“Con las temperaturas del océano en estos niveles y El Niño en el horizonte, es probable que veamos más récords de temperatura caer en los próximos meses”, comentó Buontempo en un comunicado.

El Niño se caracteriza por aguas inusualmente cálidas en partes del Océano Pacífico, liberando más calor en la atmósfera e influyendo en los patrones de viento, nubes y clima en todo el mundo.

Esto puede aumentar el riesgo de extremos climáticos que van desde inundaciones en Perú hasta sequías en partes de África e incendios forestales en Australia.

Pero también puede causar un aumento temporal en las temperaturas globales, intensificando el calentamiento a largo plazo causado por la quema de combustibles fósiles por parte de la humanidad.

Las temperaturas terrestres y marítimas alcanzaron un récord en 2024 al final del último El Niño.

“Con la llegada y el inicio de un año de El Niño… podemos esperar que 2026 esté entre los más cálidos jamás registrados”, dijo Simon Van Gennip, oceanógrafo principal del Servicio Marino de Copernicus, en una rueda de prensa.

“Esto se debe a El Niño… pero también al calentamiento debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que seguimos proporcionando a la atmósfera”, añadió Van Gennip.

– ‘Crisis creciente’ –

El informe sigue a una advertencia emitida en una importante evaluación científica de la ONU el mes pasado, que declaró que los océanos del mundo se enfrentaban a una “crisis creciente” a medida que se calentaban y subían más rápido.

Los océanos son reguladores clave del clima de la Tierra porque absorben alrededor del 90 por ciento del exceso de calor causado por la liberación de gases de efecto invernadero por parte de la humanidad, como el dióxido de carbono.

Los océanos más cálidos aumentan la humedad en la atmósfera, proporcionando combustible para ciclones tropicales y lluvias destructivas.

Los mares más calientes también contribuyen directamente al aumento del nivel del mar, ya que el agua se expande cuando se calienta, y crean condiciones insoportables para los arrecifes tropicales, cuyos corales pueden blanquearse y morir durante prolongadas olas de calor marino.

Los primeros seis meses del año estuvieron marcados por extensas olas de calor marino que afectaron alrededor del 82 por ciento de los océanos del mundo, la segunda mayor extensión después de 2024, según el Servicio Marino de Copernicus.

Las olas de calor marino -períodos prolongados de temperaturas del mar inusualmente altas- pueden afectar al clima, desencadenar el blanqueamiento de los corales y resultar fatales para la vida marina.

– Calor global –

Las temperaturas globales de la superficie del mar variaron en la primera mitad del año, según el servicio, que está dirigido por Mercator Ocean International, una organización sin fines de lucro respaldada por la UE.

El Mediterráneo rompió su récord de junio con 24,3°C, superando los máximos anteriores establecidos en 2023 y 2025. Olas de calor marino golpearon al 98 por ciento de la cuenca durante los primeros seis meses del año.

Una ola de calor marino que afecta al noroeste del Mediterráneo rompió un récord de intensidad el lunes después de una semana que vio caer récords de temperatura en Europa, según un instituto climático español.

El Pacífico tropical también tuvo su junio más caluroso de la historia con 27,26°C.

La región igualó su récord de 2016 para el período de enero a junio, con el calentamiento más fuerte y persistente en el Pacífico ecuatorial occidental y frente a las costas de Perú y California.