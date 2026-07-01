Wimbledon 2026: Lanzar a Roger Federer cambió la vida de Marcus Willis: 10 años después, el héroe de culto ha vuelto

Willis casi abandonó el deporte unos meses antes de enfrentarse al 20 veces campeón de Majors, Federer. Renunció en 2018 debido a las lesiones y el precio que estaban cobrando en su salud mental.

En 2020, trabajó en el negocio de albañilería de su primo para ganar dinero durante la pandemia de coronavirus.

“Eso fue agradable, liberador. Algunas de las conversaciones son interesantes”, recordó Willis.

“Lo que me encantó fue cómo cada vez que el reloj marca las 12:00 p. m. o las 12:30 p. m., te detienes para tomar un té y almorzar. Es religioso. Se detienen en el punto.

“Fue una experiencia increíble. Pero no querrías que intentara construir tu casa, digámoslo de esa manera. Sólo estaba tratando de ganar algo de dinero y pasar tiempo con mi prima”.

Un par de años después, Willis estaba de regreso en la cancha. Estaba tocando en eventos de exhibición cuando un amigo de la familia se ofreció a financiar su regreso profesional.

“La gente dice ‘todavía eres bueno’, pero conoces la realidad de convertirte en jugador”, dijo Willis.

“No se trata sólo de ser bueno. Es tener el dinero, mantenerse libre de lesiones, viajar por el mundo, no ver a tus hijos crecer adecuadamente. Eso es lo que la gente a veces no entiende.

“No lo había pensado. Fui a casa y vi a mi esposa. [Jenny] – ella estaba más interesada que yo en ese momento.

“Ella dijo: ve y hazlo, tienes una oportunidad. Y ahora aquí estoy”.