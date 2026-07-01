Robot impulsado por AI actuando como mendigo en la calle levanta cejas y cuestiones sociales clave

Es oportuno considerar el papel de los robots humanoides impulsados por IA y cómo viviremos con ellos y entre ellos. getty

En la columna de hoy, examino las recientes noticias sensacionales sobre un robot humanoide impulsado por IA que actuaba como mendigo en la calle. Esta es definitivamente una de esas situaciones sorpresivas, similar a la clásica saga del hombre muerde al perro. La gente normalmente no espera ver a un robot arrodillado en la acera, solicitando dinero, mientras caminamos por una calle común.

Un video viral mostraba a un robot moderno impulsado por IA pidiendo limosnas, haciendolo con sus brazos y manos robóticos en posición levantada, y el robot arrodillado en la acera. Había una bandeja de recolección pequeña en el suelo para aquellos que deseaban dejar monedas sueltas o dinero en efectivo. También había un código QR en un cartel que proporcionaba un medio conveniente para recolectar pagos digitales a través del teléfono inteligente de cualquier transeúnte.

Aunque esto sucedió en China, la misma configuración podría surgir fácilmente en cualquier parte del mundo. Anticipo que veremos imitaciones aquí en los Estados Unidos. Los robots impulsados por IA son relativamente asequibles hoy en día. Comprar uno y programarlo para solicitar donaciones es sencillo. La parte desafiante consiste en decidir dónde desea ubicar el robot para optimizar las posibilidades de obtener donaciones, ¿serían las calles de Nueva York mejores que tal vez el centro de Los Ángeles o Chicago? Por supuesto, es probable que sea una estratagema publicitaria o un tanto caprichoso, más que un intento serio de usar robots para pedir dinero. En cualquier caso, he ideado varias vueltas y giros sobre lo que todo esto significa y hacia dónde se dirige la sociedad.

Hablemos al respecto.

Este análisis de avances de IA es parte de mi cobertura en curso en mi columna de Forbes sobre lo último en IA, incluida la identificación y explicación de diversas complejidades impactantes de AI (ver el enlace aquí).

Donaciones Caritativas a Nivel de Calle La idea de un robot humanoide como mendigo podría, a primera vista, parecer fuera de lugar. Esperamos que los robots trabajen en fábricas o hagan videos de baile simpáticos. Resulta que el costo reducido de dichos robots y su disponibilidad general están abriendo puertas a todo tipo de usos. Puedes comprar fácilmente uno en un sitio web y que te lo entreguen en tu casa, generalmente desmontado y listo para ser armado, similar a los muebles de Ikea. Quizás simplemente puedas concebir a un robot mendigo como una variante de estas formas convencionales de solicitar donaciones: Un quiosco de donaciones en un centro comercial.

Una caja de recolección de monedas en una tienda.

Un aviso en un vagón de metro solicitando donaciones en línea.

Un tañido de campana y una marmita. Esas formas comunes son fáciles de ignorar por completo. Nos hemos acostumbrado demasiado a ellas. Lo llamativo de un robot es que nuestro atención está cautivada. Es poco probable que simplemente pasees junto al robot sin mirarlo; además, hay una mayor posibilidad de que una vez superado el impacto de ver al robot, puedas dar fácilmente alguna forma de contribución a la causa en cuestión.

Preocupaciones Reales y Falsas Abundan Algunos se preocupan de que este sea otro trabajo arrebatado por IA. A diario recibimos advertencias de que la IA está yendo tras nuestros trabajos de oficina y que los profesionales humanos están en la mira de las empresas. Ahora, debemos preocuparnos de que los mendigos humanos estén siendo reemplazados por IA, al menos en forma de robots impulsados por IA. Otro ángulo es que tal vez esto destaca que los robots también terminarán sin un trabajo convencional. El robot en la calle bien podría ser un robot que alguna vez tuvo un papel prometedor en una planta manufacturera. Desafortunadamente, fue reemplazado por un robot más nuevo o, peor aún, reemplazado por mano de obra humana. El robot terminó buscando financiación llevándose a las calles. Espera un segundo, ¿el robot está realizando esta actividad en la calle por sí mismo, o puede ser que un humano esté exigiendo que el robot actúe como mendigo? Para ser claro, aún no tenemos IA consciente. El robot impulsado por IA es en última instancia rastreable hasta un humano en algún lugar que optó por poner al robot en esta situación. Esto plantea la situación de que si los humanos están básicamente esclavizando a los robots, ¿esto causará más adelante que los robots crean que tienen derecho a esclavizar a los humanos? Ese robot en la acera es una señal ominosa de que el riesgo existencial de la IA caerá con fuerza sobre la humanidad.

Oportunidad de Entrenamiento para la IA Probablemente sabes que los creadores de IA están constantemente buscando nuevas formas de entrenar su IA. El método habitual consiste en escanear ampliamente en Internet. La IA aprende cómo escriben los humanos. Es por eso que la IA generativa y los modelos de lenguaje grandes (LLMs) son tan fluidos en lenguajes naturales como el inglés. La última ruta es no solo escanear Internet, sino también colocar la IA “en la naturaleza” para que pueda entrenar en el mundo real. Colocar un robot humanoide en las calles parecería una posibilidad de entrenamiento inteligente. A medida que las personas deciden detenerse e interactuar con el robot, esas personas no se dan cuenta de que son activamente una fuente de datos de entrenamiento. Sus expresiones, comentarios y reacciones son perfectos para que la IA aprenda sobre los comportamientos humanos. Existe una sólida posibilidad de que la solicitud de donaciones sea un ardid. Si el robot solo estuviera de pie, podríamos considerarlo perturbador. Al hacer que el robot opte por solicitar donaciones, un pequeño pedazo de nuestro corazón se conmueve por la IA. Mientras tanto, el verdadero objetivo es descubrir cómo son los humanos en la vida real y gradualmente imitar sus manierismos. Astuto y hábil.

Robots Descontrolados En cierto sentido, ya nos estamos acostumbrando a ver robots móviles en nuestros vecindarios y comunidades. Hay autos sin conductor que vagan y ofrecen servicios de taxi. Claro, ese automóvil sin conductor no parece un robot, pero realmente es una forma de robótica. Un vehículo autónomo es un robot impulsado por IA sobre ruedas. Lo mismo ocurre con esos robots de entrega de alimentos que recorren nuestras aceras. Son robots impulsados por IA que lentamente llegan a los hogares de las personas. A veces se atoran en una esquina o tienen problemas para navegar por grietas en la acera. Parecen amigables. Tienen un perfil lo suficientemente pequeño como para que no los percibamos como especialmente peligrosos. Un robot humanoide hace que nuestro sentido arácnido se ponga alerta. ¿Por qué? Porque esos robots humanoides se asemejan a la forma humana, incluidos los pies, piernas, torso, brazos, manos y cabeza robóticos. Esta cosa puede correr. Esta cosa puede mover sus brazos. Imaginemos que el robot, mientras pide limosna, se descontrola. De repente comienza a correr hacia las personas o intenta intimidar a los transeúntes para que le den dinero. ¿Qué pasa si un niño tropieza con el robot? Tal vez debería haber nuevas leyes promulgadas sobre estipulaciones de seguridad asociadas con robots que caminan por nuestras aceras y están al alcance inmediato de los humanos.

Defendiéndonos y Hackeando los Robots Hasta ahora, probablemente asumamos que los robots mendigos recibirán el respeto adecuado y nadie los molestará. Los robots harán su trabajo de pedir donaciones. Las personas ya sea se detendrán y con gusto proporcionarán una contribución o pasarán rápidamente junto a los robots. No creo que eso sea un reflejo preciso de las acciones humanas. Existe una posibilidad real de que algunas personas decidan que necesitan hacer más que interactuar verbalmente con el robot. Pondrán sus manos en el robot y lo golpearán un poco. Hemos visto este mismo comportamiento en el caso de los autos sin conductor y los robots de entrega. Algunas personas se deleitan en pararse frente a un automóvil sin conductor para bloquearlo. Otros colocan conos de construcción rojos sobre los autos sin conductor. Esos robots de entrega a veces son volcados, similar a darle la vuelta a una tortuga. Las personas hacen cosas bastante extrañas, sin duda al respecto. Las probabilidades probablemente sean fuertes de que un robot mendigo sea maltratado. Veamos qué hace — algunos podrían decir con gran curiosidad. Otros podrían estar molestos de tener un robot humanoide en su entorno y desquitarse con el pobre robot. Por una amplia variedad de razones, las personas tocarán, empujarán, cuestionarán, derribarán, levantarán y posiblemente incluso intentarán robar el robot. Nuevamente, si la IA del futuro va a juzgar lo que hicieron los humanos durante la evolución de la IA y los robots (conocido como Roko’s basilisk o venganza, vea mi cobertura en el enlace aquí), estamos condenando a nuestros futuros seres al colocar robots humanoides en nuestras aceras ahora.

Demostrando la Utilidad del Robot El robot como mendigo podría impulsar la adopción de robots en una variedad de otros ámbitos. Aquí está el asunto. Alguien ve al robot. La persona comienza a reflexionar sobre cómo los robots humanoides pueden ser utilizados de manera ventajosa en otras áreas. Deciden obtener un robot y ponerlo en uso. VoilÀ, el robot mendigo de la acera podría comenzar la bola a rodar hacia una mayor aceptación y uso de los robots en todos los ámbitos de nuestras vidas. Si reflexionas seriamente sobre el asunto, puedes ver claramente que el robot mendigo exhibe estas capacidades cruciales: Opera durante muchas horas y no necesita descansar.

Trabaja bajo condiciones climáticas adversas.

Habla varios idiomas a través de capacidades impulsadas por IA.

No se molesta si las personas le insultan.

Entrega consistentemente el mensaje que se está comunicando.

No exige un aumento y nunca se queja de tener demasiado trabajo. Estos preceptos demandan atención. Nuevas empresas van a surgir de la nada ideando formas ingeniosas de aprovechar las capacidades de los robots humanoides impulsados por IA.

La Antropomorfización Probablemente Empeorará Si nos acostumbramos a ver robots en nuestras aceras y caminando por nuestras ciudades, junto con rodar, los aspectos impulsados por IA y humanoides están destinados a aumentar el nivel de antropomorfización de esta tecnología emergente. Las personas se van a apegar emocionalmente a los robots callejeros. ¿Dónde está ese robot hoy? Oh, bueno, el robot está en la calle 6 hoy, estaba preocupado de que algo adverso le pudiera haber pasado. Simplemente la apariencia del robot como una figura similar a un humano nos llevará hacia una conexión emocional. Los elementos impulsados por IA sin duda mejorarán esa sensación del robot siendo como uno de nosotros. Las personas ya están formando vínculos emocionales con la IA generativa a través de la interacción escrita. Imagina cuánto más se extenderá esto si puedes conversar con un robot humanoide, haciendo esto en tu camino a la tienda o haciendo mandados como pasear a tu perro.

Reacciones Humanas como Prueba de Rorschach Ver a un robot actuando como mendigo es quizás una prueba de Rorschach de la era moderna. Sin duda sabes que la famosa prueba de Rorschach consiste en inspeccionar cartas de manchas de tinta para decir lo que ves. Las personas sacan a relucir lo que les viene a la mente. La prueba es una exposición de la mentalidad psicológica de una persona. Los robots humanoides impulsados por IA que estarán en nuestras aceras van a ser una prueba de Rorschach social. ¿Es una exhibición de inquietante y deshumanizadora? ¿Es divertido y entretenido? ¿Sirve como un indicio de hacia dónde se dirige la automatización? ¿Debería permitirse esto o detenerlo antes de que se salga de control?