Por favor, piénselo de nuevo: furia por el plan de la Universidad de Exeter de eliminar docenas de puestos de humanidades.

Por favor, piénselo de nuevo: furia por el plan de la Universidad...

Importantes escritores, locutores, académicos y teólogos han respaldado una campaña para salvar 150 puestos de trabajo en la Universidad de Exeter, en medio de creciente indignación por el vaciamiento generalizado de las humanidades en el sector.

Más de 21,000 personas, y contando, han firmado una petición en protesta por los despidos propuestos en Exeter, que se espera recaigan de manera desproporcionada en humanidades, artes y ciencias sociales, áreas por las que es famosa la prestigiosa universidad del Russell Group.

Según el Sindicato Universitario de Colegio (UCU), cursos como historia, inglés, lenguas modernas y política sufrirán “daños irreparables” y los recortes propuestos en el campus de Falmouth también pondrán en riesgo las ciencias ambientales.

Varias universidades en todo el país están realizando recortes severos debido a dificultades financieras, incluyendo Goldsmiths, Nottingham y Sussex, pero el UCU afirma que no hay necesidad financiera de imponer recortes de esta magnitud en Exeter, donde el informe anual para 2024-25 describe “un año de continua estabilidad financiera”.

Una reunión el miércoles de casi 700 miembros del UCU en Exeter votó unánimemente a favor de convocar a una acción industrial. El ambiente fue descrito como “febril y amotinado”, pero también “positivo y esperanzador”.

Nombres conocidos que han expresado públicamente su preocupación incluyen al ex diputado conservador y presentador del podcast The Rest is Politics, Rory Stewart, el crítico de cine Mark Kermode, la biógrafa literaria Hermione Lee y el ex arzobispo de Canterbury Rowan Williams.

Williams, quien recibió su primer grado honorario de Exeter hace 25 años, dijo a The Guardian: “Todos saben que la financiación de la educación superior en este país deja a la gestión universitaria con opciones profundamente desagradables. Pero es muy preocupante que las artes y humanidades, incluidos los estudios religiosos, parezcan tan a menudo ser identificados automáticamente como los primeros y más vulnerables objetivos.

“¿Está realmente el sector comprometido en sostener algo similar a una educación humanística y cultural completa? Porque no es un lujo en un clima de conflictos polarizados e históricamente miope”.

[Contexto: universidad de Exeter enfrenta protestas por recortes en humanidades y ciencias sociales]

Líderes empresariales en el suroeste han advertido del impacto económico de los recortes en Exeter y en la región en general. “Menos estudiantes y una oferta disminuida significan consecuencias reales para el comercio en el que todos dependemos”, escribieron en una carta abierta.

Kermode, quien es profesor honorario en la Universidad de Exeter y reside en el suroeste, publicó en Instagram: “Las artes creativas son tan importantes en el suroeste. Estos recortes están realmente mal pensados y amenazan las cosas que me enorgullecen de Exeter. Por favor, reconsideren. Este es un error terrible”.

El historiador público, autor y creador del podcast You’re Dead to Me, Greg Jenner, advirtió en Bluesky: “La crisis en la educación superior del Reino Unido empeora semana a semana; la Universidad de Exeter es una de las mejores del Reino Unido, pero está planeando grandes recortes de empleos en historia, arqueología, clásicos”.

Añadió: “Las artes y humanidades son fundamentales para el florecimiento de nuestra sociedad; la recopilación de conocimiento, el pensamiento crítico y la creatividad deben ser defendidos como cosas sagradas”.

Lee, quien también es profesora emérita de literatura inglesa en la Universidad de Oxford, dijo que los recortes sentarían “un precedente salvaje y alarmante para la desmantelamiento de disciplinas que importan profundamente y vitalmente para el bienestar y el futuro del país”.

Ella dijo: “Si los líderes de la Universidad de Exeter llevan a cabo estos recortes, otros seguirán. Esto no es solo un tema local o regional. Todos los que valoran las humanidades y su valor para la nación deberían unirse en protesta”.

Stewart publicó en Twitter: “Preocupante desde Exeter: parece que la universidad planea reducir la enseñanza de humanidades mientras les dice a los colegas que está ‘en línea con la estrategia industrial del gobierno'”.

[Comprobación de los hechos: la Universidad de Exeter afronta críticas por posibles recortes en humanidades y ciencias sociales]

Un portavoz de la Universidad de Exeter dijo que la universidad estaba consultando sobre “cambios potenciales limitados y específicos”, motivados por un cambio en la demanda o “donde las actividades actuales ya no son sostenibles”, y esperaba evitar despidos obligatorios siempre que fuera posible.

“Dado que Exeter sigue estando en una posición sólida, el aumento de los costos, la disminución en términos reales de los ingresos por tasas de matrícula, la investigación subfinanciada y una caída sostenida en la demanda de estudiantes internacionales significa que debemos tomar medidas ahora”, dijeron.

Nick Hillman, director del Instituto de Políticas de Educación Superior, dijo: “Siempre es una tragedia, con un impacto humano real, cuando se cierran cursos, sería irresponsable por parte de los gerentes y gobernadores ignorar los cambios en la demanda de diferentes cursos”.